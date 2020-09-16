«Мы 4 года не засыпали вместе»: история сибирячки, чей муж ночами играет в компьютер — из-за этого они потеряли всё

«Сейчас, дорогая, сделаю одну катку с ребятами и приду», — говорит вам муж и... зависает в компьютере до 6 утра. Те, кто считают, что главное — он не гуляет и не изменяет, наверное, ни разу не засыпали под мигающий экран монитора и крики «Бей их, бей». Такое мужское увлечение несложно заметить ещё до создания семьи и сделать для себя выбор — готовы ли вы с этим жить. Но иногда зависание у экрана может прогрессировать. Например, наша героиня Евгения была не против увлечений мужа, но потом он стал играть ночами напролет и ушел с работы. Ситуация осложняется тем, что у Жени и её супруга двое маленьких детей. Она рассказала свою историю специально для НГС, а мы спросили у эксперта — как определить, когда мужская забава превращается в зависимость, и можно ли с этим что-то сделать?
«Папа — идеал, и у него интересная жизнь»
Рассказывает Евгения:
— Мы женаты уже почти 10 лет, четыре из них ситуация с компьютерными играми острая. Муж играет по Сети. У него несколько игр, везде команды, в составе которых часто одни младшие школьники (ему 39 лет).
Когда мы начали жить вместе, то Дима тоже играл. Три вечера в неделю он проводил за компьютером, в остальное время у нас всё было хорошо. Потом они с партнером открыли небольшой бизнес, игры как-то подзабылись, тогда мы и поженились. Но меня это напрягало с самого начала. Например, он не слушал, что ему говорят, когда играл. Мог не есть, потом быстро откусить кусок колбасы, бросить еду на стол и опять за компьютер. Мог отказаться от какой-то активности, приглашения, потому что договорился на матч в онлайне.
Четыре года назад ситуация стала ухудшаться. Он перестал ложиться спать с семьей и начал каждый день засиживаться до глубокой ночи. Спал до обеда, потом бежал по делам, ничего не успевал, был раздражительным. Со временем это начало отражаться на работе. Партнер (это друг семьи) несколько раз пытался с ним поговорить, но через два года взял кредит и выкупил у нас долю выше рыночной цены. Это были хорошие деньги, но мы их проели за следующие два года. Было много разговоров о том, что это выгодная сделка, хотя по факту муж просто потерял работу.
Я была в декрете сначала с одним, потом со вторым ребенком. Детей он любит, но время с ними проводит только по моей просьбе. Сейчас я вышла на работу. Младший ребенок сидит с моей мамой, старший — в саду. Деньги от продажи бизнеса закончились, надо как-то жить. Он отрицает финансовые сложности, говорит, что я придумываю. Есть ощущение, что он уже не может трезво оценить ситуацию.
Постепенно муж стал похож на выпивоху: худой, цвет лица зеленый, взгляд отсутствующий. Каждую ночь играет до 4–6 утра. Пытался там зарабатывать какие-то деньги, но всё это было по мелочи.
Мы четыре года не засыпали вместе, секса нет с рождения последнего ребенка. При этом на словах он говорит, что любит, всё понимает и исправит. Но работать идти не хочет — слишком мало денег предлагают, слишком рано надо будет вставать... И всё время какие-то идеи: «Вот откроем бизнес, вот поедем в отпуск, вот родим третьего». Но, учитывая, что он спит до 16:00, а рабочий день у многих заканчивается в 18:00, он не успевает сделать элементарные дела. Поменять права, заплатить за квартиру и так далее.
Я не хочу разводиться и считаю его своей семьей, но как поступить — не знаю. Пробовала обратиться за консультацией (к врачу) — все говорят, мол, приводите супруга. Но он не хочет идти. Старший ребенок всё время хочет играть с папой в компьютер, считает, что папа — идеал и у него классная жизнь. Не хочет гулять, ходить на спорт, хочет сидеть с папой в компьютере, а папа всё это поощряет. Учит играть. Я считаю, что это деградация, и не понимаю, как быть.
Как думаете, что делать, если у мужа компьютерная зависимость?
Что делать с мужем-игроманом?
Врач — психиатр-психотерапевт Лилия Усманова объясняет, что женщина, живущая рядом с мужчиной, страдающим игровой зависимостью, сама становится созависимой. Особенность созависимых в том, что они начинают жить жизнью зависимых, погружаться в его проблему, пренебрегая своей жизнью. Такое поведение поддерживает зависимость мужчины.
— Зависимость формируется у мужчины, который предрасположен к этому и который попадает в определённые предрасполагающие условия. Эти условия может создавать женщина. Есть иллюстрирующий пример из практики: женщина была три раза замужем. Первый муж был алкоголиком. Второй и третий муж изначально не были алкоголиками, но они ими стали в отношениях с этой женщиной. Безусловно, в этой истории женщина не сделала из здоровых мужчин алкоголиков, но она как-то бессознательно выбрала именно таких мужчин — имеющих предрасположенность к зависимости, — и создала определённые условия для развития этой зависимости, — рассказывает врач.
По её мнению, зависимость — это семейная болезнь, в болезнь мужчины вовлекается женщина, дети, родители. Создаётся система, элементы которой взаимовлияют друг на друга. И изменение одного элемента влечёт изменения за собой другого.
Как понять, что компьютерная зависимость уже есть?
— Имеется непреодолимое желание играть в компьютерные игры, зависимый не может контролировать свое игровое поведение — часами, сутками проводит время в игре. При отнятии компьютера и игровых гаджетов испытывает раздражительность, подавленность, сильное влечение к играм. Сначала он играл 3 часа в день, а сегодня для получения положительных эмоций ему необходимо больше часов — 6, 10. Зависимый продолжает играть, несмотря на негативные последствия своего игрового поведения. Появляются долги по учёбе, проблемы в работе, личных отношениях, но зависимый не может остановиться играть, — перечисляет психиатр.
Лилия Усманова не рекомендует «спасать» мужа. По мнению врача, начать спасение стоит с себя.
— Таким женщинам стоит помогать своим мужчинам из своей взрослой части — не брать на себя всю ответственность за выздоровление своего близкого, в ваших силах указать на проблемы, которые вы видите со стороны, найти и рекомендовать врача. Также полезное поведение с вашей стороны — это шаги выхода из созависимости. Например, сделать акцент на себе, своих интересах и увлечениях, подумать о том, что вам нравится и не нравится, чего вы хотите, — советует врач.
Эксперт подчеркивает — важно не действовать пустыми угрозами, поведение должно быть последовательным, угрозы — реальными. Если женщина бросает фразы типа «я ухожу от тебя, если ты не бросишь играть», а потом не уходит, то своим поведением она поддерживает зависимость мужчины.
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