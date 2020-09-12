Деньги на ветер: 5 процедур красоты, которые давно устарели, но их всё равно предлагают косметологи

В погоне за красотой женщины готовы пойти на любые жертвы. В страстном порыве омолодиться они не глядя выбирают процедуру, ожидая мгновенный вау-эффект без последствий. Затуманенный мозг не в состоянии подсказать им, что некоторые процедуры устарели и имеют неприятный побочный эффект. Мы поговорили с врачом-косметологом Юлией Меняевой и выяснили, какие некогда модные косметологические процедуры нам следует забыть и что пришло им на замену.
Видео: Сеть городских порталов
Увеличение губ биополимерным гелем
Процедура увеличения губ биополимерным гелем была популярна около десяти лет назад. Однако современная косметология не рекомендует использовать гель из-за его свойств — он не рассасывается и не выходит из организма, убрать его можно только операционно-хирургическим путём, причем частицы геля все равно останутся внутри губы, что в любом случае приведёт к воспалению. Биополимерный гель имеет форму шара или овала, что придает губам неестественную форму. Вокруг шара могут начаться фиброз, воспаление, отек, гиперемия, возможно даже повышение температуры тела, губы деформируются.
Косметологи давно перешли на филлеры с гиалуроновой кислотой — они адаптированы под организм человека и выводятся самостоятельно спустя время. Эффект обычно держится до полугода. Это более щадящая процедура, после которой не бывает осложнений.
Лифтинг лица золотыми нитями
Также около десяти лет назад был популярен лифтинг при помощи золотых нитей — эффект был, что называется, на лицо. Нити устанавливаются хирургическим путем — на коже лица делается надрез, который травмирует ткани. Основной минус золотых нитей заключается в том, что они не могут закрепиться под кожей и перемещаются, поэтому со временем их необходимо вытаскивать, также через надрез. При изменении структуры ткани на коже лица (например, если человек похудел) нити начинают просвечивать. Кроме того, они не настолько гибкие, чтобы успевать за мимикой человека.
Отличная альтернатива этому способу омоложения — нити Aptos с насечками на основе гиалуроновой кислоты с коллагеновыми волокнами. Такие нити не просто создают каркас, но и подтягивают ткани, а насечки обеспечивают надёжную фиксацию.
Жёсткий пилинг лица
Современная косметология отказалась от жёсткого пилинга из-за сложного и долгого периода реабилитации после процедуры. При воздействии такого пилинга на кожу человек какое-то время «несоциальный», потому что лицо представляет собой кровавую маску — верхний слой кожи снимается до дермы, получается открытая рана.
Проблема заключается в том, что в момент реабилитации человек старается помочь себе сам, снимает отшелушившиеся частицы с лица, что может привести к рубцеванию и воспалению.
Косметологи рекомендуют выбирать более мягкие пилинги — поверхностный и поверхностно-срединный. Да, процедура более долгая по времени, их придётся сделать чуть больше, эффект будет тот же самый, а период реабилитации — гораздо мягче.
Электрокоагуляция
Эта процедура была популярна около 15–20 лет назад, применялась для лечения купероза — удаления током сосудистых звёздочек на лице. Процедура болезненная и длительная по времени, после нее возможны пигментные пятна и рубцевание ткани — разогретый электрод при контакте с поверхностью кожи прижигает новообразование, которое после процедуры превращается в корочку. Электрокоагуляцию можно сравнить с электроэпиляцией — удаление нежелательных волос на теле, принцип тот же, как и побочный эффект.
Новая методика — лазер. Пучок света концентрируется на нужной области и не захватывает окружающие участки ткани. Процедура безболезненна, эффект — моментальный, реабилитация лёгкая и быстрая.
Механическая микродермобразия
Суть процедуры заключается в щадящей обработке кожи специальным препаратом с насадками. Эффект зависит от размера алмазной крошки, с которой работает косметолог. Раньше методика была более жесткой, и кожу очищали до крови — механическая шлифовка. На сегодняшний день косметологи выбирают щадящие техники, без травматизации кожи лица. Причем не так страшна сама процедура, сколько страшны действия пациентов после чистки с целью помочь себе поскорее зажить, что в итоге может привести к рубцам и воспалению.
Сегодня на смену ей пришел вакуумный гидропилинг, или гидродермаобразия (Hydrafacial). Это не только процедура бескристаллической шлифовки лица, но и способ очищения, увлажнения и омоложения кожи.
Аутогемотерапия и PRP-терапия
В косметологии такая процедура уже не используется. Аутогемотерапия — это лечение кровью, которое было изобретено еще в средневековье: кровь из вены вводится пациенту на пораженный участок кожи, повышая иммунитет клетки. Аутогемотерапией лечили акне, вводя венозную кровь внутримышечно. Однако ученые выяснили, что именно тромбоциты более полезны для кожи и в целом для здоровья человека (повышают иммунитет) и придумали плазма-лифтинг. Суть та же — берется венозная кровь, пробирка помещается в специальную центрифугу на высоких оборотах. Далее косметолог работает с тромбоцитарной массой. Плазмалифтинг эффективен в борьбе с морщинами и для лечения акне.
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