Я тебе закатаю! 9 рецептов блюд из сезонного урожая

1
Луковый конфитюр
Шеф-повар Роман Калинин предлагает приготовить конфитюр из красного лука. Его можно добавлять к паштету из печени, а при желании и к другим мясным блюдам.
Ингредиенты:
- вино красное — 600 мл;
- сок яблочный — 250 мл;
- сахар — 150 г;
- лук красный (кубиком) — 500 г;
- тимьян свежий — 2 веточки;
- уксус бальзамический — 40 мл;
- вода — 200 мл.
Соединяем все ингредиенты и варим на медленном огне, пока лук не станет мягким. На это понадобится примерно 40–60 минут. Если вся жидкость выпарилась, а лук все еще жесткий, добавьте еще немного воды и доведите до готовности. Уберите веточки тимьяна и остудите.
2
Конфитюр из баклажанов
Шеф-повар Виталий Ущаповский говорит, что этот конфитюр будет прекрасно сочетаться с разными мясными паштетами, например, из печени курицы, индейки или утки.
Ингредиенты на 500 грамм:
- баклажан без кожи, нарезанный мелким кубиком — 290 г;
- чернослив — 30 г;
- курага — 30 г;
- сахар — 220 г;
- палочка корицы;
- миндаль рубленый и кедровый орех — по 10 г.
Баклажаны очищаем от кожи, нарезаем их и сухофрукты мелким кубиком. Все ингредиенты складываем в сотейник и на среднем огне выпариваем. Сначала много сока дадут баклажаны. Позже можно уменьшить огонь, конфитюр затянется за счет выпаривания влаги и сахара. На этой уйдет примерно два часа. Когда остынет, можно подавать.
3
Томатный крем-суп
Если после сбора урожая у вас остались спелые помидоры, которые не подойдут для консервирования, и в салат их уже не добавишь, не торопитесь выкидывать продукты. Шеф-повар Сергей Фокин советует сделать из них томатный крем-суп.
Ингредиенты:
- томаты — 350 г;
- морковь — 250 г;
- лук — 150 г;
- чеснок — 3 зубчика;
- базилик сушеный или свежий (половина чайной ложки или несколько листиков по вкусу);
- масло по вкусу;
- соль, перец по вкусу.
Нарежьте лук, томаты и морковь крупными дольками. Положите на противень зубчики чеснока или головку целиком, срезав попку (оставшийся чеснок можно потом добавить в салат, соус или следующий рецепт). Смажьте овощи маслом и запекайте в духовке 15 минут при 180°. Готовые овощи отправьте в блендер, добавьте соль, перец, базилик и немного оливкового масла для вкуса. Перед подачей украсьте парой листиков базилика. По желанию можете добавить немного тертого сыра пармезан.
4
Чили кон карне
Если хочется разнообразить свой рацион блюдом иностранной кухней, то почему бы не приготовить чили кон карне? Это традиционное мексиканское блюдо, как правило, используется в качестве подливы, которую подают с гарниром из риса, лепешками или тако. А можно вдохновиться мексиканским рецептом и приготовить крем-суп, который согреет пряностью специй прохладной осенью.
Ингредиенты:
- томаты — 350 г;
- лук — 150 г;
- чеснок — 3 зубчика;
- перец чили — 1 стручок без косточек или сухая специя (щепотка);
- говяжий фарш постный — 350 г;
- фасоль — 70 г сухой или 150 свежей стручковой;
- кумин — небольшая щепотка;
- соль, перец, по вкусу.
Нарежьте лук и томаты крупными дольками. Положите на противень зубчики чеснока или головку целиком, срезав попку (оставшийся чеснок можно потом добавить в салат или соус). Смажьте овощи маслом и запеките в духовке 15 минут при 180 °С. Отдельно сварите фасоль и фарш до готовности, получится бульон. Соедините мясной бульон с фаршем, фасолью, запеченными овощами и перцем чили. Добавьте специи по вкусу. Пробейте в блендере. Будет вкуснее, если не будете доводить до состояния густого крема, а оставите сочные кусочки продуктов. Перед подачей украсьте ломтиками перца чили и свежей зеленью, например, кинзой.
5
Маринованные помидоры дольками
Теперь дело — за рецептами заготовок от наших читателей. По признанию пользователя под ником Tiggi, помидоры дольками — единственный рецепт, который она смогла адаптировать для закаток с применением не уксусной эссенции 70%, а уксуса 9%. Общего веса заготовки нет, а расчет делается на банку 0,7 или 0,8 литра.
