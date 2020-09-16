«Мы 4 года не засыпали вместе»: история сибирячки, чей муж ночами играет в компьютер — из-за этого они потеряли всё

«Папа — идеал, и у него интересная жизнь»

Рассказывает Евгения:

— Мы женаты уже почти 10 лет, четыре из них ситуация с компьютерными играми острая. Муж играет по Сети. У него несколько игр, везде команды, в составе которых часто одни младшие школьники (ему 39 лет).

Когда мы начали жить вместе, то Дима тоже играл. Три вечера в неделю он проводил за компьютером, в остальное время у нас всё было хорошо. Потом они с партнером открыли небольшой бизнес, игры как-то подзабылись, тогда мы и поженились. Но меня это напрягало с самого начала. Например, он не слушал, что ему говорят, когда играл. Мог не есть, потом быстро откусить кусок колбасы, бросить еду на стол и опять за компьютер. Мог отказаться от какой-то активности, приглашения, потому что договорился на матч в онлайне.

Четыре года назад ситуация стала ухудшаться. Он перестал ложиться спать с семьей и начал каждый день засиживаться до глубокой ночи. Спал до обеда, потом бежал по делам, ничего не успевал, был раздражительным. Со временем это начало отражаться на работе. Партнер (это друг семьи) несколько раз пытался с ним поговорить, но через два года взял кредит и выкупил у нас долю выше рыночной цены. Это были хорошие деньги, но мы их проели за следующие два года. Было много разговоров о том, что это выгодная сделка, хотя по факту муж просто потерял работу.