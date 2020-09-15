Столица Сибири — только Новосиб, а все остальные должны нам завидовать. Эгоистичная колонка

Разговоры о том, какой город в Сибири главный, не утихают десятилетиями. Кто-то относится к этому с юмором, ведь в конце концов столица в стране только одна, а кто-то всерьез спорит и приводит доказательства того, что именно его город вправе претендовать на звание главного в Сибирском федеральном округе. Но наш автор Дмитрий Косенко точно знает: именно Новосибирск — номер один в наших широтах, и вот почему.
Не зря мы упомянули Сибирский федеральный округ: именно в Новосибирске находится представительство президента РФ и многие окружные государственные структуры. И это, пожалуй, самая значимая причина считать наш город официальным центром округа. Тут вот читатели нам пишут, мол, каждый день полпред президента ездит по улицам с мигалками, и гаишники даже перекрывают перекрестки на время его проезда. Так радоваться надо, это же признак столичности, уровень! И, кстати, не думаю, что этот полпред создает прямо большие пробки.
По численности населения Новосибирск третий в стране и, разумеется, первый в Сибири. 1,6 миллиона человек в самом городе и почти 2 миллиона с городами-спутниками — такая масса народу что-то да значит. Население постоянно растет, в город приезжают жить, учиться со всех сибирских регионов. Что-то я не слышал, чтобы кто-то из Новосибирска ломанулся жить в Кемерово или тот же Красноярск.
Крупнейший региональный авиаузел — тоже здесь. Толмачево пропускает через себя наибольшее количество пассажиров: сюда едут из соседних городов, чтобы удобно и выгодно улететь куда-то. Вот сейчас затеяли там масштабную реконструкцию, количество направлений полетов, думаю, будет увеличиваться.
Ещё одна причина — размеры и широкие улицы. В одной из наших публикаций мы сравнивали размеры Новосибирска и мировых столиц — наш мегаполис оказался очень даже масштабным. В городе большое количество широких магистралей на 6–8 полос, площадь Ленина 10-полосная (7 в одном направлении, 3 в другом). Ни в одном сибирском городе таких масштабов нет и подавно, включая этот ваш Красноярск.
Инфраструктура — только здесь есть объекты, которые отсутствуют в других городах. «МЕГА», ИКЕА, большое количество мировых торговых сетей, настоящий аквапарк (а не маленькое корыто), метрополитен, наконец. Пусть метро и маленькое, но оно есть, выполняет свои функции по перевозке горожан и обладает своей аурой.
Научная среда и свобода. Академгородок — концентрация умных голов, место научной силы и свободомыслия. Именно академовцы в значительной степени формируют общий высокий уровень свободы новосибирцев. У нас довольно лояльная и не кровожадная власть, которую частенько критикуют в СМИ, и это считается нормальным. Коллеги из авторитарных регионов России рассказывали, что у них это просто немыслимо: все СМИ под жестким контролем, а люди подавлены самоцензурой. Мне кажется, что Новосибирск — один из самых свободных в России.
Если вкратце пробежаться по соседям, я могу сказать, что все сибирские города по-своему замечательны и интересны. В Красноярске — красивая улица Мира и высокая гора в ближнем пригороде для катания на лыжах, но экология здесь просто ужас. Можно спокойно стоять на улице, а через минуту задыхаться от очередного выброса какого-нибудь завода.
Омск окружен аурой какого-то депрессивного региона — всё те же шутки про «не пытайся покинуть Омск» и недостроенное метро, состоящее из одной станции. Зато там красивый центр и небольшое количество снега зимой по сравнению с нами.
Барнаул — столица мира, поэтому спор за звание сибирского центра ему, думаю, вообще не интересен. В городе понравилось большое количество высотных новостроек приличного вида — далеко не деревня.
Томск шикарен своим главным проспектом, всё-таки у города большая история и богатое архитектурное наследие. Но шибко он маленький, ничего там, кроме вузов, по сути, нету.
Кемерово — ну это просто Кемерово. Авторитарный регион, но зато много угля.
Да, конечно, проблем в нашем городе хватает: снег зимой, пыль летом, бессильные коммуняки у власти, серость, малое количество достопримечательностей и так далее. Но всё же надо смотреть в комплексе, у других городов свои минусы.
Столица Сибири — это...
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