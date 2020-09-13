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Гении парковки. Смотрите, как хозяин «Лексуса» заехал на лестницу и спокойненько там припарковался

Разглядываем новых чудаков — мастеров городской парковки

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«Лексус» на лестнице

«Лексус» на лестнице

В новом, 193-м выпуске проекта НГС «Я паркуюсь как чудак»: стоянка внедорожника на лестнице, сломанные парковочные столбики в «Ауре» и дворовой конфликт из-за парковочного места.

— Двор Бориса Богаткова, район «Золотой Нивы». Почему бы не заехать на лестницу, — задается вопросом читательница Дарья (фото выше).

Стоянка на газоне

Стоянка на газоне

— Двор, Лесосечная, 3, — уточняет Роман.

Парковка в столбик

Парковка в столбик

— Парковка в «Ауре». Даже не стал отъезжать, так торопился в магазин, — пишет нам Владимир.

На инвалидных местах

На инвалидных местах

— МФЦ на площади Труда, одни инвалиды, — сообщают очевидцы.

Стоянка на тротуаре

Стоянка на тротуаре

Разве для того новые тротуары делали, чтобы вы их ломали?

Стоянка на инвалидном месте

Стоянка на инвалидном месте

— Улица Немировича-Данченко, 104, — уточняет читатель Алексей.

Стоянка на пешеходной дорожке

Стоянка на пешеходной дорожке

Совсем изуродовали скверик в Тихом центре за водной академией.

Парковка возле дома

Парковка возле дома

— Житель дома по адресу Дуси Ковальчук, 394/2 ставит свой автомобиль прямо перед окнами жилого дома на тротуаре, на просьбы убрать отвечает хамством, — жалуется Николай.

С коляской не пройти

С коляской не пройти

— Единственное место, где можно пройти с коляской, и вот такой вот «мегамозг» запарковался. И фиг рядом проедешь: или оботрешь, или поцарапаешь. Ветлужская, 24, — пишут местные жители.

Запер машину на стоянке

Запер машину на стоянке

— Некрасова, 61, дом в котором я живу. Чудак на WV перекрыл выезд припаркованым автомобилям. При звонке ему на оставленный телефон под стеклом WV начал допрос: из какого дома, подъезда, снимаю квартиру или в собственности. Заявил, что у него договоренности со старшим дома и я поставил машину на его месте. Извиняться за этот идиотизм чудак не стал, — рассказывает свою историю Дмитрий.

Внимание! Фото с неправильно припаркованными автомобилями присылайте на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

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парковкая паркуюсь, как чудак
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