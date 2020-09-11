Дело о похищенных изумрудах: как в Новосибирске таинственно исчезли 342 кг кристаллов из-под носа полиции

Эта история произошла вечером 29 апреля 2019 года. Впрочем, широко о ней стало известно только через четыре месяца, когда в новосибирских СМИ с подачи правоохранительных органов появилась информация о краже 342 кг искусственных изумрудов у гендиректора научной компании «Тайрус», где изумруды выращивались. История выглядела очень странной: директор якобы сам отдал изумруды похитителям — двум своим сотрудникам, отдал при полиции и взял с похитителей расписку о передаче. Полиция не стала возбуждать дело, посчитав это гражданско-правовыми отношениями. Но в августе 2019 года дело возбудил Следственный комитет по факту хищения камней неустановленными лицами. Через год — в августе 2020 года — кражу переквалифицировали на грабеж, а сотрудников «Тайруса» взяли под стражу. Корреспондент НГС Илья Калинин разбирался в загадочном деле с изумрудами и обнаружил, что понять тот странный вечер никак нельзя без изучения истории научной компании «Тайрус».
В августе 2020 года двух сотрудников научной компании «Тайрус» — Павла Хоменко и Максима Рябенького — обвинили в грабеже по нашумевшему в 2019 году делу о хищении 342 килограммов изумрудов. Расследованием этой истории занимается СК, а действия обвиняемых переквалифицировали из кражи в грабёж (то есть открытое хищение чужого имущества). Хоменко посадили под домашний арест, а Рябенького — в СИЗО.
Как исчезли 342 кг изумрудов
Сперва известна была только официальная версия этой истории. Весной 2019 года генеральный директор компании по выращиванию искусственных кристаллов «Тайрус» Олег Халдеев заподозрил двух сотрудников, которые занимались в компании продажей камней, в укрытии части дохода от сделок. Тогда, вечером 29 апреля он решил увезти камни с территории фирмы в здании на проспекте Академика Коптюга, 3/4 в другое место. Гендиректор погрузил 342 кг изумрудов в свой автомобиль и тут же был задержан этими сотрудниками фирмы и подъехавшим нарядом полиции. Олег Халдеев уверял, что его подставили, а настоящими злоумышленниками были его подчинённые.
— [Эти менеджеры] сами намекнули мне, что это всё лежит слабоохраняемо. Если бы эти менеджеры сами украли, это было бы другое дело. Они меня спровоцировали, чтобы я вывез их за пределы предприятия. Ну и всё, я повёлся. <...> У них стоял наблюдатель, который быстро позвонил, они тут на всех парах примчались с полицией, — комментировал тогда Олег Халдеев.
По словам Халдеева, он почему-то согласился отдать злоумышленникам груз, а те написали полиции расписку о переданном им товаре. Таким образом «Тайрус» лишился 342 кг изумрудов, которые Халдеев оценил в 102 миллиона рублей. На следующий день он написал заявление в полицию о краже. Однако в полиции решили: это — гражданско-правовые отношения. Уголовное дело возбудили только через 4 месяца и не полиция, а СК.
Именно так подавалось это дело новосибирскими СМИ в августе 2019 года. Тогда имена подозреваемых следствие скрывало, и взять комментарии у них журналистам не представлялось возможным. Позднее стало известно: сотрудников зовут Максим Рябенький и Павел Хоменко.
Компания «Тайрус» была создана в 1989 году как совместное предприятие сотрудниками Объединенного института геологии, минералогии и геофизики СО РАН. Основатели: академик, вице-президент и председатель СО РАН (1997–2008 гг.), директор института геологии и геофизики СО РАН (1988–1991 гг.) Николай Добрецов, его заместитель Вениамин Ефремов и владелец тайской компании «Пинки Трейдинг» Волтер Баршай. Председателем правления компании стал Баршай, а генеральным директором — Олег Холдеев. «Тайрус» занимается разработкой искусственных драгоценностей, выпуская изумруды, александриты, рубины и другие камни. По данным системы «Контур.Фокус», в январе 2000 года появилось ООО «Тайрус», которое на 88,8% принадлежит Георгию Плотникову и на 10% Вячеславу Пинекеру. Генеральный директор ООО — Олег Халдеев.
Видео: Максим Рябенький
Что рассказал основатель компании Волтер Баршай
Чтобы докопаться до первопричины, корреспондент НГС разыскал Волтера Баршая в Таиланде. Основатель и главный финансовый источник первых 20 лет развития «Тайруса» рассказал историю компании со дня образования до странного дела с похищением изумрудов.
