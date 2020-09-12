Лучше пройти мимо: 7 самых странных и диковинных грибов, которые растут в новосибирских лесах

Новосибирцы часто находят в лесах необычные грибы. Если к груздям и опятам все привыкли и знают, как они выглядят, то идентифицировать нечто сморщенное и чёрное — сложная задача даже для бывалых грибников. Большинство таких грибов несъедобны, хотя некоторые из них выглядят очень привлекательно. И наоборот, отталкивающие на вид экземпляры порой оказываются вкуснейшим деликатесом.

Показываем и рассказываем о самых удивительных находках этого грибного сезона. И напоминаем самый главный принцип грибника: не знаешь — не бери!