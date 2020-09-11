Дело о похищенных изумрудах: как в Новосибирске таинственно исчезли 342 кг кристаллов из-под носа полиции

Что говорят работники фирмы и жена Рябенького о деле с изумрудами



Супруга Максима Рябенького Алиса Коретски уверена: дело это не простое и якобы «крышуется» большими людьми из-за больших денег. Сумму ущерба сам гендиректор «Тайруса» оценил в 102 миллиона рублей, а, по данным адвоката Рябенького, следственная экспертиза посчитала, что изумруды стоят ещё больше: полмиллиарда.



— Это чисто коммерческий конфликт между директором «Тайруса» Халдеевым и моим супругом. Мой супруг пришёл года два назад в эту фирму продавать продукцию за рубежом, потому что в «Тайрусе» это не умели. И вот как-то однажды он вернулся из командировки и сообщил, что люди в компании не получают зарплату. И тогда начались неудобные вопросы директору: что мы развиваем, в каком направлении движемся? А там ещё выяснилось: есть большой долг фирмы перед бывшим партнёром Волтером Баршаем. А потом стало известно, что Халдеев продал 9 кг чистого золота [которое используется в технологическом процессе]. По этому поводу написано заявление в правоохранительные органы. У Халдеева куча недвижимости: в Академгородке, «Технопарке», за границей. И вот когда стали подниматься все эти вопросы, Максим стал неугоден, — рассказала жена Рябенького Алиса.



По словам женщины, 29 апреля её муж и Павел Хоменко, узнав, что директор планирует вынести с территории компании изумруды, подкараулили его, вызвали полицию и сняли всё на видео. Но в итоге конфликт завершился мирным путём.



— А Халдеев потом пишет заявление в полицию о пропаже кристаллов, но ему отказывают в возбуждении дела, потому что по факту не было ничего: была полиция, и всё было нормально. Но он идёт выше — через Москву. И тогда возбуждают дело, — пояснила Алиса Коретски.



Бывший секретарь «Тайруса» Анна Ускова вспомнила, как через некоторое время после инцидента с кристаллами — на майских праздниках — на входе в офис появилась новая охрана. Охранники на территорию компании не пускали никого, даже тех, кто следил за технологическим процессом выращивания кристаллов.



— Там были какие-то непонятные люди, нанятые Халдеевым. По виду — просто какие-то первомайские ребята. Они сказали, что доступ закрыт и проводится инвентаризация. И больше меня на рабочее место не пустили. А потом в середине мая меня вызывают к следователю и интересуются: когда я видела печати и документы фирмы, мол, их все похитили 2 мая, — пояснила Анна Ускова, которая проработала секретарём в компании 25 лет и уволилась после апрельских событий прошлого года.



Всех сотрудников «Тайруса», как рассказала Анна и подтвердили другие работники, временно перевели в некий гаражный бокс. Здесь все должны были только появляться, отмечаться, а потом могли расходиться по домам. Что происходило тогда на территории фирмы, она не знает. Зарплату сотрудникам компании к этому времени уже задерживали около двух месяцев.



— Охрану сменили полностью. Появился какой-то кризисный менеджер, или начальником охраны он был, быковал поначалу. А нас вообще отправили в какой-то гараж. Чего ради это было сделано, непонятно. Мы приходили, нас отмечали, а потом отпускали, — вспомнил слесарь Дмитрий Смирнов, который участвовал в процессе выращивания кристаллов.



В июне 2019 года в «Тайрусе» появился новый учредитель — некто Вячеслав Пинекер. Система «Контур.Фокус» сообщает, что Пинекеру принадлежит 10% компании. Школьному приятелю Халдеева Георгию Плотникову, который работает в московском ФГБУ «Институт хирургии им. Вишневского», принадлежит около 89%. Про Пинекера слышали все сотрудники, но никто его не знает: предполагают, что это особый авторитетный человек, который введён в фирму для разрешения сложных задач.



— Он появился в прошлом июне и начал бурно разруливать ситуацию. Я так понимаю, сейчас именно Пинекер решает все вопросы в компании, — пояснила корреспонденту НГС секретарь Ускова.



Рассказанное секретарём подтвердила и бывший бухгалтер компании Ирина Павликова. Она работала в компании с 1997 года по 2016 год. Потом помогала с финансовыми документами в качестве фрилансера — постоянного специалиста на должности бухгалтера не было.



— Я знаю, что Халдеев постоянно увозил с предприятия готовую продукцию: забирал и увозил. Это при всех было. Да и кто бы ему возразил? Почему Халдеев решил в тот вечер увезти 300 с лишним килограммов кристаллов, я не понимаю. Ведь на предприятии была комната, обитая железом, с металлической дверью, где всё что угодно можно было хранить. Там же хранилось и золото, которое Халдеев потом тоже забрал. Несмотря на это, Халдеев решил кристаллы увезти и предприятие, по сути дела, закрыть. Ну, а эти (Рябенький и Хоменко. — Прим. ред.) приехали и вызвали полицию, чтобы он всё вернул, — вспомнила происходившее в апреле бывший бухгалтер компании.



Женщина подтвердила, что «Тайрус» действительно оставался должником по контрактам с тайской фирмой Баршая, а 300 с лишним килограммов изумрудов Халдеев после неудачного «похищения» якобы отправил за границу. Бухгалтер Павликова утверждает, что все финансовые дела, зарубежные сделки и долги перед тайской фирмой можно проследить по документации, которая до сих пор хранится в банке «Открытие» (в те годы — «СибАкадемБанк»). Что касается якобы похищенных печатей, бухгалтер уверяет, что их забрал сам директор.



— Печати он забрал при мне. Это был конец апреля, я тогда ещё один или два дня на работу приходила. Так он пришёл, все печати сгрёб и ушёл, — вспомнила Ирина Павликова.



Женщина объясняет: печати не могли отсутствовать, так как вскоре прошла отгрузка камней за границу, а это сделать без документации с печатями невозможно.



То, что Олег Халдеев имел несоразмерное со своей зарплатой количество недвижимости, уверяет бухгалтер, в компании знали все, объясняя это якобы «чёрными» продажами камней и золота. По словам Павликовой, официально гендиректор получал ежемесячную зарплату в сумме, эквивалентной примерно 1000 американским долларам. Однако только недвижимость в США обошлась директору «Тайруса» почти в четверть миллиона долларов.

