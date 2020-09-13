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Грязный репортаж: как сотни людей ныряли в мутную воду, карабкались по скользкой стене и рвались к финишу

Участники «Гонки России» прошли 9-километровую трассу с тяжелейшими испытаниями. Показываем, как это было

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Участники забега не боялись упасть в грязь лицом

Участники забега не боялись упасть в грязь лицом

В Новосибирске на территории военного полигона уже пятый год подряд проходит военно-спортивное состязание «Гонка героев». В этом году из-за коронавирусной пандемии гонку переносили дважды — сперва с июля на август, затем на сентябрь. Но участников это не испугало. Почти тысяча людей отважилась пройти 9-километровую трассу со сложнейшими испытаниями. Было больно, холодно, страшно и тяжело, но до финиша дошли почти все. Мы выбрали 12 эмоциональных кадров с забега самых сильных и стойких сибиряков. Но для начала посмотрите это эпичное видео — съемочная группа НГС прошла вместе с участниками все этапы, мы видели, как они тонули в мутной воде, вязли в грязевом болоте, карабкались по скользкой стене и рвались к финишу:

Видео: Антон Дигаев

В 10 утра прогремел первый залп — побежали спортсмены из категории PRO (профессионалы). Им нужно было пройти всю трассу за 80 минут

В 10 утра прогремел первый залп — побежали спортсмены из категории PRO (профессионалы). Им нужно было пройти всю трассу за 80 минут

В начале забега участникам выдали красный браслет — его нужно было надеть на руку. Если спортсмен не мог пройти препятствие, то по правилам гонки судья снимал браслет с его руки, по сути это означало дисквалификацию. Но участник все равно мог продолжить гонку вне зачёта в порядке живой очереди.

У участников было неограниченное количество попыток для прохождения одного препятствия, прежде чем перейти к другому<br>

У участников было неограниченное количество попыток для прохождения одного препятствия, прежде чем перейти к другому

Многие опытные участники гонки делились секретом&nbsp;— помимо развитых мышц и выносливости необходимо иметь правильный настрой и внутреннее спокойствие<br>

Многие опытные участники гонки делились секретом — помимо развитых мышц и выносливости необходимо иметь правильный настрой и внутреннее спокойствие

Героям очень повезло с погодой: на некоторых участках трассы грязь подсохла, поэтому проходить 9-километровую дистанцию было немного легче<br><br>

Героям очень повезло с погодой: на некоторых участках трассы грязь подсохла, поэтому проходить 9-километровую дистанцию было немного легче

Участникам то и дело не хватало сил:&nbsp;то кто-нибудь сорвется в грязную воду, то намокшие перчатки предательски соскользнут с грязного каната

Участникам то и дело не хватало сил: то кто-нибудь сорвется в грязную воду, то намокшие перчатки предательски соскользнут с грязного каната

После долгого подъёма в гору участники забега могли сделать свежий глоток воды

После долгого подъёма в гору участники забега могли сделать свежий глоток воды

Одним из заданий было переплыть траншею с холодной водой, держась только за сетку, натянутую сверху. А вы бы справились?

Одним из заданий было переплыть траншею с холодной водой, держась только за сетку, натянутую сверху. А вы бы справились?

Забег сопровождался имитацией боя — повсюду слышались выстрелы и взрывы, перед препятствиями разрывались дымовые шашки<br>

Забег сопровождался имитацией боя — повсюду слышались выстрелы и взрывы, перед препятствиями разрывались дымовые шашки

Самым тяжелым испытанием стало последнее под названием&nbsp;«Эверест»: участникам необходимо было забежать на препятствие, дотянуться до каната и с его помощью забраться на самый верх

Самым тяжелым испытанием стало последнее под названием «Эверест»: участникам необходимо было забежать на препятствие, дотянуться до каната и с его помощью забраться на самый верх

Финалистам&nbsp;«Гонки героев» вручали армейские жетоны с надписью&nbsp;«Гонка героев 2020»

Финалистам «Гонки героев» вручали армейские жетоны с надписью «Гонка героев 2020»

Однако самым приятным моментом для многих участников забега стал душ, когда можно было смыть всю грязь и наконец выдохнуть, ведь финалисты доказали, что они&nbsp;— герои

Однако самым приятным моментом для многих участников забега стал душ, когда можно было смыть всю грязь и наконец выдохнуть, ведь финалисты доказали, что они — герои

В субботу также состоялся полумарафон имени Раевича, в котором приняли участие сотни новосибирцев. Наш фотограф побывал на этом спортивном мероприятии — посмотрите на фотографии, если сами его пропустили.

Также мы подготовили для вас подборку самых стильных сибирячек, которые вышли сегодня на полумарафон. Посмотрите тут, как они преодолевали сложную дистанцию.

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Гонка героевНовосибирсквоенный полигонспортсостязание
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