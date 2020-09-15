Чем владеют и сколько денег потратили на кампанию политики, победившие на выборах в Горсовет

В Новосибирске второй день обсуждают итоги выборов в Горсовет — список фамилий новоявленных депутатов можно посмотреть тут. Результаты хоть и были предсказуемыми, но нашлись моменты, которые удивили даже наших экспертов.

Сегодняшнее утро мы решили посвятить финансовой стороне избирательной кампании. По закону, кандидаты в депутаты обязаны предоставить сведения о доходах и имуществе, а также сообщить о наличии судимостей. Волонтёр-расследователь Юлия Дрокова изучила и систематизировала эту информацию. Показываем вам самые внушительные и впечатляющие цифры.