По словам Баршая, совместное предприятие «Тайрус» основано в 1989 году им совместно с Николаем Добрецовым, работающим директором Института геологии. Ныне покойный заместитель Добрецова Вениамин Ефремов предложил назначить генеральным директором совместного предприятия (СП) Олега Халдеева. Работа по выращиванию искусственных кристаллов шла спокойно до тех пор, пока не вскрылось: ни Баршай, ни Академия наук к своей компании никакого отношения уже не имеют — СП превратилось в ООО.
— Халдеев поменял документы без согласия сторон: без моего и Добрецова. У меня и у Академии наук были равные доли. Халдеев за спиной всех, видимо, подделал подписи, подделал печати, подделал документы. Никто точно не знает, когда это произошло, но где-то в начале 2000-х компания стала ООО «Тайрус». Я об этом узнал только через несколько лет, когда Добрецов и Ефремов хотели уволить Халдеева, а он попросил меня срочно прилететь. Я убедил Ефремова и Добрецова не снимать Халдеева. Хотя мне сейчас не совсем понятно, как бы они его сняли — он уже не подчинялся Академии наук, а был генеральным директором ООО «Тайрус», владельцем которого оказался школьный приятель Халдеева — Геннадий Плотников. Для меня загадка, каким образом Халдеев смог сделать из СП ООО, никого не спросив. Нельзя же закопать компанию с иностранной фирмой, что концов нигде не найти, — рассказал корреспонденту НГС Волтер Баршай.
Сначала Баршай поверил Халдееву, что смена собственности была формальностью, не затронула интересов ни его, ни Академии наук, и проверять документы не стал. Он всё так же оставался по договору единственным покупателем кристаллов «Тайруса». В 2012 году Баршай обнаружил другой факт: по его словам, гендиректор фирмы продавал кристаллы налево по более низкой цене — он обнаружил это, когда ему предложили купить этот товар, причём дешевле, чем он покупал его у своей же компании «Тайрус». Волтер Баршай рассказал, что это подтвердили банковские документы.
— Это делалось очень просто: на бумаге занижалось качество кристаллов. Сортность «А» продавалась как сортность «В» или как «С». Меня другие конкуренты прямо предупреждали в начале 2000-х годов, что он ворует. А я им не верил, — сообщил зарубежный партнёр новосибирской компании.
85-летний Николай Добрецов находился в больнице, когда корреспондент НГС попросил его вспомнить историю 20-летней давности. Пожилой академик был немногословен.
— Я тогда по дружбе дал совет [уволить Халдеева]. У него и репутация не безупречная, да он и не специалист. Но это было очень давно, и там как получилось, я даже толком не знаю, и меня это сейчас уже не интересует. Да, это было совместное предприятие, где были только Баршай и Сибирское отделение [Академии наук]. Вот как это перестало быть их собственностью, не знаю. Вот в том и [заключались] все махинации этого лица, — пояснил свою позицию по отношению к Халдееву Николай Добрецов.
Когда Волтер Баршай понял, что его нет среди учредителей ООО «Тайрус», он отказался от сотрудничества и перестал закупать камни. Тогда Халдеев обратился к конкурентам Баршая, а позже к конкурентам уже новых партнёров, рассказывает Баршай. Это произошло в 2017 году — тогда в компании появились Максим Рябенький и Павел Хоменко, которые активно занялись реализацией кристаллов.
После разрыва с «Тайрусом», утверждает Волтер Баршай, ему остались должны около 230 тысяч долларов. Незадолго до прекращения сотрудничества деньги переводились на изготовление оборудования для выращивания кристаллов и как предоплата за товар. Договор, подтверждающий этот кредит, имеется в распоряжении редакции НГС.
— Я обеспечивал полностью всё материально, а потом оказалось, что на эти деньги Халдеев себе скупал недвижимость. Мне все говорили: «Подавай на него в суд». Но я не могу, живя за границей, подавать на него в суд: я могу прилететь на суд, а его адвокат придёт с бумажкой от врача, что Халдеев заболел. И суд перенесут на шесть месяцев. И так может вечно продолжаться, — объяснил Баршай свою пассивность.
Через какое-то время он знакомится с сотрудниками компании Павлом Хоменко и Максимом Рябеньким и передает последнему право добиваться возвращения долга. Это случилось уже в 2019 году, когда у Рябенького и Хоменко начали портиться отношения с Халдеевым. По словам Баршая, эти сотрудники также вложились в производство, но не дождались никакой финансовой отдачи. А потом случилось нашумевшее апрельское «похищение изумрудов».
