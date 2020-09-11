«Вытащила огромную проволоку»: гинекологи — о самых необычных и пугающих случаях в своей практике

В каждой профессии есть моменты, над которыми можно посмеяться или поплакать только с коллегами. Они поймут твою боль или смысл тонкой профессиональной шутки. Нам стало интересно, что врачи-гинекологи думают о нас — пациентках. Чего больше всего бояться и какие случаи рассказывают подружкам на кухне за бокалом вина. Редакция НГС попросила трех новосибирских врачей поделиться самым сокровенным — от того, что они рассказали, кровь стынет в жилах.
Отвечает Виктория Анатольевна Ваккер, врач — акушер-гинеколог, гинеколог-эндокринолог, репродуктолог, член Российской ассоциации репродуктологов человека.
— Какие ошибки совершают женщины в кабинете гинеколога, которые затрудняют постановку диагноза и лечение?
— Частая ошибка — они не помнят, что с ними происходило в течение жизни, если были операции или другие манипуляции, роды или выкидыши, не помнят даты, про что-то совсем забывают, не помнят, когда были последние месячные, приходится всё вытягивать, задавать наводящие вопросы. Это затягивает приём.
— Какой у вас в практике был самый необычный случай?
— Необычный случай был много лет назад, когда мама привела дочку 14 лет на приём по поводу нарушения менструального цикла, а точнее, отсутствия месячных в течение 7 месяцев. При осмотре была диагностирована беременность сроком 32 недели. Мама в обморок упала. Ещё один необычный случай — когда пришлось из влагалища пациентки удалять огромную проволоку, как она туда попала, история умалчивает
— Что бесит гинеколога? Чего не нужно делать в кабинете гинеколога, но женщины часто делают?
— Не надо копаться в телефоне, искать дату последних месячных и нераспечатанные обследования, не надо надолго задумываться над любым вопросом: теряется драгоценное время. Не надо сообщать доктору о своих умозаключениях по поводу заболевания, говорить «у меня болит яичник» или «у меня болит матка». Не надо приходить на повторный приём и сообщать, что предложенное лечение она не прошла, но зато ставила свечи, которые ей посоветовала подруга или она вычитала на форуме.
Отвечает Васильева Анастасия Геннадьевна, врач — гинеколог-эндокринолог, врач ультразвуковой диагностики.
— Какие ошибки совершают женщины в кабинете гинеколога, которые затрудняют постановку диагноза и лечение?
— Ошибки не в кабинете, а до его посещения. Кто-то начинает лечить условную «молочницу» до приема гинеколога, и в итоге диагностику провести невозможно, а лечение часто бывает либо неполноценным, либо избыточным, так как даже гинекологи в постановке диагноза «на глаз» ошибаются в 50% случаев. Кто-то ещё использует спринцевания, хотя это сейчас категорически запрещено. Многие женщины не отмечают свои менструации, а про день цикла я уже давно не спрашиваю.
— Бывает, что пациентки юлят при ответах на важные вопросы?
— У меня была только такая пациентка с хроническим кандидозом как раз. Я у неё расспросила все, от образа жизни и питания до психологического состояния, но не смогла понять, почему у молодой девушки признаки хронического иммунодефицита. В итоге она увидела, что я искренне хочу ей помочь, и призналась, что употребляет амфетамин. Бывают пациентки, которые по каким-то причинам не говорят, что их половой партнёр — девушка или что они пользуются различными игрушками, но это не слишком критично, хотя неправильная гигиена секса сильно может повлиять на здоровье.
— Какой у вас в практике был самый необычный случай?
— Была женщина 37 лет, она не очень хорошо говорила по-русски. Пришла изначально на УЗИ щитовидной железы. У неё были скачки давления, она отекала, ей становилось плохо. По УЗИ мы ей действительно выявили патологию, но она пришла ко мне ещё и на гинекологическое УЗИ, так как ей в женской консультации сказали, что у неё миома больших размеров. Эта миома оказалась беременностью 17 недель. Вместе с ней был муж. Она делала тесты на беременность, и все они были отрицательные. Прервать такую беременность уже можно только по медицинским показаниям. В итоге они решили оставить ребёнка.
Однажды ко мне пришли женщина с мужем на УЗИ по беременности, мы начали смотреться, и я ей поставила диагноз «двойня», чего она, конечно, не ожидала. Но самое интересное было, что два эмбриона по своим характеристикам были как будто с разницей в три дня. По УЗИ мы сделали вывод, что оба яичника «выстрелили» одновременно, и, может быть, они даже «выстрелили» в разные дни, и произошло оплодотворение.
— Какой самый пугающий?
— Была история с женщиной, которую мужчина бросил, узнав, что она беременна. Она пыталась пойти на аборт, ей сказали, что уже поздновато. Было почти 12 недель, и её отфутболили. Она все сроки пропустила, в которые можно по желанию сделать аборт, и начала творить ерунду.
Она грелась в ванне, бегала, прыгала, говорила, что была готова просто выйти на улицу и попасть под машину. Она была на грани, и оставался только криминальный аборт. Она брала вязальные спицы и пыталась себе засовывать, конечно, там было дичайшее кровотечение. И с этим кровотечением она ко мне и пришла. То есть просто она тыкала себе спицами внутри и повредила артерию. Но беременность из-за этого не прервалась. и плод был жизнеспособным.
Спицами она занесла инфекцию. И мы ей уже диагностировали хориоамнионит. Это показатель для медицинского прерывания беременности, чтобы не лишиться матки. Ее госпитализировали в гинекологическую больницу и родоразрешили.
Отвечает Лисова Евгения Сергеевна, врач — акушер-гинеколог, оперирующий гинеколог, неотложный стационар ГБУЗ НСО ГКБ № 2.
— Что бесит гинеколога? Чего не нужно делать в кабинете гинеколога, но женщины часто делают?
— Меня ничего не бесит. Но немного напрягают длительно болеющие женщины или женщины с длительными существующими кровотечениями, которые обращаются через месяц за помощью в стационар ночью. Особенно после 2-х часов.
— Чего боитесь в своей работе?
— Каждый случай, когда идешь в операционную, ты боишься, что не справишься, не остановишь кровотечение, не уложишься во времени. Смерти на операционном столе боишься.
— Бывает ли, что пациентки юлят при ответах на важные вопросы?
— Часто женщины скрывают тяжелые заболевания, протекающие бессимптомно, ВИЧ, гепатит С.
— Какой у вас в практике был самый необычный и самый пугающий случай?
— Необычные случаи еженедельны, например, женщина 62 лет прооперирована с перитонитом, причиной которого стала внутриматочная спираль, которая буквально расплавила матку.
А пугающий — это редкая патология, шеечная беременность, это вид внематочной беременности, женщина поступила на носилках с низким артериальным давлением, с низким гемоглобином, сразу в операционную. Мы ей сделали простую экстирпацию матки с трубами (это операция, при которой происходит ампутация матки вместе с шейкой, — Прим. ред.). Общая кровопотеря была 1700 мл. Ушла она от нас на восьмые сутки.
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