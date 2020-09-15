Всё сложно: подводим итоги выборов-2020 в Новосибирске. Что они значат для города и власти?

Явка на воскресных выборах в Новосибирской области, по предварительным данным, составила 28%, а некоторые результаты стали неожиданными. Например, кандидат от коалиции Сергей Бойко победил вице-спикера Совета депутатов Рената Сулейманова, а самовыдвиженец Александр Савельев после победы примкнул к фракции «Единой России», чтобы «наиболее эффективно оправдать ожидания избирателей». Мы поговорили с новосибирскими политологами, участниками выборов и представителями «Единой России», КПРФ, коалиции «Новосибирск-2020» о том, что привело к такому результату — версии получились разными.
«Какие-то вещи были случайными»
Сергей Козлов, политолог
Сергей Козлов — декан факультета политики и международных отношений Сибирского института управления — филиала РАНХиГС при Президенте РФ.
— В целом, итоги выборов ожидаемые. Явка небольшая, потери случились у обеих партий власти. Несколько кандидатов от коалиции прошли в Горсовет, ожидалось, что их будет 2–3, но получилось пять. Но ничего такого экстраординарного не произошло. Просто сама по себе ситуация, в которой проходили выборы — пандемия, экономический застой, сыграла против тех партий, которые являются партиями власти, люди выбрали других кандидатов. Это нормальная социально-психологическая ситуация. Средний гражданин как рассуждает — если существует нормальная экономическая динамика, то за это отвечает власть, если динамика негативная — тоже отвечает власть. Поэтому в первом случае голосуем за неё, во втором — за альтернативных кандидатов.
Идеологически ориентированных избирателей не так много, люди просто голосуют «против». И в данном случае большинство избирателей, которые изменили свою политическую ориентацию, проголосовали «против». Кто-то отдал голоса за коалицию, кто-то за ЛДПР, кто-то за «Новых людей», кто-то за независимых кандидатов. При очень низкой явке оказалось возможным при небольшом количестве отданных голосов получить мандаты. Какие-то вещи, может быть, были случайными.
Избиратели от оппозиции, по мнению Сергея Козлова, оказались более мобилизованными. В то же время традиционный электорат, к которому относятся люди пенсионного и предпенсионного возраста, голосовали в основном за знакомых кандидатов.
— На явку повлияли несколько факторов: хорошая погода, усталость избирателей. Они, по большому счёту, от этих выборов ничего не ждали. Если мы посмотрим на динамику, на то, как изменялась явка за последние годы, то выяснится, что она постоянно падает. Избиратель всё меньше связывает своё будущее с теми людьми, за которых он голосует. Люди просто не видят смысла приходить на выборы, потому что ничего особого они не ждут, — считает Сергей Козлов.
«19-летний студент легко выигрывает у мультимиллионера»
Сергей Бойко, член коалиции «Новосибирск 2020»
Сергей Бойко — координатор штаба Алексея Навального в Новосибирске, директор Фонда правовой защиты граждан, кандидат в Совет депутатов от коалиции «Новосибирск-2020».
— Выборы были беспрецедентно неорганизованными. Комиссии были не обучены и не имели ни сил, ни энергии на трёхдневное голосование. Было очень много нарушений из-за ошибок или усталости комиссий, но также было много традиционных скупок голосов, административных нагонов и подвозов. Наша задача минимум, которой мы оценивали успех коалиции, — это фракция в Городском совете. У нас уже четырёх депутатов признает избирательная комиссия, а пятого мы отстоим через суд, — считает Сергей Бойко.
По словам политика, теперь у представителей коалиции будет возможность влиять на повестку Горсовета и ставить важные, по их мнению, вопросы на голосование. Также Сергей Бойко считает, что на выборах в Горсовет прошло больше независимых кандидатов, потому что сейчас избиратели делают ставку на молодёжь.
