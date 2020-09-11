Кирпич с пластом знаний. Почему учебники должны исчезнуть из школ — объясняет директор колледжа

Дети в школах уже давно не читают учебники. Скучные абзацы их не привлекают, зато лекции в интернете и на «Ютубе» — другое дело. Родители и учителя из-за этого ругаются, но стоит ли? Нужны ли школьникам учебники, которые устарели и не соответствуют современной науке? На эту тему рассуждает Сергей Чернышов, директор Новосибирского городского открытого колледжа. Публикуем его авторскую колонку.



Первое, что должно отмереть в современной школе, — это учебники.



Фетиш с учебниками в общем носит религиозный смысл. О правильном годе издания очередного бессмысленного талмуда в родительских чатах спорят теперь не меньше, чем в пятом веке спорили о том, сколько ангелов поместится на кончике иглы. Учебник — это библия индустриальной эпохи. А требование ко всеобщему снабжению учебниками в школе — это примерно то же самое, что бесплатная раздача рыбьего жира на производстве. Вроде полезно, но особенного смысла нет.

