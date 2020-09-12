«Учителя» на дороге: принципиальный водитель не пустил нарушителя на BMW. Прав ли он и что потом произошло?

Проект «Куда ты рулишь?» сегодня исследует обстоятельства аварии на улице Геодезической, где нарушитель на BMW пытался проехать по встречной полосе, но его не пустили. Дело закончилось аварией, водитель BMW скрылся. Посмотрим, как это произошло. Может быть, стоило его пропустить, чтобы не доводить ситуацию до крайности? Подробнее в обзоре НГС.
5 сентября, улица Геодезическая, водитель с видеорегистратором едет со стороны Блюхера в направлении Карла Маркса. На встречном направлении пробка, и вот водитель седана BMW решает её объехать, выскакивая буквально лоб в лоб владельцу регистратора. Какое-то время соперники стоят на месте, потом BMW пытается принять влево, чтобы объехать преграду. Но водитель с регистратором подает вперед, не давая сопернику совершить маневр и заставляя сдавать назад. В итоге BMW неудачно сдает назад и врезается в Subaru — смотрите видео.
Видео: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
Официально. По данным сводки УГИБДД ГУ МВД РФ по Новосибирской области, 5 сентября по адресу Геодезическая, 5 произошло ДТП с материальным ущербом. Неустановленный водитель столкнулся с автомобилем Subaru и скрылся с места происшествия. Водитель Subaru, женщина 1994 года рождения, правил дорожного движения не нарушала. Неустановленный водитель нарушил ПДД: несоответствие скорости конкретным условиям движения и оставление места аварии.
Часть 2 статьи 12.27 КоАП РФ. Оставление водителем в нарушение правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся, при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния влечет лишение права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет или административный арест на срок до пятнадцати суток.
Понятно, что водитель BMW вел себя неправильно, пытаясь объехать пробку по встречке. Понятно, что он совершил ДТП и оставил место аварии — конкретные административные правонарушения, за которые предусмотрено наказание.
— В данной ситуации нарушитель — водитель BMW. Во-первых, он выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, что само по себе является нарушением. Во-вторых, при совершении маневра «движение транспортного средства задним ходом» по полосе встречного движения столкнулся с Subaru. Ошибочным является мнение о том, что маневр при движении задним ходом не будет являться нарушением закона в случае, если такой маневр безопасен и не создает помех другим участникам движения, — комментирует адвокат коллегии «Бойко и партнеры» Мария Соловьёва.
И всё же, стоило ли водителю с регистратором так упорно не пускать нарушителя, ведь в итоге пострадала совсем посторонняя девушка на Subaru? А ведь могли бы спокойно разъехаться и не терять времени.
Есть в водительской среде такое «правило трех Д» — дай дорогу дураку. Иногда лучше уступить и разъехаться миром, а не доводить дело до аварий и не терять потом время и нервы. А как вы считаете?