Размышляя над вопросом: как же Халдеев смог тайно переделать СП в ООО, Баршай рассказывает, что однажды поддался на просьбу товарища и передал ему чистый лист со своей подписью. Бывший владелец «Тайруса» вспоминает: Халдеев убедил, что это необходимо для отражения нападок на него Добрецова с Ефремовым. Действительно ли тот лист с подписью повлиял на дальнейшую историю «Тайруса», Волтер Баршай понять до сих пор не может.
Версия защиты обвиняемого Максима Рябенького
Адвокат Дмитрий Шитов сообщил корреспонденту НГС, что его подзащитный Максим Рябенький изумрудов не брал. А в тот самый вечер всё происходило по сценарию, который отличается от официальной версии.
— Кто-то из сотрудников сообщил, что он (Халдеев. — Прим. ред.) собирается вывезти с предприятия кристаллы в неизвестном направлении. Они (Рябенький и Хоменко. — Прим. ред.) поехали туда воспрепятствовать этому. Была вызвана полиция, чтобы не дать Халдееву вынести кристаллы. Халдеев испугался, что будет привлечён, выгрузился. Полиция потом уехала. По показаниям, они (Халдеев, Рябенький и Хоменко. — Прим. ред.) обо всём договорились, и кристаллы были загружены обратно Халдееву. Он уехал, — сухо описал события 29 апреля 2019 года адвокат Шитов.
Он уточнил: полиграф, на котором эксперты следствия проверяли всех троих участников дела, косвенно показал, что последним кристаллы видел руководитель «Тайруса» Олег Халдеев, причём с определённой вероятностью это могло происходить даже после 29 апреля. Кстати, во время проведения исследования на полиграфе Олег Халдеев рассказывал эксперту, что якобы в тот вечер Рябенький угрожал ему, вынуждая отдать фирму. На что Халдеев согласился, после чего кристаллы были погружены в машину Рябенькому. Однако тест на полиграфе, по мнению экспертов, показал, что это, возможно, не соответствует действительности. Данные полиграфа имеются в редакции НГС.
— Халдеев говорит, что поддался на провокацию. Якобы на провокацию Хоменко и Рябенького. Он объясняет, что якобы выносил изумруды, чтобы спрятать в надёжном месте. Хотя на самом деле в «Тайрусе» у него всё это — под пультом, под охраной в сейфе. В какое надёжное место он мог выносить, сложно понять. Он (Халдеев. — Прим. ред.) дальше свою мысль развивает в таком ключе: что полиция действовала якобы заодно с похитителями, и это был такой коварный план, чтобы отнять у него изумруды. Всё это закончилось к вечеру 29 апреля. На следующий день два эти партнёра, которых назвали грабителями (Хоменко и Рябенький. — Прим. ред.), никуда не прятались, а вышли на работу. А Халдеев не вышел и пошёл писать заявления, насколько я помню, в ФСБ и СК. Заявления эти спустили в МВД, а те ничего в этом не усмотрели — были отказники. Но в августе 2019 года СК возбуждает дело по 158-й статье: тайное хищение в особо крупном размере. Возбуждает по факту. И это первая странность: с каких пор кражами и грабежами, а кража станет грабежом в 2020 году, у нас занимается СК? — недоумевает адвокат обвиняемого Шитов.
По версии защиты, Олег Халдеев задолжал определённые деньги двум своим партнёрам — Рябенькому и Хоменко, в результате чего возник затянувшийся коммерческий конфликт. А Рябенький поднял вопрос ещё и о возврате долга, который у компании «Тайрус» был перед тайской фирмой Волтера Баршая.
Дмитрий Шитов не может найти для себя объяснение, почему дело, которое заводилось по обычной краже, вдруг через год внезапно переквалифицировали без новых обстоятельств в грабёж. Почему подозреваемым, которые никуда не прятались и целый год ходили на допросы, внезапно потребовалось ограничить свободу: одного посадить в СИЗО, второго — под домашний арест.
