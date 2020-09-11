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19 лет назад террористы уничтожили башни-близнецы в США. Публикуем фото и видео, которые потрясли мир

Трагедия унесла почти три тысячи жизней. Это страшно вспоминать даже сейчас

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Башни падали, люди спасались бегством

Башни падали, люди спасались бегством

19 лет назад в США случилась трагедия, которую до сих пор в мире вспоминают с тревогой и страхом: террористы захватили самолеты и уничтожили две башни Всемирного торгового центра, частично разрушили здание Пентагона. Погибли 2977 человек, еще 24 числятся пропавшими без вести. Ответственность за случившееся на себя взяли боевики «Аль-Каиды» (запрещена на территории РФ) и ее главарь Усама бен Ладен.

Самолеты врезались в башни с разницей в 23 минуты. Из-за того, что у места трагедии скопились очевидцы и СМИ, моменты разрушений и взрывов попали на фото и видео. Публикуем эти страшные кадры и хронику тех событий.

Всемирный торговый центр состоял из семи зданий, центральными были две 110-этажные башни — Северная и Южная. В каждом здании находились офисы, где работали примерно 430 компаний и 35 тысяч человек. 11 сентября в 8:46 местного времени Boeing 767 авиакомпании American Airlines врезался в Северную башню. Удар пришелся между 93-м и 99-м этажами. На борту находились 81 пассажир и 11 членов экипажа. Как выяснилось позже, 5 человек с лайнера были террористами. Они напали на капитанский состав с канцелярскими ножами.

Первый самолет врезался в башню. Первые минуты очевидцы не могли понять, что происходит — думали, что в здании случился мощный взрыв

Первый самолет врезался в башню. Первые минуты очевидцы не могли понять, что происходит — думали, что в здании случился мощный взрыв

В 9:03 Boeing 767 авиакомпании United Airlines врезался в Южную башню. Удар пришелся между 77-м и 85-м этажами. На борту этого самолета были 56 пассажиров и 9 членов экипажа.

Момент, когда второй самолет врезался в Южную башню, попал на фото и видео

Момент, когда второй самолет врезался в Южную башню, попал на фото и видео

Второй теракт в трансляции телеканала CBS (6:05): происходящее стало шоком для ведущих — они не смогли найти слов
Видео: CBS / YouTube.com

В 9:37 третий самолет врезался в штаб-квартиру Министерства обороны США — Пентагон. На борту самолета были 58 пассажиров и 6 членов экипажа.

Одно крыло Пентагона разрушилось от взрыва и огня

Одно крыло Пентагона разрушилось от взрыва и огня

125 человек, находившихся в здании, погибли

125 человек, находившихся в здании, погибли

По замыслу террористов четвертый самолет должен был столкнуться со зданием Капитолия или Белого дома. Но пассажиры и члены экипажа оказали сопротивление террористам. В итоге «рейс 93» (самолет Boeing 757–222, летевший по внутриконтинентальному маршруту UAL93) упал в поле недалеко от города Шанксвилл. Все, кто находился на борту, — это 37 пассажиров и 7 членов экипажа — погибли.

Влетевшие в башни-близнецы самолеты были с полными топливными баками, из-за чего начался пожар. Охваченная огнем Южная башня рухнула в 9:59 утра. Через полчаса упала вторая.

Пожар в Южной башне длился 56 минут, в Северной — 102. Обе башни пали

Пожар в Южной башне длился 56 минут, в Северной — 102. Обе башни пали

Обрушение первой башни
Видео: MrPractics / YouTube.com

Башни падают, люди бегут
Видео: Eyewitness News ABC7NY / YouTube.com

Обломки разлетелись на десятки километров, разрушили или повредили другие здания Всемирного торгового центра. Вечером 11 сентября после серии взрывов обрушилось еще одно здание ВТЦ-7.

Столб пыли и дыма был виден из всех концов Нью-Йорка

Столб пыли и дыма был виден из всех концов Нью-Йорка

Комиссия, расследовавшая теракты, заключила, что в моменты взрывов в башнях находились 16 тысяч человек. Большинству удалось спастись

Комиссия, расследовавшая теракты, заключила, что в моменты взрывов в башнях находились 16 тысяч человек. Большинству удалось спастись

Это все, что осталось от двух гигантских башен

Это все, что осталось от двух гигантских башен

Гора обломков продолжала гореть и тлеть еще три месяца, пока ее значительно не расчистили

Гора обломков продолжала гореть и тлеть еще три месяца, пока ее значительно не расчистили

Российские телеканалы в тот день вышли в эфир со специальными выпусками: они целый день рассказывали о том, что происходит в Нью-Йорке. Впрочем, в тот день обрушение башен стало темой номер один в мировых СМИ.

Посмотрите, как освещали происходящее в США на российских телеканалах
Видео: НТВ

Сейчас на месте башен-близнецов в Нью-Йорке стоит Национальный мемориал и музей, посвященный событиям 11 сентября. В парке высадили 400 деревьев, имена погибших при теракте выгравировали на бронзовых парапетах.

В Национальном музее собирают все документы, помогающие выяснять обстоятельства трагедии. Там же находятся обломки башен. На стенах висят вывески мировых газет, вышедших в тот день. У всех них одна главная тема.

В качестве экспонатов&nbsp;— обломки башен ВТЦ

В качестве экспонатов — обломки башен ВТЦ

Первые полосы мировых изданий в тот день были посвящены одной теме

Первые полосы мировых изданий в тот день были посвящены одной теме

Точная цифра ущерба неизвестна до сих пор. В сентябре 2006 года тогдашний президент Штатов Джордж Буш — младший заявлял, что по самым низким оценкам ущерб составляет примерно 500 миллиардов долларов. Расследованием терактов занималась «Комиссия 9/11». Среди причин трагедии указывались, в частности, «глубокие административные провалы» в работе правительства и спецслужб США, пишет РИА «Новости».

Первые месяцы расчистка места падения башен велась круглосуточно. К ноябрю строительному департаменту удалось вывезти треть обломков

Первые месяцы расчистка места падения башен велась круглосуточно. К ноябрю строительному департаменту удалось вывезти треть обломков

Через десять лет после взрыва на месте башен-близнецов появится мемориальный музей

Через десять лет после взрыва на месте башен-близнецов появится мемориальный музей

Единственным осужденным по этому делу стал террорист Закариас Муссауи. На суде он заявил, что Усама бен Ладен лично указал ему захватить самолет, чтобы протаранить Белый Дом. В мае 2006 года Закариаса приговорили к пожизненному заключению. Бен Ладена ликвидировали в ходе спецоперации в мае 2011 года.

Взрывы в Америке 11 сентября 2001 года стали крупнейшей в мире серией терактов. Жертвами в общей сложности стали 2977 человек, в том числе 343 пожарных, 60 полицейских. Это были граждане США и еще 92 государств.

Каждый год 11 сентября небо Нью-Йорка освещают два луча — в память о жертвах теракта

Каждый год 11 сентября небо Нью-Йорка освещают два луча — в память о жертвах теракта

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