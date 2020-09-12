Кинотеатры открылись после полугодового простоя. Как это было — ночной репортаж из «Победы»

Этой ночью в Новосибирске состоялся первый киносеанс за последние полгода — в «Победу» пришли десятки новосибирцев. Открытие кинотеатров и театров власти анонсировали ещё в начале этой недели, предупредив, что походы в кино должны будут проходить с соблюдением социальной дистанции и масочного режима. Корреспондент НГС Александра Трофименко и фотокорреспондент Александр Ощепков пообщались с новосибирцами, которые пришли на первый сеанс, и узнали, по чему именно скучали люди.
Есть не очень известный фильм «Последняя любовь на Земле». Там по сюжету люди полностью теряют чувство вкуса и обоняние, но всё равно продолжают ходить в рестораны, потому что общепит — это всё же больше про общение, чем про еду. С кино, мне кажется, похожая история. Да, кинотеатры созданы для кинопремьер, но ещё очень важно осознавать, что, когда мы находимся в зале с большим количеством людей, то вместе с ними коллективно переживаем за происходящее на экране. Поход в кино — это своего рода ритуал, который нас объединяет. Да, его отсутствие не так заметно влияет на нашу повседневную жизнь. И кто-то скажет, что любой фильм можно посмотреть дома на компьютере. Но, согласитесь, впечатления от такого просмотра немного не те.
И вот Новосибирск дождался. Спустя почти полгода после введения режима повышенной готовности, а затем постепенного открытия сначала летних веранд, потом ресторанов, торговых центров и фитнес-клубов губернатор наконец-то подписал постановление, разрешающее работать театрам и кинотеатрам. И, несмотря на то что премьер в мире нынче немного, новосибирцы за несколько часов раскупили большинство билетов на первые сеансы. Мы решили посмотреть, как поживает главный кинотеатр города после полугодового перерыва.
Новые правила
Если выйти на улицу летом в пять утра и немного постоять, то можно увидеть, как просыпается город. Сначала кажется, что людей нет вовсе. Затем из подъезда напротив выходит одинокий человек, за ним ещё один. И очень постепенно мир заполняется людьми и оживает. То же самое происходило в «Победе» за час до сеанса. Мы ожидали сразу увидеть толпу людей, которая с нетерпением ждёт перед дверьми кинозалов. Но никто не спешил: за час до первого сеанса нашумевшего фильма Кристофера Нолана «Довод» в фойе находилось всего несколько человек.
В самом кинотеатре почти ничего не изменилось — да, на входе стоят санитайзеры, весь персонал в масках и перчатках. Но эти вещи за последние месяцы так плотно вошли в нашу жизнь, что их почти не замечаешь.
— Если говорить про меры профилактики и предосторожности распространения инфекции, то мы практически всё, что нужно, сделали ещё до того, как нас закрыли в марте. Когда кинотеатры ещё работали, но уже возникла эта опасность распространения инфекции, уже тогда мы организовали и дезинфекцию, и другие меры предусмотрели, ещё раз настроили и проверили систему вентиляции. Поэтому летом, пока кинотеатр был закрыт, у нас была фора, чтобы ещё раз проверить техническое состояние всех систем, провести профилактику кинопроекционного оборудования, сделать глубокую капитальную уборку с дезинфекцией всех помещений внутри и снаружи, — рассказывает программный директор по событийному кино Центра культуры и отдыха «Победа» Анна Огородникова.
По новым правилам нужно, чтобы люди как можно меньше пересекались по пути в кинозал, промежутки между сеансами должны быть не меньше 10 минут, на дезинфекцию зала отводится полчаса. Также посетителей просят соблюдать разумную осторожность: держать дистанцию, по возможности оплачивать билеты безналичным способом или покупать онлайн на сайте, приходить в кино без признаков ОРВИ и находиться в масках во время просмотра фильма. На первые сеансы «Победа» продавала места в шахматном порядке, разрешая сидеть рядом только знакомым. Но за день до открытия кинотеатров Роспотребнадзор сообщил, что это необязательно. Главное, чтобы люди находились на сеансе в масках.
— Если человек будет сидеть без маски, мы не будем его выводить. Достаточно сложно следить за тем, чтобы каждый соблюдал правила. Очень надеемся на разумность и порядочность наших зрителей, — добавляет директор по кинопоказам Нинель Усова.
