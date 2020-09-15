«Это совсем не стыдно»: сибирячка пишет откровенные стихи, которые посвящает мужу, но он их не читает

Евгения Дождикова выглядит именно так, как воображение рисует настоящую поэтессу — элегантная женщина с выдержанной мимикой, театральными жестами и звучной поставленной речью. Ещё недавно она была просто мамой и женой, а стихи писала в стол, пока не захотела достичь большего. На встрече с корреспондентом Алёной Золотухиной она рассказала свою историю.



Начало

— Поэзия открылась мне в любви к будущему мужу. Однажды после нашей встречи я пришла домой и написала стихотворение, правда, не ему, а своей маме. Сначала писала в стол, а потом решила пойти в поэтический кружок. Я из маленького городка в Кемеровской области, все друг друга знают — довольно быстро обо мне услышали как о поэтессе и начали публиковать в местных газетах, журналах, как-то я выступала на Дне города. Тогда у меня не было цели стать знаменитой поэтессой, по образованию я вообще юрист, работала по профессии до рождения первого ребёнка, но сцена привлекала меня всегда. Фамилия Дождикова — моя девичья, я оставила её как творческий псевдоним, не захотела свой талант публиковать под именем мужа.