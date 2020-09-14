Старая Япония. Разглядываем 32-летний «Ниссан-Цедрик» в идеальном состоянии — как у него устроен салон на 8 человек

На каких еще машинах ездят читатели НГС



Александр катается на мотоцикле «Иж Юпитер», который достался ему от отца и 33 года простоял в гараже.



Сергей уже 22 года не расстается со своим Mercedes-Benz 230Е в 124-м кузове и планирует уже никогда не продавать его.

