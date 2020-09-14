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Старая Япония. Разглядываем 32-летний «Ниссан-Цедрик» в идеальном состоянии — как у него устроен салон на 8 человек

Nissan Cedric 1988 года и рассказ его владельца Александра Костюкова

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Так выглядит Nissan Cedric 1988 года. Видели такой на улицах Новосибирска?

Так выглядит Nissan Cedric 1988 года. Видели такой на улицах Новосибирска?

В понедельничном обзоре НГС — редкий 8-местный автомобиль Nissan Cedric в кузове универсал и его владелец Александр Костюков. Автомобиль, сверкающий обильным хромом, доведен до заводского состояния, именно в таком виде он сошел с конвейера в далеком 1988 году в далекой Японии. Чем интересна машина, какие у нее есть необычные фишки — подробнее в материале Дмитрия Косенко.

213 тысяч километров пробега

213 тысяч километров пробега

Зеленый Nissan Cedric в кузове универсал — на солнце он сверкает так, что и не скажешь, что машине уже 32 года. Конечно, автомобилю повезло — эксплуатировался он бережно, в авариях не участвовал, намотал всего 213 тысяч километров пробега.

Александр искал такую машину

Александр искал такую машину

Александр Костюков искал машину целенаправленно. В 90-х у него уже был такой «Цедрик», а позднее Александр увлекся восстановлением старых машин.

Мужчина увлекается восстановлением автомобилей

Мужчина увлекается восстановлением автомобилей

— Это сейчас, наверное, просто ностальгия. Как хобби. Делаю машины не только я, ребята знакомые помогают, советуют. Потому что одному, конечно, это все сложно, процесс долгий.

Nissan был найден в Казани

Nissan был найден в Казани

— Машина была куплена в Казани в 2012 году, привезена сюда и на протяжении 8 лет полностью приведена в заводское состояние. Машина досталась в неплохом состоянии, но следы эксплуатации были, конечно, значительные. Не было хрома на порогах, арках. Не было половины молдингов, бамперы были помятые.

Машина оснащена <nobr class="_">2-литровым</nobr> атмосферным двигателем V6

Машина оснащена 2-литровым атмосферным двигателем V6

— Комплектация, можно сказать, люксовая, выше этой комплектации уже нет. Эта машина оснащена 2-литровым атмосферным двигателем V6. Задний привод, автомат.

Мотор пришлось откапиталить

Мотор пришлось откапиталить

— Двигатель капиталился, новые поршни, кольца, но без расточки — никаких ремонтных размеров нет. Все приведено в порядок, помыто, почищено, двигатель шепчет.

Часть декора отсутствовала

Часть декора отсутствовала

Чтобы привести машину в заводской вид, нужно было найти и заказать хромированные элементы внешнего декора, зеркала, различные элементы интерьера.

Запчасти заказывались из Японии

Запчасти заказывались из Японии

— Бамперы новые, колпаки, это все было заказано из Японии, все оригинальные. Зеркала тоже поменяны, именно с этого кузова которые шли.

Заменены элементы салона

Заменены элементы салона

— По салону — багажник новый, заказанный из Японии, дверные карты, обшивка — всё, кроме приборной доски, полностью заказано из Японии. Там и прокуры, прожоги, дыры были. Сиденья тоже заменены.

Сиденья восстановлены

Сиденья восстановлены

— По технической части ходовка вся перебрана, все заменено. Проблем в технической части по обслуживанию нет, а вот что касается мелких деталей экстерьера и интерьера, это найти сложно даже в нынешней Японии, не говоря уже о просторах России.

Кузов перекрашен

Кузов перекрашен

— Вмятинки, царапинки были, но то, что в авариях машина не была, это однозначно. Машина перекрашена полностью, именно такая версия по цвету, какая на заводе была.

Авто приведено в заводской вид

Авто приведено в заводской вид

— Машина в полном стоке, никакого колхоза, никаких лишних проводков, деталей, ничего нет. Машина вся в оригинале, именно в таком виде она выходила в 1988 году с завода.

