Как решить конфликт с учителем, даже если он не прав: советы родителям

— Первые действия — это, естественно, как любящий родитель послушать своего ребенка. После этого нужно послушать версию педагога. Бывает, что мама уверена, что у ее ребенка конфликт с педагогом. Надо сначала узнать: а педагог-то тоже так думает? — объясняет школьный психолог и медиатор Ольга Демидова.



Медиатор — профессиональный посредник, выступающий третьей стороной при разрешении спора. Задача медиатора — не определить, кто виноват в ссоре, а помочь оппонентам достигнуть компромисса.



Психотерапевт Жанна Русина подчеркивает, что даже если о некой проблеме заявил учитель — с ребенком тоже обязательно обсудить, как он к ней относится. И главное — сохранять спокойствие и мыслить трезво, даже если ребенок рассказывает на эмоциях.



— Если это учитель-предметник, нужно смотреть на отношения с другими учителями. Если по другим предметам все хорошо, нет отставания, нет конфликтов, жалоб на ребенка или его жалоб на учителей — явно проблема личностного характера, — считает Русина.



Жанна Русина — психотерапевт, член Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги.

