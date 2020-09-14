«Не ходишь на выборы? Ну и заткнись». 10 новосибирцев — честно о прошедшем голосовании

13 сентября новосибирцы выбрали депутатов Законодательного собрания и Городского совета. В этом году кампания была очень интересной: кроме двух системных партий, КПРФ и «Единой России», за места в Горсовете боролась оппозиционная коалиция «Новосибирск 2020». В итоге им удалось разбавить большинство «Единой России» в Горсовете: от коалиции туда прошли минимум четыре кандидата (один всё ещё борется за победу). Но к системным партиям уже начинают присоединяться самовыдвиженцы — например, о переходе во фракцию «Единой России» заявил Александр Савельев.
Мы поговорили с прохожими на улицах Новосибирска об итогах голосования — ходили ли они на избирательные участки и что они думают о таких неожиданных результатах.
Помощница депутата. Назвать имя отказалась
— Как я могла не ходить на выборы, если я помощник депутата, который не прошёл? Недовольна результатом. Вся шла***нь прошла, кто не должен был пройти. Вы видели списки?
— Как думаете, почему так получилось?
— Потому что «Единая Россия» наша так работает. «Единую Россию» никто не хочет, — рассказала одна из прохожих, но отказалась уточнять, у какого именно депутата работает.
Лидия: «Я всегда за молодежь прогрессивную»
— Что говорить про выборы, только расстраиваться. Все предсказуемо.
— А вы ходили на выборы?
— Конечно.
— За кого голосовали?
— У нас был из этой ассоциации «2020» (коалиция «Новосибирск 2020». — Прим. ред.), очень хороший парень, Антон Картавин.
— Так он же выиграл у вас.
— Да? Он же наш, на Горском микрорайоне живет! Я так рада! Такой хороший мальчик, вообще. Я была на встрече, мне он так понравился, такой умница. Ну, молодежь. Я в группе дома написала: «Ребята, у вас впереди жизнь, вы голосуйте за молодежь, это будущее наше». У нас ведь, смотрите, Горский микрорайон, владелец строительной компании «Сибирь» Червов, вот он у нас баллотируется в Заксобрание (Валерий Червов, президент Концерна «Сибирь», действующий депутат. — Прим. ред.), а Моисеев его дружок (Сергей Моисеев, действующий депутат от «Единой России», проиграл Антону Картавину. — Прим. ред.). У нас по всему микрорайону огромные такие плакаты цветные, и они там вдвоем. Ну вообще это раздражает. И я написала в группу нашего дома: «Думайте, у вас впереди жизнь, не цепляйтесь вы за это лобби строительное, это же ужас, что творится». Я всегда за молодежь прогрессивную. Самое интересное, когда возмущаются, а я говорю: «Ты ходишь на выборы?» — «Я не хожу». Ну и заткнись. Если бы все, кто ноют, пошли бы и проголосовали «против», тогда бы посмотрели. Но я очень рада, что Антон выиграл. Ой, как хорошо! А я думала, как всегда, всё плохо.
Ольга: «Нужно менять ситуацию в городе»
— Пока не могу сказать, довольна ли я результатами выборов. Начнет ли что-то меняться или останется как есть. Мы голосовали за Александру Попову, она не победила, но тем не менее. Конечно, нужно менять ситуацию в городе. Пусть Горсовет в Москву съездит, походит по дорогам, а потом к нам вернется.
Валерия, на выборы не ходила
— Я не ходила на выборы, потому что не вижу в этом смысла. Всё решено, это мое мнение. Я вообще этим не интересуюсь и не знаю, какие у нас на округе были кандидаты
— Как вы считаете, что нужно изменить в городе?
— В нашем городе нужно сделать дороги. Начинают что-то делать только перед выборами, когда начинается эта гонка депутатская. А дальше всё откладывается и откладывается.
Павел: «Думаю, всё честно было»
— Да, я ходил на выборы, голосовал за «Зелёных». Партия новая, хотел поддержать её, за экологию. Они не прошли, потому что мало голосов собрали, у них рекламы не было. Думаю, всё было честно. Я зашел, там наблюдателей столько, они там галочки ставят, следят. Не знаю, где там можно было тасовать. За депутатов не помню, за кого голосовал. В Городской совет за КПРФ, там Локоть. По партиям я заранее решил, за кого будут голосовать, а по кандидатурам на месте.
Илья, даже не знал про выборы
— Ходили на выборы вчера?
— Нет.
— Слышали о них?
— Нет.
— Интересуетесь политикой в целом?
— Нет.
— Как вы считаете, в городе всё хорошо или что-то хочется поменять?
— Нет, не всё хорошо. Хочется поменять отношение к молодежи. Очень мало делается каких-то программ, которые помогают молодежи развиваться. Доступное жильё для молодежи. Хотя у меня есть квартира, купил без ипотеки. Я работаю руководителем отдела продаж, — рассказал Илья.
Сибирячка, на выборы не ходила — не было в городе
— Я не голосовала, к сожалению, меня не было в городе. Обычно хожу на выборы. У нас округе депутат Бондаренко, он вроде что-то делал: площадку, вырубку старых деревьев (Сергей Бондаренко, депутат от «Единой России» на округе 50. — Прим. ред.).
— Если бы вы пошли голосовать, вы бы отдали голос ему?
— Скорее, нет. Пора немножко свежую кровь вливать, он уже долго.
— Довольны ли вы ситуацией в городе в целом?
— Наверное, стоило бы больше давать финансирования каким-то новым течениям, потому что у нас очень забюрократизирована и зажата городская структура, — рассказала одна из жительниц центра.
Олег, не голосовал, но смотрел — интересно было
— Не ходил на выборы, потому что я не местный. Живу здесь 3 года, но я не из области, у меня нет права. Так бы сходил. Смотрел за выборами, интересно было. Думаю, что выборы есть, есть кандидаты, которые пытаются бороться. По сравнению с выборами, которые были 5 лет назад, это были более горячие выборы. Я живу на Фрунзе, знаю, что на «умном голосовании» поддерживали кого-то из КПРФ, и всё, про остальных не знаю. Мне кажется, в Новосибирске всё надо менять. Во многих районах ужасные дороги, здесь центр не является центром, старые советские постройки. Но это больше ошибки того времени, когда построили сам город. Здесь нет такой темы, типа Арбата в Москве или Вайнера в Екатеринбурге. Общественный транспорт не налажен, — рассказывает Олег, житель Центрального района.
Максим, не голосовал
— Не ходил на выборы, у меня прописки нет. Что-то слышал про выборы, но не интересовался, зачем? В Новосибирске жить можно, я считаю. Всё равно ничего не изменить. Я вот 2001 года рождения, и при мне Путин все время правит, сколько ни пытались его сменить, — рассказал гуляющий в Первомайском сквере Максим.
Юлия, тоже не голосовала
— Я не ходила на выборы, потому что думаю, что это бесполезно, потому что голоса уже готовы заранее. Потому что с большим отрывом голосов уже сколько сроков один и тот же человек, одна и та же партия, не вижу смысла голосовать, — объяснила жительница города Юлия.
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