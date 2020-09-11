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Сергей Чернышов

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Сергей Чернышов

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Кирпич с пластом знаний. Почему учебники должны исчезнуть из школ — объясняет директор колледжа

Вот его аргументы (с ними сложно не согласиться)

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А вы поддерживаете идею отменить учебники? Если нет, то почему? Поделитесь своим мнением в комментариях (прочитаем каждый!)

Дети в школах уже давно не читают учебники. Скучные абзацы их не привлекают, зато лекции в интернете и на «Ютубе» — другое дело. Родители и учителя из-за этого ругаются, но стоит ли? Нужны ли школьникам учебники, которые устарели и не соответствуют современной науке? На эту тему рассуждает Сергей Чернышов, директор Новосибирского городского открытого колледжа. Публикуем его авторскую колонку.

Первое, что должно отмереть в современной школе, — это учебники.

Фетиш с учебниками в общем носит религиозный смысл. О правильном годе издания очередного бессмысленного талмуда в родительских чатах спорят теперь не меньше, чем в пятом веке спорили о том, сколько ангелов поместится на кончике иглы. Учебник — это библия индустриальной эпохи. А требование ко всеобщему снабжению учебниками в школе — это примерно то же самое, что бесплатная раздача рыбьего жира на производстве. Вроде полезно, но особенного смысла нет.

Безнадежно отстают

Сама идея о том, что есть некий огромный кирпич, в котором содержится законченный пласт знаний по той или иной теме, безнадёжно устарела. Идея о том, что нужно по вечерам переписывать конкретные параграфы, написанные умными дяденьками, устарела ещё больше. Большие законченные формы — длинные фильмы, толстые книги — вообще противоестественны ребяческой натуре.

В конце концов, сами учебники безнадежно отстают от современных научных представлений по каждому из предметов лет на 50, а то и все 100. Например, в школьных учебниках истории до сих пор ничего не говорится про «человека алтайского», которого уже два десятилетия, как российские же ученые признали самодостаточной ветвью «человека разумного» — наряду с привычными неандертальцами и кроманьонцами. Учебники физики застыли где-то на уровне середины 19-го века — про квантовую физику и теорию струн там говорится как бы невзначай, хотя это краеугольный камень естественных наук всего 20-го века.

И если вам кажется, что все это делается в угоду воспитания «правильного человека» — то вам только кажется. Например, про Великую Отечественную войну — системообразующий фактор современной России — в учебниках истории 10–11-го класса отводится всего три странички. Это не патриотизм, это просто желание впихнуть много не связанной друг с другом информации в одну книжку — как будто эту книжку кто-то когда-нибудь прочитает от корки и до корки.

Почему официальная система образования цепляется за учебники

Во-первых, это огромный рынок, теперь к тому же еще и монополизированный. Монополия всегда приводит к деградации: в этом смысле нынешние учебники — закономерный итог «развития» школьных издательств последних двух десятилетий. Во-вторых, наличие учебника — это очень удобно для учителей, которые давно ходят в школу по привычке, не любят свою работу и уверены, что знаний, полученных в пединституте в 70-е годы прошлого века, вполне достаточно в 2020 году. Открываем параграф один, читаем текст, отвечаем на вопросы — и ни о чем не нужно задумываться. В-третьих, сила привычки. Отказаться от учебников, где раз и навсегда за тебя все решили, — но в пользу чего?

В пользу индивидуальности. Основанного на учебнике (немного), на современных научных статьях по своей теме (много), на собственных исследованиях (идеально), на видео из «Ютуба» в конце концов.

«Это учитель должен создавать свой микрокосмос, а не далекие авторы учебников, многие из которых и реальных школьников-то никогда не видели»

Больше того, микрокосмос нужно в пределе создавать для каждого ученика. Ведь, если фабрики с десятками тысяч рабочих-роботов признаны устаревшей формой организации труда, то почему индустриальная школа все еще существует?

На уровне ощущений это в общем все понимают, поэтому библиотеки в нынешних школах, колледжах и вузах — самое скучное место, куда заходят два раза в год: чтобы взять учебники и чтобы сдать учебники. А ещё это порождает прекрасный бизнес электронных библиотек — там то же самое, только нет многомиллионных трат.

Все домашние задания берем из «Ютуба»

Чем нам помог коронавирус? Мы перестали бояться онлайна — оказалось, что это очень удобно. Мы перестали бояться и применяем готовые курсы, созданные кем-то. Например, со студентами Новоколледжа, которые поступили на первый курс на базе 11 классов, на социально-политической истории я в этом году провожу простой эксперимент — все домашние задания берутся из «Ютуба». Там мы уже посмотрели последнюю речь Чаушеску (Председатель Государственного Совета Социалистической Республики Румыния. — Прим. ред.), а сейчас осваиваем единственные видео-мемуары Бориса Ельцина. Потому что нынешнему поколению очень повезло: они могут вживую увидеть реальную историю.

Нужно ведь принять одну простую мысль: учитель и учебник — вот эта пара больше не обладает монополией на знания. Это в середине 20-го века получить актуальные знания кроме как от учителя и из учебника было практически негде. А теперь у каждого школьника в кармане доступ к самым современным базам знаний. Но мы старательно делаем вид, что только на уроках биологии школьники могут узнать о «тычинках и пестиках».

Слава учителям, прошедшим дистант

Современный учитель — это не транслятор информации, а проводник в мире знаний, которых много и которые доступны теперь каждому. И это роль не менее, а, может быть, и более важна. Другое дело, что и учителя тогда нужны совершенно другой формации. А где их взять?

Так они уже среди нас! Сотни педагогов по всему региону давно именно так и работают. Это они на своих плечах вывезли дистанционное обучение. Это их нужно слушать, принимая решения о дальнейшем совершенствовании дистанционного обучения. Это их больше всего уважают и ценят ученики: потому что они говорят с ними на одном языке и понимают, что происходит в мире.

Учебники же современными детьми и учителями воспринимаются как навязчивый попутчик в поезде. Вроде чего-то всю дорогу говорит. Вроде нужно слушать и поддерживать разговор. Но как только он выходит на своей станции, то все вздыхают с облегчением, а все его истории как-то легко и неожиданно быстро забываются.

Должны ли дети учиться по учебникам, которые утверждены нормами? Поделитесь своим мнением

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