— Что здесь, помимо прочего, выглядит странным? Сами грабители вызывают полицию. Сами грабители пишут сохранную расписку. И резкая репрессивная мера: год эти люди ходили на допросы, и тут их резко берут под стражу. Мой подзащитный задержан, потому что на него указал потерпевший. Я спрашиваю следователя: «Потерпевший полтора года назад указал на моего подзащитного, почему только сейчас задерживаете?» И следователь откровенно говорит, что было заседание следственно-прокурорской коллегии, где принято решение брать под стражу. Всё, никаких новых доказательств. Это есть в аудиозаписи. Я в этом вижу вот что: у нас есть запрет на то, чтобы арестовывать предпринимателей по экономическим составам. И чтобы обойти этот запрет, вменяется грабёж. Потому что по грабежу арестовывать можно кого угодно. Хотя грабители, получается, вызывают полицию и пишут потом расписку. Что это за грабёж? — удивляется адвокат.
Аудиозапись судебного заседания, где принималось решение о задержании подозреваемых, имеется в распоряжении редакции НГС.
В СК не стали комментировать уголовное дело до его завершения, но на вопрос о том, почему кражей и грабежом заинтересовался именно Следственный комитет, ответили.
— Это действительно полицейское дело и подследственность их. Но прокурор определил подследственность нам, и дело нам передали. У него есть такие полномочия. Такое бывает, — пояснили корреспонденту НГС в СК.
Что говорят работники фирмы и жена Рябенького о деле с изумрудами
Супруга Максима Рябенького Алиса Коретски уверена: дело это не простое и якобы «крышуется» большими людьми из-за больших денег. Сумму ущерба сам гендиректор «Тайруса» оценил в 102 миллиона рублей, а, по данным адвоката Рябенького, следственная экспертиза посчитала, что изумруды стоят ещё больше: полмиллиарда.
— Это чисто коммерческий конфликт между директором «Тайруса» Халдеевым и моим супругом. Мой супруг пришёл года два назад в эту фирму продавать продукцию за рубежом, потому что в «Тайрусе» это не умели. И вот как-то однажды он вернулся из командировки и сообщил, что люди в компании не получают зарплату. И тогда начались неудобные вопросы директору: что мы развиваем, в каком направлении движемся? А там ещё выяснилось: есть большой долг фирмы перед бывшим партнёром Волтером Баршаем. А потом стало известно, что Халдеев продал 9 кг чистого золота [которое используется в технологическом процессе]. По этому поводу написано заявление в правоохранительные органы. У Халдеева куча недвижимости: в Академгородке, «Технопарке», за границей. И вот когда стали подниматься все эти вопросы, Максим стал неугоден, — рассказала жена Рябенького Алиса.
По словам женщины, 29 апреля её муж и Павел Хоменко, узнав, что директор планирует вынести с территории компании изумруды, подкараулили его, вызвали полицию и сняли всё на видео. Но в итоге конфликт завершился мирным путём.
— А Халдеев потом пишет заявление в полицию о пропаже кристаллов, но ему отказывают в возбуждении дела, потому что по факту не было ничего: была полиция, и всё было нормально. Но он идёт выше — через Москву. И тогда возбуждают дело, — пояснила Алиса Коретски.
Бывший секретарь «Тайруса» Анна Ускова вспомнила, как через некоторое время после инцидента с кристаллами — на майских праздниках — на входе в офис появилась новая охрана. Охранники на территорию компании не пускали никого, даже тех, кто следил за технологическим процессом выращивания кристаллов.
— Там были какие-то непонятные люди, нанятые Халдеевым. По виду — просто какие-то первомайские ребята. Они сказали, что доступ закрыт и проводится инвентаризация. И больше меня на рабочее место не пустили. А потом в середине мая меня вызывают к следователю и интересуются: когда я видела печати и документы фирмы, мол, их все похитили 2 мая, — пояснила Анна Ускова, которая проработала секретарём в компании 25 лет и уволилась после апрельских событий прошлого года.
Всех сотрудников «Тайруса», как рассказала Анна и подтвердили другие работники, временно перевели в некий гаражный бокс. Здесь все должны были только появляться, отмечаться, а потом могли расходиться по домам. Что происходило тогда на территории фирмы, она не знает. Зарплату сотрудникам компании к этому времени уже задерживали около двух месяцев.
— Охрану сменили полностью. Появился какой-то кризисный менеджер, или начальником охраны он был, быковал поначалу. А нас вообще отправили в какой-то гараж. Чего ради это было сделано, непонятно. Мы приходили, нас отмечали, а потом отпускали, — вспомнил слесарь Дмитрий Смирнов, который участвовал в процессе выращивания кристаллов.
