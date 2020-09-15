«Переписку увидел, избил до полусмерти»: откровенные истории жертв домашнего насилия

«Начиналась ломка, настроения нет — я виновата»

Наташа родом из Казахстана, воспитывалась в традиционной семье. В 17 лет её изнасиловал 27-летний мужчина — не хотел платить калым за невесту, решил «взять так». Наташа написала заявление, и против неё ополчились все знакомые — за то, что «мальчика посадила». Но больше всего давили родители: «а кому она теперь такая порченая нужна, никто замуж не возьмёт».

Наталья уехала к тёте в Оренбургскую область. Там нашла простого деревенского парня Руслана, тракториста.

— Я ему всё рассказала, чтобы было без обмана, — подчёркивает собеседница. — Мне 19 лет было. И я хотела доказать родителям, что и меня такую «порченую» замуж возьмут, что всё у меня получится. А он бил, пил. Перетерпела всё, что можно. А я так воспитана, что муж должен был быть один и навсегда. Вот, терпела. Пока не нашла мужское внимание в интернете. Я же и по хозяйству была, и по дому. Вот там я хапнула деревенской жизни. А муж — что муж? У него два состояния: либо он трезвый на работе, либо он пьяный дома. Ну, я и заигралась в интернете с мальчиком. А он переписку увидел, избил до полусмерти. Я ходить не могла.

Назад в Казахстан Наталью не принял отец. Поэтому женщина оставила трех дочек и уехала в Новосибирск. Сначала работала продавцом, потом кондуктором. В Новосибирске в хостеле познакомилась с Тимуром. Он предложил вместе снимать квартиру — для экономии, по-дружески.

— Я забеременела, видимо, сразу, — продолжает Наталья. — Немного погодя у нас ребёнок родился. Жили очень туго. Потому что все деньги, что у нас появлялись, он тратил на соль. Синтетический наркотик он курил. Всё уходило туда. До того, как вместе жить стали, я только слышала, что он наркоман. Но думала так же, как и с первым мужем: ой, перестанет пить, я его переделаю. И тут тоже переделаю. Я только сейчас поняла, что переделать невозможно. И ругань, и скандалы были. Начинается ломка, настроения нет, я виновата. Опять бьёт.

Когда ребёнку исполнилось шесть месяцев, Наталья стала выходить на работу, Руслан сидел с сыном. Однажды женщина пришла домой и увидела, как муж обкуренный, абсолютно невменяемый качает ребёнка. Она схватила сына, ночь переночевала в хостеле. Потом ей рассказали про кризисный центр для женщин.

— Когда в центр уже попала, мне объяснили, что деньги, которые приходят на ребёнка, мы будем собирать, ребёнка там будут одевать-обувать, ничего себе не покупаешь, никак деньги не тратишь. А по выходу из центра мы отдадим те деньги, которые накопила, — объяснила Наталья.

Второго сына от Руслана Наталья родила уже в центре. Действительно, накопила на небольшой дом и переехала в деревню Кировской области. Через месяц туда поехал Руслан — но ему не понравилось, что там ничего нет, слишком далеко от города. Мужчина поорал на жену и уехал.

Сейчас в планах у Натальи собрать деньги, чтобы съездить к дочкам, увидеть их и услышать — они живут с первым мужем, в достатке, за ними присматривает свекровь, но собеседница всё равно переживает за их судьбу. Устроить старшего сына тут в детский сад и самой найти работу. На мой вопрос о том, примет ли она Руслана, если он опять к ней вернётся, Наталья долго молчит.

— Вопрос тяжёлый, есть у меня к нему тяга, — с надрывом произносит женщина. — Но переделать этого человека невозможно. Я умом понимаю, что его надо выкинуть и туда отправить, а сердцем не могу и не знаю, как быть. Сказать-то легко — не принимай, что-то ещё. И старший сын любит отца, и он к нему тянется. Младший-то его и не видел толком.... У меня что первый, что второй муж — оба похожи, прям один в один, под копирку. Оба зависимые люди. Только там алкоголь, тут наркотики.

*Все имена изменены по просьбе героинь публикации.

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