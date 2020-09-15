15-летний «Лексус RX»: топ-5 вариантов на продаже за 800 тысяч — смотрим, хлам или нет

Пробег у этого «Лексуса» уже солидный — 279 тысяч километров, цена такая же — 800 000 рублей. Двигатель 3,3-литровый 230-сильный, салон тоже светлый, но вроде сохранился получше.

— Хорошее состояние, за машиной следили. Технические жидкости меняли вовремя, осенью менял ГРМ. По салону всё работает, подогрев, люк. Сигнализация «Пандора», — пишет продавец. Согласно ПТС, у машины было 5 владельцев, последний ездит с 2016 года. По отчету этот кроссовер — московского происхождения, три раза был в ДТП с повреждением задних дверей и крыльев. Пробег в 2016 году достигал 323 тысяч километров, но потом превратился в 173 тысячи километров.

Lexus RX 330, 2005 год