В июне 2019 года в «Тайрусе» появился новый учредитель — некто Вячеслав Пинекер. Система «Контур.Фокус» сообщает, что Пинекеру принадлежит 10% компании. Школьному приятелю Халдеева Георгию Плотникову, который работает в московском ФГБУ «Институт хирургии им. Вишневского», принадлежит около 89%. Про Пинекера слышали все сотрудники, но никто его не знает: предполагают, что это особый авторитетный человек, который введён в фирму для разрешения сложных задач.
— Он появился в прошлом июне и начал бурно разруливать ситуацию. Я так понимаю, сейчас именно Пинекер решает все вопросы в компании, — пояснила корреспонденту НГС секретарь Ускова.
Рассказанное секретарём подтвердила и бывший бухгалтер компании Ирина Павликова. Она работала в компании с 1997 года по 2016 год. Потом помогала с финансовыми документами в качестве фрилансера — постоянного специалиста на должности бухгалтера не было.
— Я знаю, что Халдеев постоянно увозил с предприятия готовую продукцию: забирал и увозил. Это при всех было. Да и кто бы ему возразил? Почему Халдеев решил в тот вечер увезти 300 с лишним килограммов кристаллов, я не понимаю. Ведь на предприятии была комната, обитая железом, с металлической дверью, где всё что угодно можно было хранить. Там же хранилось и золото, которое Халдеев потом тоже забрал. Несмотря на это, Халдеев решил кристаллы увезти и предприятие, по сути дела, закрыть. Ну, а эти (Рябенький и Хоменко. — Прим. ред.) приехали и вызвали полицию, чтобы он всё вернул, — вспомнила происходившее в апреле бывший бухгалтер компании.
Женщина подтвердила, что «Тайрус» действительно оставался должником по контрактам с тайской фирмой Баршая, а 300 с лишним килограммов изумрудов Халдеев после неудачного «похищения» якобы отправил за границу. Бухгалтер Павликова утверждает, что все финансовые дела, зарубежные сделки и долги перед тайской фирмой можно проследить по документации, которая до сих пор хранится в банке «Открытие» (в те годы — «СибАкадемБанк»). Что касается якобы похищенных печатей, бухгалтер уверяет, что их забрал сам директор.
— Печати он забрал при мне. Это был конец апреля, я тогда ещё один или два дня на работу приходила. Так он пришёл, все печати сгрёб и ушёл, — вспомнила Ирина Павликова.
Женщина объясняет: печати не могли отсутствовать, так как вскоре прошла отгрузка камней за границу, а это сделать без документации с печатями невозможно.
То, что Олег Халдеев имел несоразмерное со своей зарплатой количество недвижимости, уверяет бухгалтер, в компании знали все, объясняя это якобы «чёрными» продажами камней и золота. По словам Павликовой, официально гендиректор получал ежемесячную зарплату в сумме, эквивалентной примерно 1000 американским долларам. Однако только недвижимость в США обошлась директору «Тайруса» почти в четверть миллиона долларов.
Информация об американской недвижимости Олега Халдеева нашлась на государственном сайте округа Броуард штата Флорида. На этом портале в открытом доступе выложены все документы по налогам и разным юридическим сделкам, совершённым в округе. Из документов, размещённых на сайте, видно, что в сентябре 2001 года Олег Халдеев приобрел в Броуарде дом за 234 821 американский доллар, а в марте 2014 года дом продан за 330 000 долларов.
Позиция гендиректора «Тайруса» и его адвоката
Гендиректор «Тайруса» Олег Халдеев не стал описывать корреспонденту НГС, что случилось 29 апреля 2019 года. Заметил только, что к этому была причастна полиция: «коррумпированные сотрудники». Камни, по его словам, в итоге оказались на руках у Максима Рябенького, а расписку дал Павел Хоменко.
Олег Халдеев также объяснил, что кражу следствие переквалифицировало в грабеж, потому что по отношению к нему было оказано физическое воздействие: какое — не захотел уточнить. И про печати заметил, что те были похищены.
— Я думаю, 30-го [апреля] это случилось, когда меня не было. Печати тогда забрали. Но там ещё не окончено расследование. Решётки [в компании] поставили на майских праздниках, чтобы дальнейшего разграбления не было. А сотрудники ходили [на работу] по другому адресу, там все условия были созданы, — заметил корреспонденту НГС Халдеев.
