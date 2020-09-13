Гении парковки. Смотрите, как хозяин «Лексуса» заехал на лестницу и спокойненько там припарковался

— Некрасова, 61, дом в котором я живу. Чудак на WV перекрыл выезд припаркованым автомобилям. При звонке ему на оставленный телефон под стеклом WV начал допрос: из какого дома, подъезда, снимаю квартиру или в собственности. Заявил, что у него договоренности со старшим дома и я поставил машину на его месте. Извиняться за этот идиотизм чудак не стал, — рассказывает свою историю Дмитрий.