Вы бывали внутри «геттовских» домов? Возмущенная колонка жительницы Плющихинского жилмассива

Опережу вопросы, которые появятся в комментариях. Мы не берем в расчет ситуацию, когда у вас сверхдоходы по сравнению с рядовыми жителями Новосибирска, богатые родители (бабушки, тети, троюродные сестры) или вы всю жизнь впахивали для того, чтобы купить жильё (подумайте о молодых, ну в самом-то деле!). Сейчас я живу на Плющихинском не в «джулаевке» (но у меня есть знакомые из таких домов), а до этого мой опыт охватил и отдаленные жилмассивы, и хрущевку по линии метро.

Да, если сравнивать дома на «Плющихе», у них есть свои минусы — снаружи жилье выглядит неаккуратно, еще на массиве бывают драки и шумные происшествия, пробки с утра заставляют плакать, а поликлиника одна и для МЖК, и для плющихинцев. Но плюсов, как по мне, куда больше. До работы и до центра есть несколько прямых маршрутов, до метро ходит быстрая маршрутка, во дворе есть места для парковки, массив пытаются озеленить, заполнить хорошей инфраструктурой (ТЦ, школы, детские сады) — до той же единственной поликлиники идти 25 минут пешком. В любых домах есть шумные жильцы, приятные люди, мамы с детьми, ворчащие бабульки, семья из пяти приезжих — от этого ты не денешься ни в элитном жилье, ни в огороженном забором доме, ни в «панельке». И к национальному составу у меня тоже не очень много вопросов — вы в курсе, что мы живем в многонациональной стране? Посмотрите на состав жителей чуть дальше от центра или на инфраструктуру Затулинки, Западного или Богдашки. Серые «панельки» и обшарпанные «хрущевки» вас смущают меньше? А внутри этих самых «геттовских» домов вы бывали, прежде чем критиковать?