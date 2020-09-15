Всё сложно: подводим итоги выборов-2020 в Новосибирске. Что они значат для города и власти?

Оппозиционные настроения присутствовали в Новосибирске. Избирательная кампания была активной, участвовали 10 политических партий, такого уже давно не было. Избиратель выбирал не только между парламентскими партиями, но и среди новых. Это, наверное, одна из особенностей кампании в Новосибирской области. Ещё я назвала бы особенностью три дня избирательной кампании, — говорит Юлия Швец.



Выборы, по мнению представителя «Единой России», прошли в честной конкурентной борьбе. Также на предвыборную кампанию повлияла пандемия, поэтому агитацию приходилось проводить иначе. Поэтому у партий была возможность учиться работать в новых условиях.

— Я бы не сказала, что Новосибирск и Новосибирская область отличались высокой явкой в последние политические сезоны. На самом деле, активную работу вели сами политические игроки, — говорит Юлия Швец. — Они приглашали тех избирателей, которые их поддерживали. Поэтому на участки пришли не случайные люди, а те, с которыми работали основные участники кампании. Также нужно учесть хорошую погоду и активный дачный сезон.



Политический ландшафт изменился

Алексей Мазур, член коалиции «Новосибирск — 2020»

Алексей Мазур — журналист, политический обозреватель сайта «Тайга.Инфо», кандидат на выборах в Горсовет от коалиции «Новосибирск-2020»



— Я оцениваю итоги как принципиальное изменение политического ландшафта. До сих пор у нас на выборах была очень простая схема: есть депутаты, которые тратят деньги на избрание себя, и в этом участвуют избиратели, которые поддаются на скупку голосов, прямую или косвенную. Прямая — это когда голоса покупаются, а при косвенной депутаты оказывают услуги, например, ставят лавочки, метут дороги, чем должны заниматься коммунальные службы.



На этих выборах у нас увеличилось в 11 раз количество независимых кандидатов, которые не выдвинуты партиями. Потеряли в абсолютном количестве голосов и КПРФ, и «Единая Россия». Стало понятно, что главной оппозиционной силой являлась коалиция, прирастила количество мандатов ЛДПР.



Партии власти потеряли позиции на этих выборах, потому что они не отражают интересы горожан. Именно эти власти вкладывают деньги в получение мандатов. На этих выборах нам не удалось поменять концепцию, что кандидатами должны становиться те, кто выражает интересы граждан, но мы существенно продвинулись в этом направлении. Схема «Заплатил деньги — получил мандат» стала давать сбои. Удалось объединиться оппозиционным силам и привести новый электорат.



Алексей Мазур отмечает, что на участке, от которого он выдвигался, явка была выше, чем в прошлом году. По его мнению, многие горожане считают, то участие в выборах не даст каких-то результатов, поэтому просто на них не ходят.

Он также отметил, что «Единая Россия» может получить большинство в Горсовете за счёт независимых кандидатов.

«В обществе есть запрос на перемены»

Александр Бурмистров, депутат Горсовета

Член КПРФ, депутат Горсовета от Ленинского района, член комиссий по бюджету и налоговой политике и по муниципальной собственности

— В Ленинском районе, где я живу и работаю, результаты были более-менее ожидаемыми, за исключением округа №25. А удивило большое количество самовыдвиженцев, которые выиграли. На протяжении несколько созывов практика была такая, что побеждали в основном партийные кандидаты.



Думаю, это связано с запросом жителей на изменения, которые по всей стране происходят. Это не специфика Новосибирска. В обществе есть запрос на перемены, и в силу этого появляются новые люди в Городском совете.



Результаты скорее говорят о том, что в регионе растут оппозиционные настроения. Но не все самовыдвиженцы шли с явно выраженной оппозицией. Есть, например, два самовыдвиженца в Ленинском районе. Насколько я знаю, они уже в «Единую Россию» вступают. Отчасти предположение, что есть запрос на перемены и оппозиционные настроения, справедливо, а отчасти это просто маскировка людей, которые шли как самовыдвиженцы.



Явка была низкой, как я понимаю, потому что избирателям намного понятней, за кого они голосуют на федеральных выборах, выборах губернатора или мэра. Там есть кандидаты, которых все знают, о которых есть мнение. А выборы в Горсовет или Заксобрание не всем понятны. В лучшем случае горожане знают об одном–двух кандидатах, но нет такой вовлеченности, как на выборах президента или губернатора.



Результаты коалиции могут быть связаны с тем, что актив людей, которые разделяют её ценности, более организован. Есть сторонники других сил, но они нигде не регистрируются, не входят в сообщество, их сложнее организовать. А тех, кто поддерживает коалицию, может быть и меньше, но они с большей ответственностью подходят к голосованию.

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Мэр Новосибирска Анатолий Локоть на понедельничном брифинге объяснил, почему явка на этих выборах была низкой. Он считает, что на это повлияли два фактора.

Этим утром на НГС вышел интересный материал про то, чем владеют и сколько денег потратили на предвыборную кампанию политики, прошедшие в Горсовет.

О том, как проходили выборы 13 сентября, а также о предварительных итогах голосования в Горсовет и Заксобрание читайте в нашем онлайн-репортаже.

