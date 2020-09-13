Грязный репортаж: как сотни людей ныряли в мутную воду, карабкались по скользкой стене и рвались к финишу

В Новосибирске на территории военного полигона уже пятый год подряд проходит военно-спортивное состязание «Гонка героев». В этом году из-за коронавирусной пандемии гонку переносили дважды — сперва с июля на август, затем на сентябрь. Но участников это не испугало. Почти тысяча людей отважилась пройти 9-километровую трассу со сложнейшими испытаниями. Было больно, холодно, страшно и тяжело, но до финиша дошли почти все. Мы выбрали 12 эмоциональных кадров с забега самых сильных и стойких сибиряков. Но для начала посмотрите это эпичное видео — съемочная группа НГС прошла вместе с участниками все этапы, мы видели, как они тонули в мутной воде, вязли в грязевом болоте, карабкались по скользкой стене и рвались к финишу:
Видео: Антон Дигаев
В начале забега участникам выдали красный браслет — его нужно было надеть на руку. Если спортсмен не мог пройти препятствие, то по правилам гонки судья снимал браслет с его руки, по сути это означало дисквалификацию. Но участник все равно мог продолжить гонку вне зачёта в порядке живой очереди.
В субботу также состоялся полумарафон имени Раевича, в котором приняли участие сотни новосибирцев. Наш фотограф побывал на этом спортивном мероприятии — посмотрите на фотографии, если сами его пропустили.
Также мы подготовили для вас подборку самых стильных сибирячек, которые вышли сегодня на полумарафон. Посмотрите тут, как они преодолевали сложную дистанцию.