«Чё это у вас тут, как в Америке»: на краю Новосибирска построили огромный малоэтажный город. Репортаж из элитной Затулинки

Всего за каких-то 5 лет на краю Новосибирска (а формально на территории пригорода) успел вырасти целый малоэтажный городок — аккуратные домики микрорайона «Фламинго» и стройные ряды таунхаусов, дуплексов и коттеджей в посёлке «Берёзки Элитный». При этом стройка здесь даже не думает завершаться, и оба проекта должны расшириться вдвое. Как живётся здесь новосибирцам, почему они годами мечтают переехать в Элитный и с какими проблемами сталкиваются — в фоторепортаже НГС.



Микрорайон «Фламинго» и посёлок «Берёзки» находятся на окраине Затулинки — через дорогу от домов на Зорге. Формально они относятся к посёлку Элитный, от которого их отделяют поля и линия железной дороги, которая даже не отмечена на карте 2ГИС. Строить проекты начинали примерно в одно время — в 2014–2016 годах. Сегодня здесь уже сформировался целый мини-городок из 4-этажных домов «Фламинго» и 1–2-этажных таунхаусов, дуплексов, квадруплексов и коттеджей «Берёзок».