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«Чё это у вас тут, как в Америке»: на краю Новосибирска построили огромный малоэтажный город. Репортаж из элитной Затулинки

В новом районе 119 таунхаусов, дуплексов и коттеджей и 11 малоэтажных домов. Как там живётся?

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За 5 лет под Новосибирском обжили уже целый малоэтажный городок

За 5 лет под Новосибирском обжили уже целый малоэтажный городок

В Элитном вырос малоэтажный городок: как живут в «Березках» и «Фламинго»

Всего за каких-то 5 лет на краю Новосибирска (а формально на территории пригорода) успел вырасти целый малоэтажный городок — аккуратные домики микрорайона «Фламинго» и стройные ряды таунхаусов, дуплексов и коттеджей в посёлке «Берёзки Элитный». При этом стройка здесь даже не думает завершаться, и оба проекта должны расшириться вдвое. Как живётся здесь новосибирцам, почему они годами мечтают переехать в Элитный и с какими проблемами сталкиваются — в фоторепортаже НГС.

Микрорайон «Фламинго» и посёлок «Берёзки» находятся на окраине Затулинки — через дорогу от домов на Зорге. Формально они относятся к посёлку Элитный, от которого их отделяют поля и линия железной дороги, которая даже не отмечена на карте 2ГИС. Строить проекты начинали примерно в одно время — в 2014–2016 годах. Сегодня здесь уже сформировался целый мини-городок из 4-этажных домов «Фламинго» и 1–2-этажных таунхаусов, дуплексов, квадруплексов и коттеджей «Берёзок».

В микрорайоне построили уже 11 аккуратных панельных и кирпичных домов

В микрорайоне построили уже 11 аккуратных панельных и кирпичных домов

Микрорайон «Фламинго» строит барнаульская компания «Жилищная инициатива» — «сестра» «Новосибирского квартала», который возводит дома в Краснообске. Жильё в Элитном сильно отличается от краснообского: здесь из кирпича и панелей застройщик возводит 5-этажные кварталы. 11 домов в среднем на 150 квартир уже построены, ещё 12 находятся на разных этапах строительства, а всего будет около 40.

Кроме домов, здесь строят гаражный комплекс, на первом этаже которого откроют супермаркет

Кроме домов, здесь строят гаражный комплекс, на первом этаже которого откроют супермаркет

Кроме домов «Жилищная инициатива» строит гаражный комплекс с коммерческим первым этажом — в перспективе здесь планируют открыть супермаркет сети «Мария-Ра». В самих домах магазины или офисы не предусмотрены. Все этажи здесь жилые, но одну из квартир уже вывели из жилого фонда — в ней открылся небольшой магазин формата «у дома». И, вероятно, он будет пользоваться популярностью, пока не начнёт работать небольшой торговый центр на въезде к соседям, в «Берёзки». Ближайшие маленькие магазины — через дорогу, на Зорге, а до крупных супермаркетов, «Ленты» и «Горожанки», нужно идти 10–15 минут.

Пока детских садов и школы в микрорайоне нет, зато они уже отмечены в генплане

Пока детских садов и школы в микрорайоне нет, зато они уже отмечены в генплане

В генплане есть ещё школа и детский сад, но сроки их строительства пока не определены. Сегодня дети микрорайона ходят учиться на Затулинку, а в поликлинике для новостроек (вместе с «Берёзками») выделили отдельный участок.

В поликлинике для жителей новостроек выделили отдельный участок

В поликлинике для жителей новостроек выделили отдельный участок

В отделе продаж микрорайона рассказали, что первые четыре дома «Фламинго» были фокусными: тогда компания построила два дома с лифтами и два без — выясняли, какие пользуются большим спросом.

— Следующие панельные дома мы не делаем с лифтами, потому что не особо народ раскупал, — признались в компании. — В кирпичных домах, которые считаются домами повышенной комфортности, лифты — это актуально.

Квартирные площадки разделены, и в отсечках сразу стоят хорошие двери: возле квартиры можно оставить велосипед, самокат или коляску

Квартирные площадки разделены, и в отсечках сразу стоят хорошие двери: возле квартиры можно оставить велосипед, самокат или коляску

Стоимость «квадрата» стартует с 50 тысяч рублей, готовая трёхкомнатная студия обойдётся в 4 млн рублей. По оценке независимого аналитика рынка новостроек Сергея Николаева, цены у застройщика по соотношению цена-качество вполне адекватные. В компании говорят, что их и двушки-студии раскупают лучше всего, а вот от классических однокомнатных квартир новосибирцы уже отказываются.

