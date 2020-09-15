Столица Сибири — только Новосиб, а все остальные должны нам завидовать. Эгоистичная колонка

Разговоры о том, какой город в Сибири главный, не утихают десятилетиями. Кто-то относится к этому с юмором, ведь в конце концов столица в стране только одна, а кто-то всерьез спорит и приводит доказательства того, что именно его город вправе претендовать на звание главного в Сибирском федеральном округе. Но наш автор Дмитрий Косенко точно знает: именно Новосибирск — номер один в наших широтах, и вот почему.



Не зря мы упомянули Сибирский федеральный округ: именно в Новосибирске находится представительство президента РФ и многие окружные государственные структуры. И это, пожалуй, самая значимая причина считать наш город официальным центром округа. Тут вот читатели нам пишут, мол, каждый день полпред президента ездит по улицам с мигалками, и гаишники даже перекрывают перекрестки на время его проезда. Так радоваться надо, это же признак столичности, уровень! И, кстати, не думаю, что этот полпред создает прямо большие пробки.