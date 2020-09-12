«Учителя» на дороге: принципиальный водитель не пустил нарушителя на BMW. Прав ли он и что потом произошло?

Проект «Куда ты рулишь?» сегодня исследует обстоятельства аварии на улице Геодезической, где нарушитель на BMW пытался проехать по встречной полосе, но его не пустили. Дело закончилось аварией, водитель BMW скрылся. Посмотрим, как это произошло. Может быть, стоило его пропустить, чтобы не доводить ситуацию до крайности? Подробнее в обзоре НГС.



5 сентября, улица Геодезическая, водитель с видеорегистратором едет со стороны Блюхера в направлении Карла Маркса. На встречном направлении пробка, и вот водитель седана BMW решает её объехать, выскакивая буквально лоб в лоб владельцу регистратора. Какое-то время соперники стоят на месте, потом BMW пытается принять влево, чтобы объехать преграду. Но водитель с регистратором подает вперед, не давая сопернику совершить маневр и заставляя сдавать назад. В итоге BMW неудачно сдает назад и врезается в Subaru — смотрите видео.