Большинство жителей новостроек в Элитном — семьи с детьми. Пенсионеры — тоже целевая аудитория застройщика, но пока им жить здесь неудобно — далеко до автобусов

Большинство жителей новостроек в Элитном — семьи с детьми. Пенсионеры — тоже целевая аудитория застройщика, но пока им жить здесь неудобно — далеко до автобусов

— У нас есть однокомнатные за 2,1 миллиона и двушки-студии аналогичной площади за 2,15 миллиона, и чаще берут за 2,15, потому что функционал в этой квартире больше, — пояснили в отделе продаж. — У нас в однокомнатных кухня 8,5 кв. м и спальня 18 кв. м, а в двухкомнатной студии — кухня-гостиная 18, а спальня 9–10. Не каждый готов гостей принимать в спальне.

Евгений говорит, что ему повезло: на работу он выезжает после 10 утра, когда пробки уже закончились

Евгений говорит, что ему повезло: на работу он выезжает после 10 утра, когда пробки уже закончились

В первых очередях компания продавала квартиры с отделкой, но сейчас таких вариантов от застройщика уже нет. Евгений купил как раз отремонтированную квартиру: год назад она стоила даже дешевле, чем сегодня такая же, но без ремонта.

— Пока [ничего не переделывали], всё в планах. Там ни плитки, ничего такого нет, в санузле просто краска, ванна, унитаз, трубы — понятно, что со временем всё будет переделываться. На первое время вполне прилично, — рассказал мужчина.

Обслуживание территории местные жители хвалят

Обслуживание территории местные жители хвалят

Обслуживание в микрорайоне стоит 26 рублей с «квадрата», Евгений подсчитал, что вместе со счётчиками платит за «трёшку»-студию площадью 57 кв. м примерно 5,5 тысяч рублей в месяц. Котельная здесь своя, перебоев с горячей водой нет, а зимой добавляется, по его словам, около 800 рублей за вывоз снега: его тут очень много — наметает с полей, но дороги чистят регулярно.

Гулять во дворы «Фламинго» приходят жители Затулинки: говорят, что здесь за детьми можно даже не следить — машинам во дворы въезд закрыт

Гулять во дворы «Фламинго» приходят жители Затулинки: говорят, что здесь за детьми можно даже не следить — машинам во дворы въезд закрыт

Ольга и Елена приходят во дворы «Фламинго» с детьми: шутят, что они с местными вынужденно дружат дворами, потому что пока шла стройка, они приходили гулять к ним, на Затулинку. Женщины отметили, что многие жители новостроек переехали как раз из домов на Зорге, поэтому здесь у них немало знакомых, в основном, молодые семьи с детьми. Но сами они перебираться не спешат и говорят, что с Затулинки и вовсе нужно уезжать: «дорог нет, пробки замучили».

Даже днём на парковках, которые чередуются с дворами, очень много машин, но на вопрос, что же здесь происходит вечером, Евгений говорит, что мест, как ни странно, всем хватает

Даже днём на парковках, которые чередуются с дворами, очень много машин, но на вопрос, что же здесь происходит вечером, Евгений говорит, что мест, как ни странно, всем хватает

Евгений согласился: сейчас выезд на Советское шоссе есть только через улицу Петухова, и в часы пик на карте пробок она не просто «красная», а «бордовая». Он и сам переехал в новый микрорайон с Затулинки и говорит, что объезд обещают уже несколько лет, но пока ничего не меняется.

«Жилищная инициатива» построила пока 11 из 40 домов, которые должны вырасти в микрорайоне&nbsp;

«Жилищная инициатива» построила пока 11 из 40 домов, которые должны вырасти в микрорайоне 

Новая дорога, которая должна идти от Советского шоссе прямо к новым домам «Фламинго» мимо «Берёзок», есть в генплане, но этим летом из-за неё произошёл конфликт. Оказалось, жители крайних домов посёлка «Берёзки» о дороге не знали, и планы спилить несколько рядов высоких тополей, которые растут между посёлком и полями для новой дороги стали для них неприятным сюрпризом.

