«Вытащила огромную проволоку»: гинекологи — о самых необычных и пугающих случаях в своей практике

— Какие ошибки совершают женщины в кабинете гинеколога, которые затрудняют постановку диагноза и лечение?

— Частая ошибка — они не помнят, что с ними происходило в течение жизни, если были операции или другие манипуляции, роды или выкидыши, не помнят даты, про что-то совсем забывают, не помнят, когда были последние месячные, приходится всё вытягивать, задавать наводящие вопросы. Это затягивает приём.

— Какой у вас в практике был самый необычный случай?

— Необычный случай был много лет назад, когда мама привела дочку 14 лет на приём по поводу нарушения менструального цикла, а точнее, отсутствия месячных в течение 7 месяцев. При осмотре была диагностирована беременность сроком 32 недели. Мама в обморок упала. Ещё один необычный случай — когда пришлось из влагалища пациентки удалять огромную проволоку, как она туда попала, история умалчивает

— Что бесит гинеколога? Чего не нужно делать в кабинете гинеколога, но женщины часто делают?

— Не надо копаться в телефоне, искать дату последних месячных и нераспечатанные обследования, не надо надолго задумываться над любым вопросом: теряется драгоценное время. Не надо сообщать доктору о своих умозаключениях по поводу заболевания, говорить «у меня болит яичник» или «у меня болит матка». Не надо приходить на повторный приём и сообщать, что предложенное лечение она не прошла, но зато ставила свечи, которые ей посоветовала подруга или она вычитала на форуме.

