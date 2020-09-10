Можно ли сделать прививку от гриппа и коронавируса одновременно? Отвечают врачи

В этом году всем нам советуют прививаться и от гриппа, и от коронавируса. Но даже от одной прививки бывает легкое недомогание, а что будет после двух? А может, сделать только одну, просто чтобы не заболеть тем и другим одновременно? Разбираемся вместе с врачами.
Для начала разберемся с прививками не от коронавируса. Помимо вакцины от гриппа в этом году, по мнению эпидемиологов, стоит обратить внимание на прививки от пневмококковой и гемофильной инфекций. Особенно это важно для людей с хроническими заболеваниями, детей и пожилых. Но грипп и коронавирус — в первую очередь.
— Сейчас мы переживаем сложный период, мы не были в такой ситуации. Вакцинация необходима, потому что человек может встретиться и с ковидом, и с гриппом, и нужно защититься хотя бы от одного. Обе инфекции опасны, возможны осложнения. Обе инфекции подавляют иммунитет, — говорит иммунолог Татьяна Ивлева.
Татьяна Ивлева — иммунолог, главный внештатный специалист по иммунопрофилактике Новосибирской области.
С вакциной от коронавируса есть обстоятельство, которое и определит, когда нам прививаться, — в регионы вакцина приедет еще не скоро. Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что в массовом масштабе она начнет поступать «где-то в ноябре — в декабре». Так что специально оттягивать посещение поликлиники, чтобы сделать обе прививки разом, не стоит — к этому времени прививочная кампания против гриппа либо будет подходить к концу, либо и вовсе завершится.
По словам Ивлевой, между разными вакцинами требуется разница в один месяц. Иммунолог Иван Скороходов говорит, что это не обязательно — допускается введение вакцин даже в один день, но в разные участки.
— То есть, если одна прививка делается под лопатку или в плечо, то вторая — в бедро или ягодицу. Но я выскажу свое личное мнение: я бы, если честно, наш компот не стал ставить, потому что откровенно высосанные из пальца исследования. Я посмотрел статью в журнале Lancet по поводу нашей вакцины... 38 человек испытуемых — это что за исследование? Это глупость какая-то, — считает Скороходов.
Иван Скороходов — практикующий терапевт, врач-аллерголог, иммунолог. Член Российской ассоциации аллергологов и иммунологов.
При этом он отмечает, что научная подводка к вакцине выглядит логично и очень обоснованно. Проблема, по его словам, только в том, что не делаются вакцины за полгода. Создатели вакцины, в свою очередь, уверяют, что она прошла необходимые испытания и показала стопроцентную эффективность. Добровольцы, испытавшие вакцину на себе, говорили, что не заметили серьезных побочных эффектов. В этом материале можно прочитать их истории.
Кстати, вакцина от гриппа в этом году тоже будет обновленная — штаммы приходят новые, их отследила ВОЗ и заранее дала рекомендации производителям. Привить от гриппа в этом году планируется на 10% больше людей, чем в прошлом.