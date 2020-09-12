Лучше пройти мимо: 7 самых странных и диковинных грибов, которые растут в новосибирских лесах

Новосибирцы часто находят в лесах необычные грибы. Если к груздям и опятам все привыкли и знают, как они выглядят, то идентифицировать нечто сморщенное и чёрное — сложная задача даже для бывалых грибников. Большинство таких грибов несъедобны, хотя некоторые из них выглядят очень привлекательно. И наоборот, отталкивающие на вид экземпляры порой оказываются вкуснейшим деликатесом.
Показываем и рассказываем о самых удивительных находках этого грибного сезона. И напоминаем самый главный принцип грибника: не знаешь — не бери!
Вороночник рожковидный
Несмотря на мрачный вид, этот гриб съедобен и в Европе считается деликатесом. В Новосибирской области встречается там, где много мха. В пищу обычно употребляется его воронка, ножка жестковата.
— Из-за формы и внешнего вида в Финляндии этот гриб называют «чёрный рожок», в Германии — «трубой мёртвых», во Франции — «трубой смерти», а в Англии — «рогом изобилия», — говорится на новосибирском сайте микологов mycology.su.
Меланогастер Брума
Иногда этот гриб называют ложным трюфелем. Такая находка — редкость, так как он внесен в Красную книгу Новосибирской области. Но новосибирцы умудряются найти и его.
— В Новосибирской области числится редким видом. В Академгородке встречается под крупными берёзами в черте многоэтажной застройки, вдоль тропинок, на вытоптанных газонах, где плодовые тела выступают из субстрата, и их легко заметить; из года в год плодоносит на одном месте, — описывают гриб на новосибирском сайте микологов mycology.su. — В некоторых источниках указывается как съедобный с осторожностью.
Дубовик обыкновенный
Всё чаще новосибирцы находят в лесах дубовики. Гриб очень похож на смертельно опасный сатанинский гриб, но микологи успокаивают — ядовитый сородич у нас не растёт, хотя и дубовики не советуют употреблять в пищу.
— Это дубовик обыкновенный, или дубовик оливково-бурый (Boletus luridus). Гриб растет в лиственных и смешанных лесах, образует микоризу с лиственными породами деревьев, у нас — с березой, в Европейской части России — с широколиственными породами (чаще с дубом, видимо, поэтому за ним и закрепилось народное название «дубовик»). В окрестностях Академгородка встречается очень часто, как в лиственных лесах по окраинам боровых массивов, так и в лесных насаждениях, — рассказывает миколог Центрального сибирского ботанического сада СО РАН Вячеслав Власенко.
Этот гриб активно распространяется из-за изменений климата.
— Плодовые тела дубовика обыкновенного при повреждении выделяют сок, он окисляется на воздухе, и образуется пигмент синего цвета (защитная реакция на ранение), довольно сильно красит кожу рук, чем отталкивает грибников. Гриб считается условно-съедобным или несъедобным, данные противоречивы, я его никогда не употреблял в пищу и другим людям не рекомендую, — предупреждает миколог.
Весёлка обыкновенная
Ещё один краснокнижный и редкий гриб. В народе его ещё называют «чёртово яйцо», «срамотник», «бесстыдник».
— Плодовое тело вначале имеет вид белого, сероватого или слегка желтоватого шара (или яйца) довольно крупных размеров (диаметром до 5–6 см). Поэтому молодые плодовые тела фаллюса в Западной Европе имеют народное название «чёртово яйцо» или «дьяволово яйцо». Находиться в таком виде может долго: 3–4 недели, — сообщает сайт новосибирских микологов mycology.su. — При созревании оболочка разрывается на 2–3 лопасти.
В итоге гриб начинает расти вверх, и выглядит это немного неприлично.
— Зрелый гриб источает сильный неприятный запах разлагающейся падали. Съедобный в молодом возрасте, когда плодовое тело имеет форму яйца.
Гериций коралловидный
В лесу под Бердском читательница НГС нашла необычный гриб, похожий на коралл. Это краснокнижный вид — гериций коралловидный. Раньше он был включён в Красные книги некоторых регионов и Красную книгу СССР. В Красную книгу Новосибирской области гериций занесли в 2008 году.
— Это изредка встречающийся вид, растет на валеже и отпаде лиственных деревьев, в Новосибирской области встречается повсеместно, — говорит миколог Вячеслав Власенко.
Пока гриб молодой, его можно употреблять в пищу.
Родоколлибия каштаново-белая
Этой весной в Академгородке нашли гриб, который до этого был обнаружен лишь в США, Канаде и Красноярском крае.
— Его нашел Дмитрий Агеев, мой коллега. Гриб, который также видел раньше только Игорь Кром (известный миколог) и описал его. Гриб до него находили только в США и Канаде, а благодаря Игорю в Евразии была известна одна точка — Красноярский край. Теперь их две, — рассказывает миколог-любитель Татьяна Бульонкова.
Головач гигантский
Обычно мимо таких грибов люди стараются проходить мимо — очень уж они огромны. Но оказалось, что такую находку можно есть.
— Этот гриб — кто-то из рода Calvatia, скорее всего, головач гигантский (Calvatia gigantea). Ещё его называют лангерманния гигантская. Их несколько видов, но это точно кто-то из головачей. Это близкий родственник дождевиков, растёт в траве, встречается и в Новосибирской области, но головачей таких больше на Алтае, — объясняет миколог-любитель Татьяна Бульонкова.
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