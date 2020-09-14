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Группа разбора: ищем виновного в тройном бесконтактном ДТП на трассе

Один водитель перестраивался, второй испугался, третий «щемился»

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Физического контакта между машинами не произошло

Физического контакта между машинами не произошло

Эта авария на Кольцовском тракте Екатеринбурга произошла по необычному сценарию: к ней причастны три автомобиля, но не было ни одного контакта. Кто виноват и лишат ли прав водителя, который начал цепную реакцию и затем покинул место ДТП?

Видео: читатель E1.RU

Chevrolet Aveo ехал по левой полосе, когда сзади приблизился ВАЗ-2109 и стал «намекать», чтобы ему уступили. Кстати, Chevrolet нарушал пункт 9.4 ПДД, который требует на загородных трассах двигаться как можно правее. Средняя полоса была свободна, и «Шеви» стал смещаться вправо, но делал это без поворотника в неконкретной манере.

СЮЖЕТ

Группа разбора

В этот момент из правой полосы в среднюю резко перестроился чёрный Mitsubishi Lancer, опережая грузовичок перед ним. Aveo на манёвр Lancer отреагировал размашистым перестроением влево, чем спровоцировал «десятку» вильнуть в разделительный барьер. Обе машины остановились, а Lancer, инициатор события, с места аварии скрылся.

Могут ли водителя Lancer лишить прав за оставление места ДТП?

Теоретически, да. Отсутствие контакта в данном случае роли не играет: Верховный суд РФ уже разъяснял, что даже при отсутствии повреждений на одном из автомобилей, причастных к ДТП, его водитель может быть наказан по части 2 статьи 12.27 КоАП. Правда, нужно доказать, что водитель был осведомлён о происшествии и скрылся умышленно.

— Разыскивать его будут хотя бы для того, чтобы опросить в качестве свидетеля, — объясняет автоэксперт Юрий Панченко. — Если по результатам экспертизы его признают виновным в ДТП, то привлекут к административной ответственности: лишение прав на срок до 1,5 лет или арест до 15 суток.

Кто имел преимущество при одновременном перестроении?

Ситуация, когда две машины стремятся в одну полосу, хорошо описана в пункте 8.4 ПДД: уступает в этом случае тот, у кого помеха справа. То есть приоритет был у «Лансера». Однако Aveo начал манёвр чуть раньше, то есть он не мог знать, что Mitsubishi тоже затеет перестроение, а сам манёвр «японца» выглядит достаточно резким: своим приоритетом он воспользовался в грубой манере.

При этом отсутствие поворотника у Aveo — тоже нарушение, которое могло сбить водителя Lancer с толку: он, вероятно, не считал, что Aveo перестраивается.

Lancer спровоцировал Aveo, значит, виноват?

Водитель Lancer явно напугал водителя Aveo, однако масштаб реакции последнего вызывает вопросы — требовалось ли лавировать так сильно? Aveo ехал по краю левой полосы, тогда как Lancer занял центр средней, и необходимости в столь крутой переставке как будто не было. Не требуют подобных пируэтов и правила.

— Боковой интервал между двумя автомобилями при перестроении «Лансера» не достиг критического, но это должна подтвердить экспертиза, — поясняет Юрий Панченко.

При этом Aveo должен был убедиться в безопасности манёвра. По сути, он совершал перестроение, точнее менял рядность (это укладывается в определение перестроения). А значит, согласно пункту 8.4 ПДД, должен был уступать дорогу автомобилям, которые двигались без изменения направления попутно: в данном случае это ВАЗ-2109.

— Aveo дёрнулся в левую полосу, но такая реакция на неожиданные действия Lancer вполне естественна — человек спасает себя, — рассуждает Юрий Панченко. — В экстремальной ситуации против природы не попрёшь. Правда, суды этот довод принимают редко, иначе все нарушения будут оправдываться природой человека.

А как насчёт самого ВАЗа?

Его водитель тоже не безгрешен: когда Aveo сместился вправо, ВАЗ-2109 сунул нос между ним и барьером безопасности. Формально движение двух машин бок о бок в широкой полосе не запрещено (есть ведь и полосы шириной по пять метров), но в любом случае водитель должны выдерживать боковой интервал. Правда, чётких границ в правилах не прописано: в пункте 9.10 лишь отмечается, что интервал должен обеспечивать безопасность движения. Но даже с точки зрения здравого смысла лезть в узкий зазор между машиной и барьером — занятие рискованное.

— Когда Aveo стал смещаться, водитель ВАЗа в нетерпении начал опережать его с выездом на разделительную полосу с минимальным боковым интервалом, — говорит автоэксперт Дмитрий Ларионов. — В результате, когда на дороге возникла опасная ситуация, он оказался лишён времени на реакцию и пространства для манёвра. С учётом того, что именно ему принадлежало решение выбрать минимальную дистанцию и боковой интервал, я могу утверждать, что он должен быть признан единственным виновником этого ДТП.

Юрий Панченко добавляет:

— В этом эпизоде все абсолютно держат недостаточную дистанцию, которая должна быть не меньше пути, который автомобиль на данной скорости приходит за 1,5 секунды. Но я часто наблюдаю «опытных» водителей, которые ловят кайф из-за езды впритирку.

Вина на троих

Доля вины есть в действиях каждого: Lancer маневрировал слишком резко и спровоцировал «сонный» Aveo. Водитель самого Aveo среагировал чересчур остро, не убедившись в безопасности манёвра. ВАЗ-2109 слишком торопился с опережением и не оставил зазора на ошибку.

Но всё-таки кто, по-вашему, виноват в наибольшей степени?

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