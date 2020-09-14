«Чё это у вас тут, как в Америке»: на краю Новосибирска построили огромный малоэтажный город. Репортаж из элитной Затулинки

В Элитном вырос малоэтажный городок: как живут в «Березках» и «Фламинго»
Всего за каких-то 5 лет на краю Новосибирска (а формально на территории пригорода) успел вырасти целый малоэтажный городок — аккуратные домики микрорайона «Фламинго» и стройные ряды таунхаусов, дуплексов и коттеджей в посёлке «Берёзки Элитный». При этом стройка здесь даже не думает завершаться, и оба проекта должны расшириться вдвое. Как живётся здесь новосибирцам, почему они годами мечтают переехать в Элитный и с какими проблемами сталкиваются — в фоторепортаже НГС.
Микрорайон «Фламинго» и посёлок «Берёзки» находятся на окраине Затулинки — через дорогу от домов на Зорге. Формально они относятся к посёлку Элитный, от которого их отделяют поля и линия железной дороги, которая даже не отмечена на карте 2ГИС. Строить проекты начинали примерно в одно время — в 2014–2016 годах. Сегодня здесь уже сформировался целый мини-городок из 4-этажных домов «Фламинго» и 1–2-этажных таунхаусов, дуплексов, квадруплексов и коттеджей «Берёзок».
Микрорайон «Фламинго» строит барнаульская компания «Жилищная инициатива» — «сестра» «Новосибирского квартала», который возводит дома в Краснообске. Жильё в Элитном сильно отличается от краснообского: здесь из кирпича и панелей застройщик возводит 5-этажные кварталы. 11 домов в среднем на 150 квартир уже построены, ещё 12 находятся на разных этапах строительства, а всего будет около 40.
Кроме домов «Жилищная инициатива» строит гаражный комплекс с коммерческим первым этажом — в перспективе здесь планируют открыть супермаркет сети «Мария-Ра». В самих домах магазины или офисы не предусмотрены. Все этажи здесь жилые, но одну из квартир уже вывели из жилого фонда — в ней открылся небольшой магазин формата «у дома». И, вероятно, он будет пользоваться популярностью, пока не начнёт работать небольшой торговый центр на въезде к соседям, в «Берёзки». Ближайшие маленькие магазины — через дорогу, на Зорге, а до крупных супермаркетов, «Ленты» и «Горожанки», нужно идти 10–15 минут.
В генплане есть ещё школа и детский сад, но сроки их строительства пока не определены. Сегодня дети микрорайона ходят учиться на Затулинку, а в поликлинике для новостроек (вместе с «Берёзками») выделили отдельный участок.
В отделе продаж микрорайона рассказали, что первые четыре дома «Фламинго» были фокусными: тогда компания построила два дома с лифтами и два без — выясняли, какие пользуются большим спросом.
— Следующие панельные дома мы не делаем с лифтами, потому что не особо народ раскупал, — признались в компании. — В кирпичных домах, которые считаются домами повышенной комфортности, лифты — это актуально.
Стоимость «квадрата» стартует с 50 тысяч рублей, готовая трёхкомнатная студия обойдётся в 4 млн рублей. По оценке независимого аналитика рынка новостроек Сергея Николаева, цены у застройщика по соотношению цена-качество вполне адекватные. В компании говорят, что их и двушки-студии раскупают лучше всего, а вот от классических однокомнатных квартир новосибирцы уже отказываются.
— У нас есть однокомнатные за 2,1 миллиона и двушки-студии аналогичной площади за 2,15 миллиона, и чаще берут за 2,15, потому что функционал в этой квартире больше, — пояснили в отделе продаж. — У нас в однокомнатных кухня 8,5 кв. м и спальня 18 кв. м, а в двухкомнатной студии — кухня-гостиная 18, а спальня 9–10. Не каждый готов гостей принимать в спальне.
В первых очередях компания продавала квартиры с отделкой, но сейчас таких вариантов от застройщика уже нет. Евгений купил как раз отремонтированную квартиру: год назад она стоила даже дешевле, чем сегодня такая же, но без ремонта.
— Пока [ничего не переделывали], всё в планах. Там ни плитки, ничего такого нет, в санузле просто краска, ванна, унитаз, трубы — понятно, что со временем всё будет переделываться. На первое время вполне прилично, — рассказал мужчина.
Обслуживание в микрорайоне стоит 26 рублей с «квадрата», Евгений подсчитал, что вместе со счётчиками платит за «трёшку»-студию площадью 57 кв. м примерно 5,5 тысяч рублей в месяц. Котельная здесь своя, перебоев с горячей водой нет, а зимой добавляется, по его словам, около 800 рублей за вывоз снега: его тут очень много — наметает с полей, но дороги чистят регулярно.
