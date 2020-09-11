19 лет назад террористы уничтожили башни-близнецы в США. Публикуем фото и видео, которые потрясли мир

19 лет назад в США случилась трагедия, которую до сих пор в мире вспоминают с тревогой и страхом: террористы захватили самолеты и уничтожили две башни Всемирного торгового центра, частично разрушили здание Пентагона. Погибли 2977 человек, еще 24 числятся пропавшими без вести. Ответственность за случившееся на себя взяли боевики «Аль-Каиды» (запрещена на территории РФ) и ее главарь Усама бен Ладен.



Самолеты врезались в башни с разницей в 23 минуты. Из-за того, что у места трагедии скопились очевидцы и СМИ, моменты разрушений и взрывов попали на фото и видео. Публикуем эти страшные кадры и хронику тех событий.

