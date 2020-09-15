Феномен Джулая: почему, несмотря на критику, жильё у «Дискуса» покупают, а глава компании остаётся депутатом

Есть такое понятие, как соотношение цена/качество. В своё время перед Алексеем Джулаем поставили задачу (а может, он сам её перед собой поставил) — обеспечить горожан доступным жильём. При средней цене квадрата по городу выше 72 тысяч рублей, у «Дискуса» он стоит меньше 30 тысяч. Просторный был продан в среднем дешевле 20 тысяч рублей за квадрат — в городе это самое дешёвое жильё. Есть ещё недорогое жильё в посёлке Октябрьском, есть дешёвое жильё в Толмачёво, но это не город — в городе и близко такого нет. В «Новомарусино» попытались сделать, но мы знаем, чем это закончилось.

«Дискус» не экономит на площадях. Средний размер квартиры — около 60 квадратных метров, нет проблем с парковками. Что-то оставлено на рост, например, на Плющихинском жилмассиве есть ещё два участка под парковки.

Много вопросов из-за того, что он сдаёт дома, не готовые к эксплуатации. Но с юридической точки зрения там не подкопаешься: это ЖСК, которое на собрании решает запустить людей на ремонт квартир до сдачи домов. Формально дома не сданы и не заселены. Для чего это делать? Понятно, что там есть инвесторы, но большая часть людей купила квартиры, чтобы в них жить. И пока их строят, им жить часто негде.