Cedric — комфортный автомобиль

Cedric — комфортный автомобиль

Этот Nissan Cedric имеет необычные решения, которые могут удивить обывателя, привыкшего к стандартным безликим современным авто. Все эти решения функциональны и призваны сделать процесс эксплуатации комфортнее.

Передний диван на <nobr class="_">3 человек</nobr>

Передний диван на 3 человек

— Что интересно, впереди находится диван вместо двух кресел. И предусмотрено заводом-изготовителем 3 человека на переднем сиденье, там ремни безопасности, всё есть.

Всего в авто помещаются <nobr class="_">8 человек</nobr>

Всего в авто помещаются 8 человек

— В багажнике раскладывается кресло еще на двоих человек, то есть машина берет на себя восемь человек. Сзади кресло, конечно, детское, но можно посадить и взрослых. Там спиной вперед, получается, едут.

Кресло на двоих в багажнике

Кресло на двоих в багажнике

Вот так выглядит это кресло. Места для ног практически нет, но дети могут и вытянуть ножки. В случае крайней необходимости усядутся и взрослые, пусть даже в неудобной позе с поджатыми ногами.

Багажник огромен

Багажник огромен

Со сложенным креслом багажник «Цедрика» огромен, здесь можно перевозить различные длинномеры — доски, плинтусы, габаритную бытовую технику.

Опускающееся стекло багажного отделения

Опускающееся стекло багажного отделения

А вот окошко багажного отделения. Оно с электроприводом и опускается как с кнопки в салоне, так и при помощи личинки замка на боковине кузова. Подошел, вставил ключ, кинул вещи в багажник через окошко и поехал.

На машине ездят в основном летом

На машине ездят в основном летом

— Эксплуатируется машина в весенне-летнее время, зимой стоит в гараже. Раз в месяц выкатывается погулять, потом обратно. Просто прогулочная машина, прокатиться по работе, по городу в хорошую погоду.

Авто нравится Александру своей мягкостью и управляемостью

Авто нравится Александру своей мягкостью и управляемостью

— Едет очень мягко, плавно, как на корабле, проглатывает все кочки. Сделан из железа, пальцем нигде не прогибается, ничего не гнется. Очень маневренный, управляемый.

Приятные мягкие сиденья из велюра

Приятные мягкие сиденья из велюра

— Зимой, когда садишься на сидушки, не нужен никакой подогрев сидений. Очень толстый велюр, мягкие сиденья, ты не замерзаешь, как в этих кожаных сиденьях.

Расход в городском режиме 13 литров

Расход в городском режиме 13 литров

— Расход в городском режиме порядка 13 литров. Никакие там ни 8, ни 7. Эти автомобили меньше 10 литров никогда не потребляли. Да и в 80-е годы не было такого, что бензин дорогой,— сколько надо было, столько и заправляли.

На машину заглядываются

На машину заглядываются

— Люди обращают внимание, спрашивают, что за машина. На дороге в потоке посигналят, поприветствуют!

На каких еще машинах ездят читатели НГС

Александр катается на мотоцикле «Иж Юпитер», который достался ему от отца и 33 года простоял в гараже.

Сергей уже 22 года не расстается со своим Mercedes-Benz 230Е в 124-м кузове и планирует уже никогда не продавать его.

Евгений Кириллов восстановил «Москвич-401» 1956 года выпуска — «старичок» разгоняется до 100 км/ч.

Антон приделал на свой Suzuki Carry ковш для расчистки снега и теперь не зависит от дорожников.

Никита ездит на «Мерседесе» 1985 года выпуска, он рассказал, сколько тратит на ремонт. Смотрите на крепкого «немца» здесь.

Мирон Медведев владеет электрокаром Nissan Leaf и экономит на бензине по 10 тысяч рублей в месяц. Обзор машины можно увидеть здесь.

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