Кинотеатр просыпается
Ближе к полуночи в холле появлялось всё больше людей. Но толпы по-прежнему не было. Некоторые заходили неуверенно, видно, что горожане отвыкли от походов в кино. Но они шли, постепенно заполняя холл и оживляя пространство вокруг.
— Мы подписаны на инстаграм «Победы», и там был пост про первый кинопоказ Нолана. Мы решили, что нужно идти. К тому же фильм классный, давно хотели на него сходить. Мы приверженцы того, чтобы не смотреть пиратские фильмы. Любим заплатить за труд людей. Поэтому до пандемии мы часто ходили в кино. Атмосфера в кинотеатре особенная. Ты больше сосредоточен на фильме, больше сконцентрирован, не залипаешь в телефоне, параллельно не делаешь какие-то дела. Картину более качественно оцениваешь, — говорят Дима и Оля.
Многие зрители сходятся во мнении, что поход в кино — это не просто посмотреть фильм. Это про людей, которые сидят рядом и смотрят вместе с тобой, это про общение после киносеанса.
— Бывает очень приятно находиться с людьми, которые приходят на тот же сеанс, что и ты. То, что люди приходят на один и тот же фильм, означает, что у них похожий культурный бэкграунд, что у них заранее есть что-то общее. Иногда бывает приятно пообщаться с незнакомцами, — объясняет пришедшая на сеанс Антонина.
Чем ближе к сеансу — тем активнее идут люди. И пускай на дворе ночь, жизнь здесь и сейчас бурлит. Все в ожидании первого сеанса на языке оригинала с субтитрами. Администратор объясняет, что в большой зал продано около 130 билетов, хотя он рассчитан на 300 человек. Дело в том, что сначала билеты продавались в шахматном порядке, поэтому собирались заполнить только половину зала. Но сейчас, когда люди приходят покупать билет ночью, они все же выбирают сеансы с русским переводом — там залы почти битком.
— Я прошлой ночью проверяла, есть ли билеты. И там оставался один последний. Подумала, что это судьба, надо идти, — рассказывает Катя.
Не скажу, что разговоров про пандемию нет совсем. Есть всё-таки и те, кто немного опасается. Мимо меня проходят два молодых человека со словами: «Хорошо, что места у края взяли. Так меньше вероятность заразиться коронавирусом». Но в целом кажется, что никому не страшно. Когда открывается дверь первого зала и люди начинают проходить, их просят надеть маски. Но многие, зайдя внутрь, тут же стягивают их на подбородок. Всё-таки осознанное отношение к пандемии — дело добровольное.
Планы, которые много раз переносили
«Победа», в отличие от других кинотеатров Новосибирска, — место особенное. Здесь показывают не только фильмы широкого проката, но также проводят встречи с режиссёрами, крутят фестивальное кино и театральные постановки. Понятное дело, что пандемия сильно сдвинула планы мероприятий, но постепенно организаторы собираются войти в нормальный рабочий темп.
— Уже в конце месяца мы планируем режиссёрскую премьеру — это наш любимый жанр, когда приезжают создатели фильма. Премьера комедии «Хандра» российского молодого режиссёра Алексея Камынина, — рассказывает Анна Огородникова. — Премьера с режиссёром — это всегда шанс узнать всё, что хотел донести автор, как проходили съёмки, как отбирали актёров. Это очень интересно.
Также в ближайшее время в «Победе» возобновят театральные показы самых нашумевших постановок с Бенедиктом Камбербэтчем, Джеймсом МакЭвоем, Иэном Маккелленом и многими другими. С
— Мы благодарны людям, которые все эти месяцы нас подбадривали, писали вопросы, ждали, обсуждали фильмы и помогли нам в этот непростой период. Спасибо, что были с нами, — добавляют в кинотеатре.
За день до открытия наши корреспонденты побывали в кинотеатрах города и посмотрели, как сотрудники готовятся к открытию залов.
В августе сотрудники новосибирских кинотеатров обращались к губернатору Андрею Травникову с просьбой разрешить им открыться — они получили федеральные субсидии на выплату сотрудникам заработной платы только за май и июнь, а дальше остались без помощи.