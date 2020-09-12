Кинотеатры открылись после полугодового простоя. Как это было — ночной репортаж из «Победы»

Этой ночью в Новосибирске состоялся первый киносеанс за последние полгода — в «Победу» пришли десятки новосибирцев. Открытие кинотеатров и театров власти анонсировали ещё в начале этой недели, предупредив, что походы в кино должны будут проходить с соблюдением социальной дистанции и масочного режима. Корреспондент НГС Александра Трофименко и фотокорреспондент Александр Ощепков пообщались с новосибирцами, которые пришли на первый сеанс, и узнали, по чему именно скучали люди.

Есть не очень известный фильм «Последняя любовь на Земле». Там по сюжету люди полностью теряют чувство вкуса и обоняние, но всё равно продолжают ходить в рестораны, потому что общепит — это всё же больше про общение, чем про еду. С кино, мне кажется, похожая история. Да, кинотеатры созданы для кинопремьер, но ещё очень важно осознавать, что, когда мы находимся в зале с большим количеством людей, то вместе с ними коллективно переживаем за происходящее на экране. Поход в кино — это своего рода ритуал, который нас объединяет. Да, его отсутствие не так заметно влияет на нашу повседневную жизнь. И кто-то скажет, что любой фильм можно посмотреть дома на компьютере. Но, согласитесь, впечатления от такого просмотра немного не те.