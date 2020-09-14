История неизвестной катастрофы: 30 лет назад пассажирский самолет упал в болото и разломился пополам

После авиакатастрофы его приглашали в транспортную прокуратуру, спрашивали, как он оценивает причиненный ущерб. Юрий Яковлевич говорит, что заявлений писать не стал — жив остался, и слава богу.



А вот снова начать летать было непросто. Причем первый раз страх появился не тогда, когда он сел в самолет, а когда поехал на автобусе на дачу копать картошку — салон показался очень похожим на салон Як-42.



— Я думал, что буду бояться летать. Что пока бодрюсь, а как приду садиться… А потом пришел, сел и полетел, — говорит он. — Сейчас я уже много лет не летал, но спокойно снова сел бы в самолет. Но только не в Як-42.



Дмитрий Михайлов вспоминает, что первой после авиакатастрофы снова лететь пришлось его маме:



— Конечно, все боялись, посмотрев, как легко ломается самолет, какая тоненькая у него оболочка. Но я стал бояться позже, в девяностых-двухтысячных, когда самолеты стали падать часто и кучно. А теперь уже как-то все равно.



Пассажирам, выжившим в авиакатастрофе Як-42, не раз говорили, что им повезло. И опытный пилот Владимир Урих с этим согласен:



— Будем честными — это его величество случай. Однозначно скажу: повезло, что так закончилось. Все должно было быть намного хуже. Самолет, падающий с высоты 20 метров на такой скорости, может превратить все и всех в груду металла.