— Мы в новом мире живём, жизнь изменилась, и пока это поняли только мы. 19-летний студент, потратив время, желание, говоря, что он хочет изменить город, легко выигрывает у мультимиллионера, у которого коллекция часов стоит больше, чем весь этот студент. Новые люди, искренние, молодые, будут выигрывать дальше. Мы это поняли, остальные ещё нет. Люди хотят видеть молодых искренних людей во власти, этот тренд дальше будет только сильнее проявляться.
Низкая явка, по его мнению, связана с общим разочарованием людей в политике, с неверием в то, что можно что-то изменить.
— На округах, где были интересные кандидаты, явка была выше. Там, где была конкуренция, явка была выше, — говорит Сергей Бойко.
«Низкая явка, скорее всего, будет нормой»
Юрий Пустовойт, политолог
Юрий Пустовойт — кандидат политических наук, доцент кафедры политических наук и технологий Сибирского института управления — филиала РАНХиГС при Президенте РФ.
— Для меня результаты не были большой неожиданностью. Я предполагал, по результатам предыдущих исследований политической жизни в сибирских городах, что, скорее всего, они будут отличаться высокой конкуренцией, что разница в голосах (между победителем и его ближайшим соперником) по многим округам будет небольшой, хотя в отдельных округах традиционно будет большой разрыв, но там, в основном, предопределенная другим комплексов факторов (личными качествами, поставленной работой, наличием уникальных ресурсов) ситуация, — рассказывает политолог.
Юрий Пустовойт считает, что к таким результатам могли привести неразрешенные конфликты, из-за которых накопились противоречия. При этом у них могут быть разные причины на разных участках:
— Политика — это область изначально конфликтная, а конфликты затягивались, не решались, и со временем накопилось такое количество противоречий, которые дали и будут давать свои эффекты, — говорит специалист. — В нашем случае, те люди, которые были вне системной конкуренции, получили свой шанс. Они проявили организаторские способности, ресурсы, нашли адекватный язык коммуникации с избирателями и добились определенного успеха на этом этапе.
— Почему вообще на муниципальных выборах должна быть большая явка? Это интересный вопрос. С одной стороны — это самые главные выборы, так как они связаны с нашим повседневным комфортом, и городская демократия начинается с выборов местных начальников, обеспечивающих или не обеспечивающих решение местных проблем. С другой стороны, у нас есть привычка с советских времен считать по явке активность и на основании этого делать какие-то выводы. В принципе, у нас начинает работать долгосрочный демографический тренд: уходит то поколение, которое привыкло в обязательном порядке ходить вовремя на все выборы. И их близкие по возрасту социальным и культурным характеристикам кандидаты исчезают, — прогнозирует Юрий Пустовойт.
«Мы практически сохранили численность фракций»
Юлия Швец, представитель «Единой России»
Юлия Швец, руководитель Регионального исполнительного комитета Новосибирского Регионального отделения партии «Единая Россия», заместитель Секретаря Регионального отделения
— Результаты ожидаемые. Мы практически сохранили численность фракций. Дмитрий Асанцев (председатель совета депутатов) уже сделал заявление, что к 23 мандатам в Горсовет мы получим ещё три мандата, в которые войдут самовыдвиженцы. Учитывая это, те задачи, которые ставило себе региональное отделение, мы выполнили.
Оппозиционные настроения присутствовали в Новосибирске. Избирательная кампания была активной, участвовали 10 политических партий, такого уже давно не было. Избиратель выбирал не только между парламентскими партиями, но и среди новых. Это, наверное, одна из особенностей кампании в Новосибирской области. Ещё я назвала бы особенностью три дня избирательной кампании, — говорит Юлия Швец.
Выборы, по мнению представителя «Единой России», прошли в честной конкурентной борьбе. Также на предвыборную кампанию повлияла пандемия, поэтому агитацию приходилось проводить иначе. Поэтому у партий была возможность учиться работать в новых условиях.
