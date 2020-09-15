15-летний «Лексус RX»: топ-5 вариантов на продаже за 800 тысяч — смотрим, хлам или нет

Lexus RX — самая популярная модель Lexus у россиян, в том числе новосибирцев. Это кроссовер оптимальных размеров, имеющий полный привод и мощные моторы, богатую отделку и хорошее оснащение. Старые «эр-иксы» до сих пор высоко ценятся у автолюбителей, потому они и стоят недешево — за 15-летнюю машину второго поколения нужно выложить от 800 тысяч рублей. Есть, конечно, варианты и за 700 тысяч, но это совсем уж низ рынка и, соответственно, откровенная лотерея. Посмотрим, что можно купить конкретно за 800 тысяч и не будет ли это хламом.
Lexus RX 350, 2006 год
Этот автомобиль с пробегом 185 тысяч километров предлагает автосалон, цена 799 000 рублей. Двигатель 3,5-литровый 276-сильный, привод полный, гидроавтомат.
— Автомобиль в хорошем внешнем и техническом состоянии. Кузов без царапин и сколов. Кожаный салон в темном исполнении в отличном состоянии, не требует химчистки. Своевременное сервисное обслуживание, — сообщается в объявлении. По ПТС у машины было 6 владельцев. Согласно отчету Аuto.ru, автомобиль попал к нам из Сургута. ДТП и ремонтных работ не зафиксировано, но есть небольшое расхождение пробега — в 2019 году он составлял 220 тысяч километров.
Lexus RX 330, 2003 год
Вариант с 3,3-литровым 230-сильным двигателем и пробегом 203 тысячи километров, просят за него ровно 800 000 рублей. Черный цвет, светлый кожаный салон с заметными следами износа.
— Автомобиль готовился для себя, поэтому многие детали были заменены на новые. Поставили новые передние шаровые, капитально отремонтирован карданный вал с балансировкой, заменены ступичные подшипники, заменен ремень ГРМ со всеми сальниками, натяжителями и водяной помпой, установлен новый основной радиатор охлаждения двигателя. АКПП не пинается, передачи переключаются плавно, — рассказывает владелец, который ездит на этой машине последние 4 года. А всего в ПТС вписаны 7 хозяев. В отчете нет ни ДТП, ни расхождений пробега.
Lexus RX 330, 2004 год
Пробег у этого «Лексуса» уже солидный — 279 тысяч километров, цена такая же — 800 000 рублей. Двигатель 3,3-литровый 230-сильный, салон тоже светлый, но вроде сохранился получше.
— Хорошее состояние, за машиной следили. Технические жидкости меняли вовремя, осенью менял ГРМ. По салону всё работает, подогрев, люк. Сигнализация «Пандора», — пишет продавец. Согласно ПТС, у машины было 5 владельцев, последний ездит с 2016 года. По отчету этот кроссовер — московского происхождения, три раза был в ДТП с повреждением задних дверей и крыльев. Пробег в 2016 году достигал 323 тысяч километров, но потом превратился в 173 тысячи километров.
Lexus RX 330, 2005 год
Переходим к еще большим пробегам — 316 тысяч километров, просят за автомобиль столько же — 800 000 рублей. Двигатель 3,3-литровый, приятный голубой цвет, светлый кожаный салон в неплохой сохранности. На фото показаны небольшие вмятины на переднем бампере и крыле.
— Авто в хорошем состоянии, двигатель и коробка в идеале, в конце марта заменен ремень ГРМ. Есть косяки по кузову. Установлена GSM-сигнализация с обратной связью+метка, также есть механическая система защиты, — рассказывает хозяин, который ездит на кроссовере уже 7 лет. Всего в ПТС — 5 владельцев. По отчету машина чиста — ДТП не зафиксировано, пробег не скручивался.
Lexus RX 330, 2004 год
Экземпляр с небольшим указанным пробегом — 176 тысяч километров, цена 830 000 рублей. Двигатель всё тот же 3,3-литровый, практичный серебристый цвет, хорошее состояние кузова, приличный светлый салон. Всего 3 владельца, последний эксплуатирует машину с 2013 года.
— Машина в отличном состоянии. Сборка Япония, комплектация арабская (европейская). Гаражное хранение, эксплуатация в основном от дома до работы ежедневно по 4 км. Поэтому пробег реальный, за 7 лет я наездил 60 тысяч километров, — рассказывает хозяин. По отчету обнаружены одно ДТП и один ремонт двери на 30 000 рублей. Пробег в 2015 году достигал 210 тысяч километров, затем уменьшился до 165 тысяч.