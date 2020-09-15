Все болезни — от нервов? Что делать, когда немеют пальцы или болит поясница

Проблема № 1. Пальцы ног немеют, выпрямляются и начинают болеть, их невозможно расслабить. Боль отдает в плюсневые кости



Причинами данного состояния могут быть артрозы или артриты мелких суставов ног, повышение солей мочевой кислоты, иногда поражение периферических нервов (часть нервной системы вне головного и спинного мозга. — Прим. авт.), а также недостаток микроэлементов и витаминов (кальция, магния, витаминов группы В и витамина Д).



При отсутствии патологии данное состояние может наблюдаться у детей, так как иногда их нервная система не успевает за ростом, а также при физическом переутомлении.



Склонность к проблеме



К данному состоянию наиболее склонны люди с повышенной массой тела, употребляющие в пищу большое количество продуктов, повышающих мочевую кислоту, а именно — шоколад, красное мясо, алкоголь. В группу риска попадают и те, кто имеет повышенный уровень глюкозы крови. Играет роль и наследственная предрасположенность к возникновению проблем в суставах.



Решение



При возникновении онемения и болей можно попробовать принять удобное положение, провести самомассаж ног. Если боль выраженная, то может помочь однократный прием обезболивающего, но не стоит злоупотреблять препаратами. Если данное состояние повторяется или боль не проходит, стоит обратиться за консультацией к терапевту, который после осмотра либо порекомендует лечение, либо отправит к узкому специалисту (неврологу, ортопеду, ревматологу) для дальнейшего лечения.