Этим летом местные жители встали на защиту тополей, которые отделяют территорию посёлка от полей: вместо них должна пройти дорога, но застройщик уверяет, что власти сейчас рассматривают вариант сдвинуть её

Этим летом местные жители встали на защиту тополей, которые отделяют территорию посёлка от полей: вместо них должна пройти дорога, но застройщик уверяет, что власти сейчас рассматривают вариант сдвинуть её

Этот конфликт пока не разрешился. Один из жителей «Берёзок», не захотевший называть своё имя, назвал ситуацию патовой.

— Никто не предъявил конкретной информации, что здесь будет, разрешения. Застройщик в курсе был, а мы знать не знали, — заметил он.

Основательница коттеджных посёлков «Берёзки» Екатерина Толкачёва рассказала, что сейчас застройщики ведут переговоры с администрацией и жителями. Есть вариант сдвинуть дорогу за лесополосу, на сельскохозяйственные земли, но решения пока нет и вряд ли появится до конца года.

Посёлок в итоге может стать весьма внушительным: около 90 га коттеджей и таунхаусов

Посёлок в итоге может стать весьма внушительным: около 90 га коттеджей и таунхаусов

Пока тополя на месте, но ветер между невысокими коттеджами и таунхаусами ощутимо сильнее, чем в закрытых кварталах «Фламинго». Изначально территория посёлка больше, чем у соседей: под застройку здесь было больше 55 га. Но и это не предел, рассказала Екатерина Толкачёва: застройщик выкупил земли, которые планировал застроить концерн «Сибирь», и общая площадь посёлка может в итоге составить 80–90 га.

— Мы будем двигаться в сторону железной дороги — она не активного использования, — рассказала основательница «Берёзок». — Я думаю, это лет на 5 [строительства] — всё зависит от того, как будет рынок развиваться, какими темпами мы будем строить.

От въезда тянутся стройные ряды таунхаусов: здесь есть и крошечные студии, и просторные варианты с гаражами

От въезда тянутся стройные ряды таунхаусов: здесь есть и крошечные студии, и просторные варианты с гаражами

Сейчас в посёлке построено уже 119 таунхаусов, квадруплексов, дуплексов и коттеджей, заканчивается 3-я очередь строительства и активно строится 4-я, а всего их планируют 7. Новое жильё покупателям передают без отделки, стоит оно от 1,74 млн рублей за студию 22 кв. м в таунхаусах до 7 млн рублей за просторную квартиру площадью 114 кв. м в доме на несколько семей. Во второй очереди строительства были и отдельные коттеджи, их ещё можно найти в продаже, но больше пока таких домов здесь не планируют.

Детская площадка здесь пока одна, на въезде, но жителям обещают построить вторую

Детская площадка здесь пока одна, на въезде, но жителям обещают построить вторую

Территория «Берёзок» закрыта, попасть сюда можно разве что по приглашению. Детская площадка пока одна — на въезде. Рядом с ней есть спортивная площадка, а дальше пока пустой участок — там, как рассказали в отделе продаж, будет ещё одна детская игровая зона.

Семья Ирины рассматривала в качестве варианта квартиру, но в итоге выбрала таунхаус

Семья Ирины рассматривала в качестве варианта квартиру, но в итоге выбрала таунхаус

Ирина с семьёй переехала в один из таунхаусов около двух лет назад — говорит, что привлёк сам формат жилья. Другие «Берёзки» (похожие посёлки построили в Озёрном и в Новолуговом) они даже не поехали: проект в Элитном ближе всего к городской инфраструктуре — транспорту, магазинам и аптекам.

Ирина говорит, что в посёлке спокойно и есть свои правила: нельзя ставить на участках основательные строения и высокие глухие заборы

Ирина говорит, что в посёлке спокойно и есть свои правила: нельзя ставить на участках основательные строения и высокие глухие заборы

— Мы думали про квартиру, но остановились на этом варианте, потому что было более доступно. Без ремонта наш таунхаус стоил 3,7 млн рублей за 90 кв. м. У нас ещё плюс гараж, в него выход прямо из квартиры, — рассказала Ирина. — На участке мы цветочки посадили, траву косим.

Дмитрий Алексеевич — геолог, а у дома выращивает необычные чёрные помидоры и маленькие арбузы

Дмитрий Алексеевич — геолог, а у дома выращивает необычные чёрные помидоры и маленькие арбузы

Дмитрий Алексеевич живёт в одном из небольших таунхаусов и говорит, что ему в нём одному вполне комфортно, а вот соседям с детьми уже тесновато.

