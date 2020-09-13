Гении парковки. Смотрите, как хозяин «Лексуса» заехал на лестницу и спокойненько там припарковался

В новом, 193-м выпуске проекта НГС «Я паркуюсь как чудак»: стоянка внедорожника на лестнице, сломанные парковочные столбики в «Ауре» и дворовой конфликт из-за парковочного места.
— Двор Бориса Богаткова, район «Золотой Нивы». Почему бы не заехать на лестницу, — задается вопросом читательница Дарья (фото выше).
— Двор, Лесосечная, 3, — уточняет Роман.
— Парковка в «Ауре». Даже не стал отъезжать, так торопился в магазин, — пишет нам Владимир.
— МФЦ на площади Труда, одни инвалиды, — сообщают очевидцы.
Разве для того новые тротуары делали, чтобы вы их ломали?
— Улица Немировича-Данченко, 104, — уточняет читатель Алексей.
Совсем изуродовали скверик в Тихом центре за водной академией.
— Житель дома по адресу Дуси Ковальчук, 394/2 ставит свой автомобиль прямо перед окнами жилого дома на тротуаре, на просьбы убрать отвечает хамством, — жалуется Николай.
— Единственное место, где можно пройти с коляской, и вот такой вот «мегамозг» запарковался. И фиг рядом проедешь: или оботрешь, или поцарапаешь. Ветлужская, 24, — пишут местные жители.
— Некрасова, 61, дом в котором я живу. Чудак на WV перекрыл выезд припаркованым автомобилям. При звонке ему на оставленный телефон под стеклом WV начал допрос: из какого дома, подъезда, снимаю квартиру или в собственности. Заявил, что у него договоренности со старшим дома и я поставил машину на его месте. Извиняться за этот идиотизм чудак не стал, — рассказывает свою историю Дмитрий.