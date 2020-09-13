Я тебе закатаю! 9 рецептов блюд из сезонного урожая

Шеф-повар Роман Калинин предлагает приготовить конфитюр из красного лука. Его можно добавлять к паштету из печени, а при желании и к другим мясным блюдам.



Ингредиенты:



вино красное — 600 мл;



сок яблочный — 250 мл;



сахар — 150 г;

лук красный (кубиком) — 500 г;



тимьян свежий — 2 веточки;



уксус бальзамический — 40 мл;



вода — 200 мл.



Соединяем все ингредиенты и варим на медленном огне, пока лук не станет мягким. На это понадобится примерно 40–60 минут. Если вся жидкость выпарилась, а лук все еще жесткий, добавьте еще немного воды и доведите до готовности. Уберите веточки тимьяна и остудите.