— Таунхаусы разнятся по площади: у меня три окна, а у ребят два, у них две комнаты. У соседа чуть больше, чем у меня. Если напротив смотреть, тоже всё маленькое, — говорит мужчина. — У соседей двое детей, я пришёл к ним и плечами за стенки тёрся.

На первом этаже у Дмитрия Алексеевича кухня и санузел, на втором — спальня и кабинет

На первом этаже у Дмитрия Алексеевича кухня и санузел, на втором — спальня и кабинет

Есть здесь и просторные таунхаусы, и большие квартиры на одном уровне в домах на две или четыре семьи. Денис живёт в квадруплексе: признался, что хотел переехать в дом, но на дом не хватило.

— Я жил в Первомайке, в микрорайоне Весенний, в Новолуговое ездил, и мне тот район надоел крайне, поэтому рассматривал этот вариант, ездил в «Пригородный простор». Здесь больше всего понравилось, близко к городу, за воротами уже, — рассказал Денис. — Здесь жить дешевле, чем в городе. Обслуживание, по-моему, 32 рубля с метра. Я за квартиру двухкомнатную больше платил. Последняя платёжка была 2800 за 64 кв. м, за газ летом я заплатил ещё 70 рублей.

В проекте есть варианты с гаражами, но многие ставят машины просто на участке или у дорожек

В проекте есть варианты с гаражами, но многие ставят машины просто на участке или у дорожек

Его сосед Олег говорит, что к работе управляющей компании здесь нет нареканий: снег чистят идеально, мусор вывозят вовремя. Все недостатки касаются, в основном, качества строительства: оказались не заполнены швы в стенах, неправильно смонтирован фасад, и из стен дуло. Примерно треть встреченных журналистами местных жителей рассказали о строительных недоделках.

Жительница одного из одноэтажных домов говорит, что мечтала переехать в посёлок много лет, а попала в дом плохого качества, и теперь не представляет, на что его менять

Жительница одного из одноэтажных домов говорит, что мечтала переехать в посёлок много лет, а попала в дом плохого качества, и теперь не представляет, на что его менять

Жительница одного из одноэтажных домов, представившаяся Ариной, рассказала, что мечтала переехать в «Берёзки» несколько лет.

— Когда ещё в Новолуговом началась стройка, мы туда всё время ездили — нам было очень далеко, но мы ездили любовались. Здесь первой очереди были тауны, а когда начали строить вторую, мы подумали: «Блин, всё, хотим», — смеётся, вспоминая обстоятельства покупки, Арина. — Наши друзья по нашей наводке купили тоже здесь, мы от них поехали по улице на великах, через пять минут увидели дом и так: «Давай купим?» — «Ну давай». И всё. Долго мечтали и пальцем в небо выбрали дом с проблемами.

Многие если не столкнулись со строительными недоделками, то слышали о них. Жительница одного из таунхаусов, Наталья, пожав плечами отметила: кому-то просто не повезло

Многие если не столкнулись со строительными недоделками, то слышали о них. Жительница одного из таунхаусов, Наталья, пожав плечами отметила: кому-то просто не повезло

Арина рассказала, что под их домом оказались подвижные грунты, пол растрескался и едва не провалился. Семья судится с застройщиком, но переезжать не хочет.

— Менять-то не на что. Это же так клёво! Кинотеатр у нас рядом, дисперсный парк строится, всё для комфортной жизни, пешком можно дойти. Это идеально, я не знаю, куда можно было бы уехать, — сокрушается Арина. — Многие приезжают, говорят: «Чё это у вас тут как в Америке, без заборов?» Но мне нравится, что я выхожу утром и всем соседям говорю «Привет». Это кайфово, сама атмосфера кайфовая. Это именно тот формат, который нам нравится.

Александр Белотелов переехал в посёлок из Иркутска, но признался, что на Затулинке прошло его детство

Александр Белотелов переехал в посёлок из Иркутска, но признался, что на Затулинке прошло его детство

Ещё один житель квадруплекса, Александр Белотелов, говорит, что у них к качеству строительства никаких претензий нет — видимо, соседям не повезло.

— Всё хорошо, единственный пока недостаток — транспортная доступность, — отметил Александр. — Мы пользуемся такси. Если отсюда дойти до остановки — это 2,1 км. У нас проходная находится в городе, а мы к району относимся, и из-за этой межведомственной разобщённости, несостыковки, я думаю, не могут решить транспортную проблему.