— Я бы не сказала, что Новосибирск и Новосибирская область отличались высокой явкой в последние политические сезоны. На самом деле, активную работу вели сами политические игроки, — говорит Юлия Швец. — Они приглашали тех избирателей, которые их поддерживали. Поэтому на участки пришли не случайные люди, а те, с которыми работали основные участники кампании. Также нужно учесть хорошую погоду и активный дачный сезон.
Политический ландшафт изменился
Алексей Мазур, член коалиции «Новосибирск — 2020»
Алексей Мазур — журналист, политический обозреватель сайта «Тайга.Инфо», кандидат на выборах в Горсовет от коалиции «Новосибирск-2020»
— Я оцениваю итоги как принципиальное изменение политического ландшафта. До сих пор у нас на выборах была очень простая схема: есть депутаты, которые тратят деньги на избрание себя, и в этом участвуют избиратели, которые поддаются на скупку голосов, прямую или косвенную. Прямая — это когда голоса покупаются, а при косвенной депутаты оказывают услуги, например, ставят лавочки, метут дороги, чем должны заниматься коммунальные службы.
На этих выборах у нас увеличилось в 11 раз количество независимых кандидатов, которые не выдвинуты партиями. Потеряли в абсолютном количестве голосов и КПРФ, и «Единая Россия». Стало понятно, что главной оппозиционной силой являлась коалиция, прирастила количество мандатов ЛДПР.
Партии власти потеряли позиции на этих выборах, потому что они не отражают интересы горожан. Именно эти власти вкладывают деньги в получение мандатов. На этих выборах нам не удалось поменять концепцию, что кандидатами должны становиться те, кто выражает интересы граждан, но мы существенно продвинулись в этом направлении. Схема «Заплатил деньги — получил мандат» стала давать сбои. Удалось объединиться оппозиционным силам и привести новый электорат.
Алексей Мазур отмечает, что на участке, от которого он выдвигался, явка была выше, чем в прошлом году. По его мнению, многие горожане считают, то участие в выборах не даст каких-то результатов, поэтому просто на них не ходят.
Он также отметил, что «Единая Россия» может получить большинство в Горсовете за счёт независимых кандидатов.
«В обществе есть запрос на перемены»
Александр Бурмистров, депутат Горсовета
Член КПРФ, депутат Горсовета от Ленинского района, член комиссий по бюджету и налоговой политике и по муниципальной собственности
— В Ленинском районе, где я живу и работаю, результаты были более-менее ожидаемыми, за исключением округа №25. А удивило большое количество самовыдвиженцев, которые выиграли. На протяжении несколько созывов практика была такая, что побеждали в основном партийные кандидаты.
Думаю, это связано с запросом жителей на изменения, которые по всей стране происходят. Это не специфика Новосибирска. В обществе есть запрос на перемены, и в силу этого появляются новые люди в Городском совете.
Результаты скорее говорят о том, что в регионе растут оппозиционные настроения. Но не все самовыдвиженцы шли с явно выраженной оппозицией. Есть, например, два самовыдвиженца в Ленинском районе. Насколько я знаю, они уже в «Единую Россию» вступают. Отчасти предположение, что есть запрос на перемены и оппозиционные настроения, справедливо, а отчасти это просто маскировка людей, которые шли как самовыдвиженцы.
Явка была низкой, как я понимаю, потому что избирателям намного понятней, за кого они голосуют на федеральных выборах, выборах губернатора или мэра. Там есть кандидаты, которых все знают, о которых есть мнение. А выборы в Горсовет или Заксобрание не всем понятны. В лучшем случае горожане знают об одном–двух кандидатах, но нет такой вовлеченности, как на выборах президента или губернатора.
Результаты коалиции могут быть связаны с тем, что актив людей, которые разделяют её ценности, более организован. Есть сторонники других сил, но они нигде не регистрируются, не входят в сообщество, их сложнее организовать. А тех, кто поддерживает коалицию, может быть и меньше, но они с большей ответственностью подходят к голосованию.
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