Чем владеют и сколько денег потратили на кампанию политики, победившие на выборах в Горсовет

В Новосибирске второй день обсуждают итоги выборов в Горсовет — список фамилий новоявленных депутатов можно посмотреть тут. Результаты хоть и были предсказуемыми, но нашлись моменты, которые удивили даже наших экспертов.
Сегодняшнее утро мы решили посвятить финансовой стороне избирательной кампании. По закону, кандидаты в депутаты обязаны предоставить сведения о доходах и имуществе, а также сообщить о наличии судимостей. Волонтёр-расследователь Юлия Дрокова изучила и систематизировала эту информацию. Показываем вам самые внушительные и впечатляющие цифры.
Так выглядит пятёрка самых обеспеченных кандидатов в депутаты — почти все они являются действующими депутатами.
Пять самых состоятельных кандидатов
Лидером списка стал действующий депутат Совета депутатов Кирилл Покровский, занимающий должность директора по развитию ООО «Специализированный застройщик КПД-Газстрой-Инвест». У него 24,9 миллиона рублей дохода, а также три земельных участка общей площадью 3323 «квадрата», жилой дом 389 «квадратов», баня 45,5 «квадрата», дачный дом 268,5 «квадрата» и 11 нежилых помещений общей площадью более 1,3 тысячи «квадратов» (некоторые из них находятся в совместной собственности). Кириллу Покровскому также принадлежат автомобили Land Rover Range Rover (2017 года), Mercedes-Benz AMG G 63 (2018 года), гидроцикл RXP (2005 года) и прицеп к легковому автомобилю МЗСА 817708 (2005 года).
На втором месте ещё один действующий депутат — Алексей Джулай, который также руководит ООО «ДИСКУС плюс». Его доход — 20,3 миллиона рублей. Список имущества: жилой дом 585 «квадратов», 2/5 доли жилого дома площадью 130,4 «квадрата», две квартиры площадью почти 250 «квадратов» и 83 земельных участка (102 181 квадратный метр). Алексей Джулай владеет автомобилями «Митцубиси лансер» (2006), КАМАЗ 5511 (1983) и моторной лодкой «Казанка М52» (1980). В пользовании у него 46 квартир общей площадью более 2,1 тысячи «квадратов». Алексею Джулаю, согласно данным декларации, принадлежат 100% доли в 17 компаниях, в их числе «Новосибирский рыбзавод», ТД «Плющихинский», «Меркурий», УК «Достойный сервис».
При этом декларация, поданная им в качестве кандидата в депутаты, отличается от той, которую он подавал уже в качестве депутата. В депутатской значится большая сумма дохода — 21,8 миллиона рублей. Расхождения есть и в списке имущества, поэтому текущий список, как поясняет Юлия Дрокова, это сборные данные двух деклараций.
Третье место и ещё один действующий депутат Горсовета. У Игоря Кудина (заместитель директора ООО «Медицинская техника для дома») 19,06 миллиона рублей дохода, три земельных участка (площадь 14 тысяч «квадратов») и 7 нежилых помещений (более 5,7 тысячи «квадратов»).
За ним следует самовыдвиженец Александр Савельев, тоже действующий депутат Горсовета. У гендиректора ООО «ВИРА» 13,5 миллиона рублей дохода. Ему принадлежат земельный участок площадью 1650 «квадратов», помещение площадью 60,4 «квадрата» и здание (761,8 «квадрата») с неуказанным назначением, доля в земельном участке площадью 49 113 «квадратов» и квартира площадью почти 100 «квадратов» (в совместном пользовании с женой).
Замыкает список богачей самовыдвиженец Андрей Гудовский, директор по инвестициям, стратегическому планированию и развитию ООО «Автовокзал-Главный». Его доход — 13,1 миллиона рублей. Он владеет тремя земельными участками (2620 «квадратов» общая площадь), жилым домом (583 «квадрата») и двумя нежилыми помещениями (2297 «квадратов»). Ему принадлежат автомобили KIA Sorento (2016) и Lexus LS460 (2014).
Самые дорогие избирательные кампании
Ради победы на выборах некоторые кандидаты не жалели миллионных сумм, каких именно — смотрите в этой инфографике (не всем удалось победить на своём округе).
Больше всех средств на избирательную кампанию потратил единоросс, действующий депутат Горсовета, занимающий должность директора в ФГУП «СибНИА им. С. А. Чаплыгина» Владимир Барсук — 1,99 миллиона рублей (получил от избирательного объединения 2 миллиона рублей). Однако завоевать большинство голосов на своём округе ему так и не удалось.
На втором месте — действующий депутат Горсовета, директор гимназии № 6 «Горностай» Ирина Путинцева. На свою избирательную кампанию она потратила 1 миллион 897 тысяч рублей (получила от избирательного объединения 2 миллиона рублей).
За ней следует председатель совета депутатов города Новосибирска Дмитрий Асанцев, потративший 1 миллион 860 тысяч рублей на кампанию (2 миллиона рублей — средства, полученные от избирательного объединения).
На четвёртом месте — Игорь Титаренко, член Совета депутатов, заместитель председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству. Он потратил 1 миллион 686 тысяч рублей, при этом 1,5 миллиона рублей — средства избирательного объединения.
Замыкает пятёрку самовыдвиженец Наталья Пинус, член Совета депутатов города Новосибирска, заместитель председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству. Её траты — 1 миллион 466 тысяч рублей — это её собственные средства.
О том, как проходили выборы 13 сентября, а также о предварительных итогах голосования в Горсовет и Заксобрание читайте в нашем онлайн-репортаже.