Обвинение о незаконном выносе и продаже 9 килограммов золота Халдеев категорически отверг, заявив, что это — ахинея. Про долг перед тайской фирмой Баршая заметил, что ему об этом не известно. Отгрузки изумрудов за границу, уточнил Халдеев, тоже не было: сотрудники что-то путают. Также Олег Халдеев из-за давности лет не смог вспомнить, каким образом ему удалось переделать СП в ООО без участия владельцев фирмы.
— Я думаю, что всё согласно законодательству происходило. У нас никаких проблем нигде не было, всё правильно было. То есть как было — я не помню уже, — заметил гендиректор «Тайруса».
Олег Халдеев поначалу охотно общался с корреспондентом НГС по телефону, но, когда начались неудобные вопросы, разговор быстро завершил и предложил обратиться к его адвокату — Андрею Дябденкову.
— Вам зачем вот эти все ответы на эти вопросы? У кого вы и что там наслушались и пытаетесь у меня перепроверять? Это ложная информация. Ко мне не надо, идите на Красный проспект, в Следственный комитет, там проверяйте [информацию], — раздраженно заметил Халдеев.
Телефон главного учредителя ООО «Тайрус» Георгия Плотникова Халдеев сначала вроде пообещал дать, но потом передумал.
Адвокат Андрей Дябденков был ещё менее конкретен, чем Халдеев. Что именно произошло 29 апреля 2019 года, он описывать не стал. По словам адвоката, озвученная ранее на НГС и в других СМИ версия в целом не изменилась, но выявлены новые детали, обстоятельства и соучастники.
— Скажем так: она (версия. — Прим. ред.) изначально была изложена несколько некорректно. Частично, местами. В общем виде — похоже, но есть детали, — заметил адвокат по поводу публикации 2019 года, которая была построена на прямой речи руководителя «Тайруса» Олега Халдеева.
Дябденков уточнил, что это не единственное уголовное дело, связанное с «Тайрусом». Всего дела четыре, пояснил адвокат. Одно — про вывоз изумрудов из компании 29 апреля 2019 года. Второе — о получении по поддельной доверенности депутатом Совета депутатов Криводановского сельсовета Павлом Хоменко в апреле 2019 года драгоценных камней, которые хранились на таможенном посту в Толмачёво. Про третье и четвёртое адвокат уточнять не стал, заметив, что они заведены в отношении других лиц — соучастников.
— Интересы предварительного расследования в настоящий момент не позволяют мне раскрывать эти подробности, потому что иные участники, иные соучастники, возможные, потенциальные, могут понять, что они раскрыты. Трактовка истории не поменялась, но добавились детали, добавились фамилии, имена, даты, документы, переписки и прочее. Если я вам расскажу, люди, которые находятся сейчас в спокойном расположении духа, забеспокоятся, возможно, скроются, возможно, окажут давление на свидетелей, возможно, уничтожат какие-то доказательства, — объяснил адвокат Дябденков корреспонденту НГС и пообещал озвучить новые подробности в ближайшее время.
Дать контакты Георгия Плотникова адвокат отказался под предлогом его недоступности. Сообщение, отправленное главному учредителю «Тайруса» на его страницу в Facebook, так и осталось непрочитанным.
— Плотников не сможет с вами пообщаться. Он в настоящее время находится в недосягаемости. С ним не получится связаться, при всём желании. Он жив-здоров, но связаться с ним нет возможности. Бывает же такое, что люди без телефона какое-то время живут. Я даже не знаю, где он сейчас, но знаю, что связаться с ним невозможно. Он в таком месте, где телефонной связи нет, — уклончиво ответил адвокат.
А на просьбу корреспондента НГС связать его с новым таинственным учредителем ООО Вячеславом Пинекером адвокат поспешил ответить категорично: «Не-не-не, с ним точно не смогу связать. Он занятой человек, и он не будет с вами беседовать. Он просто принципиально не беседует: у человека такая жизненная позиция».
Также Андрей Дябденков попросил корреспондента НГС не беспокоить больше и Олега Халдеева. Причина — разыгравшаяся от волнения гипертония.
На днях следствие продлило срок заключения в СИЗО Максиму Рябенькому ещё на месяц.
Скандалы с многомиллионными хищениями в Новосибирске происходят регулярно. Так, например, в июне 2019 года силовики задержали известного кардиохирурга Александра Караськова и его супругу. Задержание супругов было связано с уголовным делом Евгения Покушалова — известного учёного, хирурга и заместителя директора клиники Мешалкина по научной части, которого обвиняют в хищении 1,3 миллиарда рублей. Покушалова задержали в феврале, его дело ещё не завершено, но он уже устроился на новую работу в частную клинику.