Ольга и Елена приходят во дворы «Фламинго» с детьми: шутят, что они с местными вынужденно дружат дворами, потому что пока шла стройка, они приходили гулять к ним, на Затулинку. Женщины отметили, что многие жители новостроек переехали как раз из домов на Зорге, поэтому здесь у них немало знакомых, в основном, молодые семьи с детьми. Но сами они перебираться не спешат и говорят, что с Затулинки и вовсе нужно уезжать: «дорог нет, пробки замучили».
Евгений согласился: сейчас выезд на Советское шоссе есть только через улицу Петухова, и в часы пик на карте пробок она не просто «красная», а «бордовая». Он и сам переехал в новый микрорайон с Затулинки и говорит, что объезд обещают уже несколько лет, но пока ничего не меняется.
Новая дорога, которая должна идти от Советского шоссе прямо к новым домам «Фламинго» мимо «Берёзок», есть в генплане, но этим летом из-за неё произошёл конфликт. Оказалось, жители крайних домов посёлка «Берёзки» о дороге не знали, и планы спилить несколько рядов высоких тополей, которые растут между посёлком и полями для новой дороги стали для них неприятным сюрпризом.
Этот конфликт пока не разрешился. Один из жителей «Берёзок», не захотевший называть своё имя, назвал ситуацию патовой.
— Никто не предъявил конкретной информации, что здесь будет, разрешения. Застройщик в курсе был, а мы знать не знали, — заметил он.
Основательница коттеджных посёлков «Берёзки» Екатерина Толкачёва рассказала, что сейчас застройщики ведут переговоры с администрацией и жителями. Есть вариант сдвинуть дорогу за лесополосу, на сельскохозяйственные земли, но решения пока нет и вряд ли появится до конца года.
Пока тополя на месте, но ветер между невысокими коттеджами и таунхаусами ощутимо сильнее, чем в закрытых кварталах «Фламинго». Изначально территория посёлка больше, чем у соседей: под застройку здесь было больше 55 га. Но и это не предел, рассказала Екатерина Толкачёва: застройщик выкупил земли, которые планировал застроить концерн «Сибирь», и общая площадь посёлка может в итоге составить 80–90 га.
— Мы будем двигаться в сторону железной дороги — она не активного использования, — рассказала основательница «Берёзок». — Я думаю, это лет на 5 [строительства] — всё зависит от того, как будет рынок развиваться, какими темпами мы будем строить.
Сейчас в посёлке построено уже 119 таунхаусов, квадруплексов, дуплексов и коттеджей, заканчивается 3-я очередь строительства и активно строится 4-я, а всего их планируют 7. Новое жильё покупателям передают без отделки, стоит оно от 1,74 млн рублей за студию 22 кв. м в таунхаусах до 7 млн рублей за просторную квартиру площадью 114 кв. м в доме на несколько семей. Во второй очереди строительства были и отдельные коттеджи, их ещё можно найти в продаже, но больше пока таких домов здесь не планируют.
Территория «Берёзок» закрыта, попасть сюда можно разве что по приглашению. Детская площадка пока одна — на въезде. Рядом с ней есть спортивная площадка, а дальше пока пустой участок — там, как рассказали в отделе продаж, будет ещё одна детская игровая зона.
Ирина с семьёй переехала в один из таунхаусов около двух лет назад — говорит, что привлёк сам формат жилья. Другие «Берёзки» (похожие посёлки построили в Озёрном и в Новолуговом) они даже не поехали: проект в Элитном ближе всего к городской инфраструктуре — транспорту, магазинам и аптекам.
— Мы думали про квартиру, но остановились на этом варианте, потому что было более доступно. Без ремонта наш таунхаус стоил 3,7 млн рублей за 90 кв. м. У нас ещё плюс гараж, в него выход прямо из квартиры, — рассказала Ирина. — На участке мы цветочки посадили, траву косим.
Дмитрий Алексеевич живёт в одном из небольших таунхаусов и говорит, что ему в нём одному вполне комфортно, а вот соседям с детьми уже тесновато.
— Таунхаусы разнятся по площади: у меня три окна, а у ребят два, у них две комнаты. У соседа чуть больше, чем у меня. Если напротив смотреть, тоже всё маленькое, — говорит мужчина. — У соседей двое детей, я пришёл к ним и плечами за стенки тёрся.
Есть здесь и просторные таунхаусы, и большие квартиры на одном уровне в домах на две или четыре семьи. Денис живёт в квадруплексе: признался, что хотел переехать в дом, но на дом не хватило.
— Я жил в Первомайке, в микрорайоне Весенний, в Новолуговое ездил, и мне тот район надоел крайне, поэтому рассматривал этот вариант, ездил в «Пригородный простор». Здесь больше всего понравилось, близко к городу, за воротами уже, — рассказал Денис. — Здесь жить дешевле, чем в городе. Обслуживание, по-моему, 32 рубля с метра. Я за квартиру двухкомнатную больше платил. Последняя платёжка была 2800 за 64 кв. м, за газ летом я заплатил ещё 70 рублей.