Посёлок такой большой, что от крайних домов до ближайшей остановки здесь больше 2 километров. Сейчас застройщики договариваются с властями о том, чтобы остановку перенесли поближе к новым домам

Посёлок такой большой, что от крайних домов до ближайшей остановки здесь больше 2 километров. Сейчас застройщики договариваются с властями о том, чтобы остановку перенесли поближе к новым домам

По словам основательницы «Берёзок» Екатерины Толкачёвой, сейчас идут переговоры о том, чтобы перенести конечную остановку на Зорге ближе к посёлку. А вот конфликты из-за качества строительства пока решаются медленно, признала она.

— С кем-то мы конфликты урегулировали, с кем-то идут судебные разбирательства. Мы считаем, что столкнулись с потребительским экстремизмом. Эта тема активно не освещается, она тяжёлая, потому что, как обычно в спорах, истина посередине: есть и ответственность застройщика, и злоупотребление правом со стороны потребителя, — заметила Екатерина Толкачёва. — Когда требования потребителя являются разумными и адекватными, мы идём навстречу и быстро приходим к соглашению. Если мы понимаем, что требования потребителя являются чрезмерно завышенными, мы предпочитаем решать вопрос в судебном порядке. В этом году из-за карантина по коронавирусу судебные процессы идут медленнее, какие-то сейчас ещё продолжаются.

Одна из проблем посёлка — автомобилисты, которые разгоняются на прямых улицах между домами. С гонщиками разбираются лично. Ещё больше огорчают местных те, кто прямо под камерами видеонаблюдения крадёт от домов велосипеды&nbsp;

Одна из проблем посёлка — автомобилисты, которые разгоняются на прямых улицах между домами. С гонщиками разбираются лично. Ещё больше огорчают местных те, кто прямо под камерами видеонаблюдения крадёт от домов велосипеды 

По данным Сергея Николаева, в трёх проектах «Берёзок» уже продано около полутора тысяч квартир, и, по его мнению, качество в целом в посёлках неплохое, а прогремевшие на весь город инциденты — единичны.

При этом основной застройщик «Берёзок», компания «Зелёный дом», сегодня находится в стадии ликвидации — это отдельный повод для беспокойства местных жителей. Но, по словам Екатерины Толкачёвой, это рабочая процедура.

— Просто единственным участником общества принято решение о ликвидации. Часть земельных участков сейчас осваивается компанией «Дар», у компании есть право на использование бренда «Берёзки». Будет ли это право эксклюзивным, затрудняюсь сейчас ответить, — говорит она.

Местные жители ценят посёлок за комфортную атмосферу и за то, что здесь можно спокойно отпустить гулять детей — это было особенно актуально во время самоизоляции

Местные жители ценят посёлок за комфортную атмосферу и за то, что здесь можно спокойно отпустить гулять детей — это было особенно актуально во время самоизоляции

Сергей Николаев отмечает, что «Фламинго» и «Берёзки» дополнили друг друга: жильё разного формата и разной ценовой категории не борется за покупателей. При этом они находятся в относительно малонаселённом районе с неплохой экологией, так что жителям видно чистое небо, что тоже плюс. Арина подтверждает, что летом здесь кукуют кукушки, а закаты по вечерам умопомрачительные.

Жить в Элитном удобнее всего тем, кто работает на удалёнке или в свободном графике

Жить в Элитном удобнее всего тем, кто работает на удалёнке или в свободном графике

— Район мало подходит для людей, которые привыкли быть в центре событий. Зато очень удобен для тех, кто не работает по жёсткому графику, — говорит Сергей Николаев. — Если тебе не нужно каждый день ездить в центр или если ты работаешь посменно, в этом месте очень удобно жить. В Новосибирске вообще развитие транспортной составляющей сильно отстаёт от темпов строительства.

О каких ещё малоэтажных проектах можно почитать

По другую сторону Советского шоссе строят малоэтажный проект «Бавария» — в июле мы поговорили с директором компании-застройщика «АКД» Максимом Петровым о том, почему такие дома не строят ближе к центру.

В январе НГС съездил в новый микрорайон «Свобода»: там строят 4-этажки с лифтами.

Ещё один крупный проект с таунхаусами строят в Толмачёво в «Пригородном просторе» — посмотрите, как там сдавали первые дома.

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