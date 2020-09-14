«Не ходишь на выборы? Ну и заткнись». 10 новосибирцев — честно о прошедшем голосовании

— Что говорить про выборы, только расстраиваться. Все предсказуемо.



— А вы ходили на выборы?

— Конечно.

— За кого голосовали?

— У нас был из этой ассоциации «2020» (коалиция «Новосибирск 2020». — Прим. ред.), очень хороший парень, Антон Картавин.

— Так он же выиграл у вас.

— Да? Он же наш, на Горском микрорайоне живет! Я так рада! Такой хороший мальчик, вообще. Я была на встрече, мне он так понравился, такой умница. Ну, молодежь. Я в группе дома написала: «Ребята, у вас впереди жизнь, вы голосуйте за молодежь, это будущее наше». У нас ведь, смотрите, Горский микрорайон, владелец строительной компании «Сибирь» Червов, вот он у нас баллотируется в Заксобрание (Валерий Червов, президент Концерна «Сибирь», действующий депутат. — Прим. ред.), а Моисеев его дружок (Сергей Моисеев, действующий депутат от «Единой России», проиграл Антону Картавину. — Прим. ред.). У нас по всему микрорайону огромные такие плакаты цветные, и они там вдвоем. Ну вообще это раздражает. И я написала в группу нашего дома: «Думайте, у вас впереди жизнь, не цепляйтесь вы за это лобби строительное, это же ужас, что творится». Я всегда за молодежь прогрессивную. Самое интересное, когда возмущаются, а я говорю: «Ты ходишь на выборы?» — «Я не хожу». Ну и заткнись. Если бы все, кто ноют, пошли бы и проголосовали «против», тогда бы посмотрели. Но я очень рада, что Антон выиграл. Ой, как хорошо! А я думала, как всегда, всё плохо.