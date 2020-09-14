Группа разбора: ищем виновного в тройном бесконтактном ДТП на трассе

В этот момент из правой полосы в среднюю резко перестроился чёрный Mitsubishi Lancer, опережая грузовичок перед ним. Aveo на манёвр Lancer отреагировал размашистым перестроением влево, чем спровоцировал «десятку» вильнуть в разделительный барьер. Обе машины остановились, а Lancer, инициатор события, с места аварии скрылся.



Могут ли водителя Lancer лишить прав за оставление места ДТП?



Теоретически, да. Отсутствие контакта в данном случае роли не играет: Верховный суд РФ уже разъяснял, что даже при отсутствии повреждений на одном из автомобилей, причастных к ДТП, его водитель может быть наказан по части 2 статьи 12.27 КоАП. Правда, нужно доказать, что водитель был осведомлён о происшествии и скрылся умышленно.



— Разыскивать его будут хотя бы для того, чтобы опросить в качестве свидетеля, — объясняет автоэксперт Юрий Панченко. — Если по результатам экспертизы его признают виновным в ДТП, то привлекут к административной ответственности: лишение прав на срок до 1,5 лет или арест до 15 суток.

