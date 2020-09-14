Старая Япония. Разглядываем 32-летний «Ниссан-Цедрик» в идеальном состоянии — как у него устроен салон на 8 человек

В понедельничном обзоре НГС — редкий
Зеленый Nissan Cedric в кузове универсал — на солнце он сверкает так, что и не скажешь, что машине уже 32 года. Конечно, автомобилю повезло — эксплуатировался он бережно, в авариях не участвовал, намотал всего 213 тысяч километров пробега.
Александр Костюков искал машину целенаправленно. В
— Это сейчас, наверное, просто ностальгия. Как хобби. Делаю машины не только я, ребята знакомые помогают, советуют. Потому что одному, конечно, это все сложно, процесс долгий.
— Машина была куплена в Казани в 2012 году, привезена сюда и на протяжении
— Комплектация, можно сказать, люксовая, выше этой комплектации уже нет. Эта машина оснащена
— Двигатель капиталился, новые поршни, кольца, но без расточки — никаких ремонтных размеров нет. Все приведено в порядок, помыто, почищено, двигатель шепчет.
Чтобы привести машину в заводской вид, нужно было найти и заказать хромированные элементы внешнего декора, зеркала, различные элементы интерьера.
— Бамперы новые, колпаки, это все было заказано из Японии, все оригинальные. Зеркала тоже поменяны, именно с этого кузова которые шли.
— По салону — багажник новый, заказанный из Японии, дверные карты, обшивка — всё, кроме приборной доски, полностью заказано из Японии. Там и прокуры, прожоги, дыры были. Сиденья тоже заменены.
— По технической части ходовка вся перебрана, все заменено. Проблем в технической части по обслуживанию нет, а вот что касается мелких деталей экстерьера и интерьера, это найти сложно даже в нынешней Японии, не говоря уже о просторах России.
— Вмятинки, царапинки были, но то, что в авариях машина не была, это однозначно. Машина перекрашена полностью, именно такая версия по цвету, какая на заводе была.
— Машина в полном стоке, никакого колхоза, никаких лишних проводков, деталей, ничего нет. Машина вся в оригинале, именно в таком виде она выходила в 1988 году с завода.
Этот Nissan Cedric имеет необычные решения, которые могут удивить обывателя, привыкшего к стандартным безликим современным авто. Все эти решения функциональны и призваны сделать процесс эксплуатации комфортнее.
— Что интересно, впереди находится диван вместо двух кресел. И предусмотрено заводом-изготовителем
— В багажнике раскладывается кресло еще на двоих человек, то есть машина берет на себя восемь человек. Сзади кресло, конечно, детское, но можно посадить и взрослых. Там спиной вперед, получается, едут.
Вот так выглядит это кресло. Места для ног практически нет, но дети могут и вытянуть ножки. В случае крайней необходимости усядутся и взрослые, пусть даже в неудобной позе с поджатыми ногами.
Со сложенным креслом багажник «Цедрика» огромен, здесь можно перевозить различные длинномеры — доски, плинтусы, габаритную бытовую технику.
А вот окошко багажного отделения. Оно с электроприводом и опускается как с кнопки в салоне, так и при помощи личинки замка на боковине кузова. Подошел, вставил ключ, кинул вещи в багажник через окошко и поехал.
— Эксплуатируется машина в весенне-летнее время, зимой стоит в гараже. Раз в месяц выкатывается погулять, потом обратно. Просто прогулочная машина, прокатиться по работе, по городу в хорошую погоду.
— Едет очень мягко, плавно, как на корабле, проглатывает все кочки. Сделан из железа, пальцем нигде не прогибается, ничего не гнется. Очень маневренный, управляемый.
— Зимой, когда садишься на сидушки, не нужен никакой подогрев сидений. Очень толстый велюр, мягкие сиденья, ты не замерзаешь, как в этих кожаных сиденьях.
— Расход в городском режиме порядка 13 литров. Никакие там ни 8, ни 7. Эти автомобили меньше 10 литров никогда не потребляли. Да и в
— Люди обращают внимание, спрашивают, что за машина. На дороге в потоке посигналят, поприветствуют!
На каких еще машинах ездят читатели НГС
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Мирон Медведев владеет электрокаром Nissan Leaf и экономит на бензине по 10 тысяч рублей в месяц. Обзор машины можно увидеть здесь.