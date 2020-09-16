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Анастасия Миронова

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Анастасия Миронова

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Вы бывали внутри «геттовских» домов? Возмущенная колонка жительницы Плющихинского жилмассива

Анастасия Миронова считает, что лучше жить в «дешевом гетто», чем в хрущевке у метро. И вот её аргументы

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Сравниваем стоимость квартир на Плющихе и в центре

Сравниваем стоимость квартир на Плющихе и в центре

Дискуссия вокруг дешевого жилья закончится ещё не скоро. Одни обвиняют застройщиков в плохом качестве домов и отсутствии нормальной инфраструктуры вокруг новостроек, другие встают на защиту строителей и говорят, что для тысяч людей это единственный шанс купить собственное жильё. Истина, как обычно, где-то посередине. А может, и нет. Жительница Плющихинского жилмассива и наша коллега Анастасия Миронова почитала комментарии к колонке аналитика про дешевое жильё и сильно возмутилась. Она считает, что люди заблуждаются насчет этого жилмассива, и уверена, что «феномен Джулая», о котором шла речь в колонке, работает только временно. Публикуем её мнение и приглашаем вас в комментарии поспорить (или написать что-то вроде «как же ты права»).

Я — жительница Плющихинского. Недавно вышла авторская колонка про феномен Джулая, где эксперт объяснял, почему люди хают ЖК, построенные компанией этого депутата, но всё равно продолжают покупать там квартиры. А в комментариях посыпалось... Да что я вам буду рассказывать, почитайте сами. Когда постоянно слышишь про то, что «Плющиха» — это гетто, засилье нерусских, район с отвратительной инфраструктурой и прочее-прочее, хочется спросить этих людей: «А вы вообще из Новосибирска? За пределами Красного проспекта бывали?».

Кто эти люди, которые плюются на отдаленные спальные районы и таунхаусы в черте города? Миллионеры, люди, существующие под гнетом 25-летней ипотеки, или ребятки, оставшиеся в бабушкиной (родительской) квартире и считающие, что жизнь удалась? Открою вам секрет: не у всех есть возможность купить (да даже снять) жильё в центре. Зайдем на сайт недвижимости N1.RU и просто посмотрим цифры: нормальная однокомнатная квартира по линии метро стоит 3–5 миллионов рублей, съём на месяц обойдется в 17–30 тысяч рублей и выше — всё зависит от вашего вкуса и кошелька (если мы, конечно, говорим не про конуру в 16–25 «квадратов»). Считаем стоимость ипотеки да даже для однокомнатной квартиры в «джулаевке» и приятно удивляемся.

Опережу вопросы, которые появятся в комментариях. Мы не берем в расчет ситуацию, когда у вас сверхдоходы по сравнению с рядовыми жителями Новосибирска, богатые родители (бабушки, тети, троюродные сестры) или вы всю жизнь впахивали для того, чтобы купить жильё (подумайте о молодых, ну в самом-то деле!). Сейчас я живу на Плющихинском не в «джулаевке» (но у меня есть знакомые из таких домов), а до этого мой опыт охватил и отдаленные жилмассивы, и хрущевку по линии метро.

Да, если сравнивать дома на «Плющихе», у них есть свои минусы — снаружи жилье выглядит неаккуратно, еще на массиве бывают драки и шумные происшествия, пробки с утра заставляют плакать, а поликлиника одна и для МЖК, и для плющихинцев. Но плюсов, как по мне, куда больше. До работы и до центра есть несколько прямых маршрутов, до метро ходит быстрая маршрутка, во дворе есть места для парковки, массив пытаются озеленить, заполнить хорошей инфраструктурой (ТЦ, школы, детские сады) — до той же единственной поликлиники идти 25 минут пешком. В любых домах есть шумные жильцы, приятные люди, мамы с детьми, ворчащие бабульки, семья из пяти приезжих — от этого ты не денешься ни в элитном жилье, ни в огороженном забором доме, ни в «панельке». И к национальному составу у меня тоже не очень много вопросов — вы в курсе, что мы живем в многонациональной стране? Посмотрите на состав жителей чуть дальше от центра или на инфраструктуру Затулинки, Западного или Богдашки. Серые «панельки» и обшарпанные «хрущевки» вас смущают меньше? А внутри этих самых «геттовских» домов вы бывали, прежде чем критиковать?

Говорят, что человек красит место. Одна моя знакомая, живя в страшном, разваливающемся деревянном доме, говорила: «Если дом снаружи — г***о, то почему бы внутри не сделать свое личное жильё уютным?». Большинство моих знакомых, живущих на «Плющихе», сделали хороший ремонт, купили бойлеры на случай отключения горячей воды (21-й век, да?) и ездят на работу в беспробочное время — и даже не ноют о несправедливости судьбы. Всё потому, что можно жить в «дешевом гетто», квартиры которого удачнее спланированы, чем большинство домов в жилфонде города, и копить на другое, более «достойное жильё», а не сидеть с огромным долгом перед банком за тесную комнатку в центре.

Так почему народ упорно «топит» за жильё по линии метро, старый жилфонд с его хрущевками и гнет пальцы, потому что жить не в центре (и вообще, упаси боже, не на правом берегу) — это позор всего человечества? Отдельный камень можно бросить и в жителей МЖК, которые живут в пяти минутах езды, но всячески открещиваются от соседства с нашим микрорайоном. А чем лучше дома на МЖК? Качеством или «квадратами»? Ну нет, извольте. Проблемы у МЖК, у «Плющихи», да и у всего города одни — грязь, пыль, пробки, токсичность людей, серость. Так может, дело не в дешевом жилье, а в Новосибирске?

А вообще — хорошо там, где нас нет. Ну и, конечно, хочется сказать, что Москва-то тоже не сразу строилась, а потому — немного терпения, и «Плющиха» станет еще более приятным и облагороженным жилмассивом.

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    Плющихинский жилмассивжилье в новостройке
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