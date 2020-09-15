«Это совсем не стыдно»: сибирячка пишет откровенные стихи, которые посвящает мужу, но он их не читает

Евгения Дождикова выглядит именно так, как воображение рисует настоящую поэтессу — элегантная женщина с выдержанной мимикой, театральными жестами и звучной поставленной речью. Ещё недавно она была просто мамой и женой, а стихи писала в стол, пока не захотела достичь большего. На встрече с корреспондентом Алёной Золотухиной она рассказала свою историю.
Начало
— Поэзия открылась мне в любви к будущему мужу. Однажды после нашей встречи я пришла домой и написала стихотворение, правда, не ему, а своей маме. Сначала писала в стол, а потом решила пойти в поэтический кружок. Я из маленького городка в Кемеровской области, все друг друга знают — довольно быстро обо мне услышали как о поэтессе и начали публиковать в местных газетах, журналах, как-то я выступала на Дне города. Тогда у меня не было цели стать знаменитой поэтессой, по образованию я вообще юрист, работала по профессии до рождения первого ребёнка, но сцена привлекала меня всегда. Фамилия Дождикова — моя девичья, я оставила её как творческий псевдоним, не захотела свой талант публиковать под именем мужа.
О любви
— Мы познакомились с мужем 12 лет назад через общих знакомых — ему тогда было 20 лет, а мне 24 года. Начали общаться, два года встречались, потом поженились. Сейчас у нас двое детей — старшей дочери Еве 8 лет, младшему сыну Семёну 6 лет. Большинство моих стихов написано как признание в любви мужу, и в целом о любви — к нему, к нашим детям, к нашей семье. Он совсем не творческий человек, работает в госструктуре, не читает то, что я пишу, и не критикует. Я сама ему читаю вслух, а в ответ: «Молодец, Жень, классные стихи пишешь!». Мы разные, но оттого нам так хорошо вместе.
— Конечно, между нами бывают разногласия — всё как у всех. Причем чем старше мы становимся, тем больше разногласий, особенно сейчас, когда я уже не та Женя, которая сидит дома с детьми и пишет стихи. Мой муж совсем не медийный, чего нельзя сказать обо мне — я люблю выходить в общество, общаться, я люблю людей. Иногда он может посетить со мной мероприятие, но я не тащу. Захочет — пойдёт.
— Спустя 12 лет отношений он всё такой же романтичный — устраивает мне сюрпризы, дарит цветы, ухаживает. Очень волнительно и приятно, когда он звонит мне и приглашает на свидание, не забыв упомянуть, чтобы я надела красивое платье и туфли. Однажды он устроил для меня тайное свидание на крыше, это было очень красиво и романтично, а недавно организовал для нашей семьи поездку в Санкт-Петербург — я ничего не знала и даже не догадывалась.
Откуда вдохновение
— Мои стихи больше про любовь, первые строчки были рождены в любви, я продолжила эту идею дальше. У меня не было драмы, как у Цветаевой или Ахматовой, моя любовь другая — настоящая, искренняя, простая и доступная. Бывает, я могу вдохновиться чьей-то историей и написать лиричные строчки, и побегут мурашки, могу вспомнить свои чувства. Обычно вдохновение приходит ночью — я сразу беру телефон и записываю в заметки. Бывают маленькие стихи, бывают большие, бывает, что стихотворение не пишется целый год, бывает, что рождается за один час. Рифмовать просто потому, что умею, мне не нравится, должна быть эмоция, в этом магия стихов.
Сборники стихов
— У меня два сборника стихов. Первый называется «Рифмуя жизнь», там 50 избранных стихотворений. Он лимитированный, я издавала его для близких, не для продажи. Не скрою, были мысли, что он никому не будет нужен и всё зря. Второй — «Импульсы», он продается на интернет-сайтах — довольно хорошо. Я вкладывала свои деньги в издание и запуск продаж, это было давно, не скажу, сколько я потратила, но не много. Потраченные вначале деньги уже окупили себя. Для меня книги — как бонус, дополнение к выступлениям, я за то, чтобы поэты выступали вживую.
О современной поэзии
— Мне нравятся творческие люди, но кумиров среди современников у меня нет. Выделяю Астахову, Веру Полозкову — у неё глубокие философские стихи, но мне не импонирует её поведение на сцене. Сола Монова — красивая поэтесса, умеет себя подать, завести публику — у неё есть чему поучиться. Многие её ругают, осуждают — не нравятся её сарказм и ирония, говорят — это не поэзия. Она читает то, что нужно публике. Я считаю, это правильно, если публика тебя принимает, значит, ты всё делаешь правильно.
— Мне нравится Лариса Рубальская — считаю, в чём-то мы с ней даже похожи, они пишет так же просто, легко, без лишней драмы. Иногда бывает — у меня рождаются ироничные и саркастичные строчки, но я оставляю их в интернете, выступать с ними на публике я ещё не готова. Это мое мнение на сегодняшний день, может, через год я надену перчатки, юбку покороче, декольте и пойду читать свой сарказм со сцены.
Про внешность
— У меня есть правило — делать зарядку каждый день, я выделяю на это по полчаса каждое утро, обязательно. Стакан воды натощак, гимнастика лица — я очень дисциплинирована. Косметолога я начала посещать после 30 лет (сейчас мне 37) — делаю пилинги, однажды делала биоревитализацию. Губы свои, волосы не покрашены, мне нравится моя маленькая грудь — ничего в себе менять я не хочу. Моему мужу часто говорят, что у него красивая жена, и ему, и мне это приятно. Женщина должна быть красивой, должна вдохновлять своего мужчину и должна уметь получать комплименты.
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