Порежьте помидоры на 2–4 части, удалите плодоножки. На дно стерилизованной банки положите пять горошин черного перца, половину лаврушки, дольку чеснока, столовую ложку подсолнечного масла. Положите помидоры по плечики банки, не утрамбовывая, но слегка прижимая.
Для рассола понадобится:
- 1,4 литра воды;
- 2 столовые ложки соли;
- 4 столовые ложки сахарного песка.
Вскипятите рассол и залейте помидоры так же, по плечики. Стерилизуйте банки семь минут после закипания. Потом в каждую банку добавьте столовую ложку уксуса 9% и закатайте. Держите в теплом месте до остывания.
6
Маринованные кабачки
Хорошие маринованные кабачки, по словам форумчан, получаются из переросших волокнистых кабачков, которые больше никуда не годятся. Самое главное — в точности соблюдать рецепт.
Берите четыре кило кабачков, очищайте от кожицы и серединок и режьте произвольно: кубиками, пластинками, прямоугольниками — как вам кажется красивее. Главное, чтобы размером кусочки были примерно со столовую ложку.
Для маринада понадобится:
- сахарный песок — 210 г;
- соль — 80 г;
- масло растительное — 150 г;
- уксус 9% — 210 г;
- черный молотый перец — 1 ч. л.;
- сухая горчица (не зерно горчицы) — 17 г;
- укроп (можно семена или зонтики) — 1 ст. л.;
- большая головка чеснока.
Приготовьте маринад, перемешав все ингредиенты, и заливайте кабачки. Настаивается смесь четыре часа, но через каждые 20 минут надо помешивать. Маринада получится много, но так и надо — кабачки должны быть полностью покрыты своим же соком.
Стерилизуйте банки и прокипятите крышки, после чего плотно заполните банки кабачками по плечики, залейте оставшимся маринадом и ставьте стерилизовать. На дно большой кастрюли положите салфетку, на нее — банки с утрамбованными кабачками. Простерилизуйте банки еще раз: 15 минут на литровые и 10 — на пол-литровые. Укройте их, а когда остынут, переверните и поставьте в прохладное место.
7
Маринованный болгарский перец в мёде
Берите 3,5 кг перцев, очистите их от плодоножек и нарежьте на 4–6 частей (должны получиться длинные полоски в 1,5-2 см).
Для маринада:
- вода — 1 литр;
- растительное масло — 1 стакан (220 г);
- соль — 2 столовые ложки;
- уксус 9% — 150 г;
- мёд — 1 стакан (220 г), можно заменить стаканом сахара;
- перец душистый и горошком — по 10 штук;
- лавровый лист — 2 штуки.
Все ингредиенты для маринада перемешайте и ставьте на огонь. Доведите до кипения и выкладывайте в маринад все перцы. После закипания варите четыре минуты, если любите хрустящие перцы, и 20 минут, если хотите получить мягкие. Раскладывайте в простерилизованные банки и закатывайте без последующей стерилизации.
8
«Помидорки под снегом»
Проткните помидоры вилкой (около попки) три раза и разложите в пустые стерилизованные банки. Залейте кипятком и дайте настояться 10 минут. Потом слейте воду — она вам больше не пригодится.
Для маринада:
- 1,5 литра воды;
- 100 г сахара;
- 1 столовая ложка соли;
- 1 столовая ложка сухой горчицы.
Дайте маринаду покипеть две минуты и заливайте помидоры. Далее расчет идет на литровую банку. Можно увеличивать или уменьшать норму пропорционально. В литровую банку положить чайную ложку уксуса 9% и столовую ложку мелко тертого чеснока. Можно закатывать.
9
Огуречный салат на зиму
Берите два килограмма огурцов и режьте их шайбами по 1–1,5 см. Затем нарежьте полукольцами полкило репчатого лука и потрите на терке полкило моркови. Также для салата вам понадобится пол-литра томатного соуса, 100 грамм растительного масла, 150 грамм уксуса 9%, 150 грамм сахарного песка, 200 грамм воды и столовая ложка крупной соли. Перемешайте все ингредиенты и поставьте на огонь, доведите до кипения и варите семь минут после закипания. Разложить в стерилизованные банки, закатайте и укутайте, а после остывания уберите в прохладное место. Дайте настояться два-три месяца — можно есть! Выглядит такой салат не очень привлекательно, признается автор, поэтому перед подачей не лишним будет его украсить.