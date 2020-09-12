Деньги на ветер: 5 процедур красоты, которые давно устарели, но их всё равно предлагают косметологи

Косметологи давно перешли на филлеры с гиалуроновой кислотой — они адаптированы под организм человека и выводятся самостоятельно спустя время. Эффект обычно держится до полугода. Это более щадящая процедура, после которой не бывает осложнений.

Лифтинг лица золотыми нитями



Также около десяти лет назад был популярен лифтинг при помощи золотых нитей — эффект был, что называется, на лицо. Нити устанавливаются хирургическим путем — на коже лица делается надрез, который травмирует ткани. Основной минус золотых нитей заключается в том, что они не могут закрепиться под кожей и перемещаются, поэтому со временем их необходимо вытаскивать, также через надрез. При изменении структуры ткани на коже лица (например, если человек похудел) нити начинают просвечивать. Кроме того, они не настолько гибкие, чтобы успевать за мимикой человека.

Отличная альтернатива этому способу омоложения — нити Aptos с насечками на основе гиалуроновой кислоты с коллагеновыми волокнами. Такие нити не просто создают каркас, но и подтягивают ткани, а насечки обеспечивают надёжную фиксацию.