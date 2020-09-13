Грязный репортаж: как сотни людей ныряли в мутную воду, карабкались по скользкой стене и рвались к финишу

В субботу также состоялся полумарафон имени Раевича, в котором приняли участие сотни новосибирцев. Наш фотограф побывал на этом спортивном мероприятии — посмотрите на фотографии, если сами его пропустили.



Также мы подготовили для вас подборку самых стильных сибирячек, которые вышли сегодня на полумарафон. Посмотрите тут, как они преодолевали сложную дистанцию.