Его сосед Олег говорит, что к работе управляющей компании здесь нет нареканий: снег чистят идеально, мусор вывозят вовремя. Все недостатки касаются, в основном, качества строительства: оказались не заполнены швы в стенах, неправильно смонтирован фасад, и из стен дуло. Примерно треть встреченных журналистами местных жителей рассказали о строительных недоделках.
Жительница одного из одноэтажных домов, представившаяся Ариной, рассказала, что мечтала переехать в «Берёзки» несколько лет.
— Когда ещё в Новолуговом началась стройка, мы туда всё время ездили — нам было очень далеко, но мы ездили любовались. Здесь первой очереди были тауны, а когда начали строить вторую, мы подумали: «Блин, всё, хотим», — смеётся, вспоминая обстоятельства покупки, Арина. — Наши друзья по нашей наводке купили тоже здесь, мы от них поехали по улице на великах, через пять минут увидели дом и так: «Давай купим?» — «Ну давай». И всё. Долго мечтали и пальцем в небо выбрали дом с проблемами.
Арина рассказала, что под их домом оказались подвижные грунты, пол растрескался и едва не провалился. Семья судится с застройщиком, но переезжать не хочет.
— Менять-то не на что. Это же так клёво! Кинотеатр у нас рядом, дисперсный парк строится, всё для комфортной жизни, пешком можно дойти. Это идеально, я не знаю, куда можно было бы уехать, — сокрушается Арина. — Многие приезжают, говорят: «Чё это у вас тут как в Америке, без заборов?» Но мне нравится, что я выхожу утром и всем соседям говорю «Привет». Это кайфово, сама атмосфера кайфовая. Это именно тот формат, который нам нравится.
Ещё один житель квадруплекса, Александр Белотелов, говорит, что у них к качеству строительства никаких претензий нет — видимо, соседям не повезло.
— Всё хорошо, единственный пока недостаток — транспортная доступность, — отметил Александр. — Мы пользуемся такси. Если отсюда дойти до остановки — это 2,1 км. У нас проходная находится в городе, а мы к району относимся, и из-за этой межведомственной разобщённости, несостыковки, я думаю, не могут решить транспортную проблему.
По словам основательницы «Берёзок» Екатерины Толкачёвой, сейчас идут переговоры о том, чтобы перенести конечную остановку на Зорге ближе к посёлку. А вот конфликты из-за качества строительства пока решаются медленно, признала она.
— С кем-то мы конфликты урегулировали, с кем-то идут судебные разбирательства. Мы считаем, что столкнулись с потребительским экстремизмом. Эта тема активно не освещается, она тяжёлая, потому что, как обычно в спорах, истина посередине: есть и ответственность застройщика, и злоупотребление правом со стороны потребителя, — заметила Екатерина Толкачёва. — Когда требования потребителя являются разумными и адекватными, мы идём навстречу и быстро приходим к соглашению. Если мы понимаем, что требования потребителя являются чрезмерно завышенными, мы предпочитаем решать вопрос в судебном порядке. В этом году из-за карантина по коронавирусу судебные процессы идут медленнее, какие-то сейчас ещё продолжаются.
По данным Сергея Николаева, в трёх проектах «Берёзок» уже продано около полутора тысяч квартир, и, по его мнению, качество в целом в посёлках неплохое, а прогремевшие на весь город инциденты — единичны.
При этом основной застройщик «Берёзок», компания «Зелёный дом», сегодня находится в стадии ликвидации — это отдельный повод для беспокойства местных жителей. Но, по словам Екатерины Толкачёвой, это рабочая процедура.
— Просто единственным участником общества принято решение о ликвидации. Часть земельных участков сейчас осваивается компанией «Дар», у компании есть право на использование бренда «Берёзки». Будет ли это право эксклюзивным, затрудняюсь сейчас ответить, — говорит она.
Сергей Николаев отмечает, что «Фламинго» и «Берёзки» дополнили друг друга: жильё разного формата и разной ценовой категории не борется за покупателей. При этом они находятся в относительно малонаселённом районе с неплохой экологией, так что жителям видно чистое небо, что тоже плюс. Арина подтверждает, что летом здесь кукуют кукушки, а закаты по вечерам умопомрачительные.
— Район мало подходит для людей, которые привыкли быть в центре событий. Зато очень удобен для тех, кто не работает по жёсткому графику, — говорит Сергей Николаев. — Если тебе не нужно каждый день ездить в центр или если ты работаешь посменно, в этом месте очень удобно жить. В Новосибирске вообще развитие транспортной составляющей сильно отстаёт от темпов строительства.
О каких ещё малоэтажных проектах можно почитать
По другую сторону Советского шоссе строят малоэтажный проект «Бавария» — в июле мы поговорили с директором компании-застройщика «АКД» Максимом Петровым о том, почему такие дома не строят ближе к центру.
В январе НГС съездил в новый микрорайон «Свобода»: там строят 4-этажки с лифтами.
Ещё один крупный проект с таунхаусами строят в Толмачёво в «Пригородном просторе» — посмотрите, как там сдавали первые дома.