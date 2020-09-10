Можно ли сделать прививку от гриппа и коронавируса одновременно? Отвечают врачи

— То есть, если одна прививка делается под лопатку или в плечо, то вторая — в бедро или ягодицу. Но я выскажу свое личное мнение: я бы, если честно, наш компот не стал ставить, потому что откровенно высосанные из пальца исследования. Я посмотрел статью в журнале Lancet по поводу нашей вакцины... 38 человек испытуемых — это что за исследование? Это глупость какая-то, — считает Скороходов.



Иван Скороходов — практикующий терапевт, врач-аллерголог, иммунолог. Член Российской ассоциации аллергологов и иммунологов.



При этом он отмечает, что научная подводка к вакцине выглядит логично и очень обоснованно. Проблема, по его словам, только в том, что не делаются вакцины за полгода. Создатели вакцины, в свою очередь, уверяют, что она прошла необходимые испытания и показала стопроцентную эффективность. Добровольцы, испытавшие вакцину на себе, говорили, что не заметили серьезных побочных эффектов. В этом материале можно прочитать их истории.

Кстати, вакцина от гриппа в этом году тоже будет обновленная — штаммы приходят новые, их отследила ВОЗ и заранее дала рекомендации производителям. Привить от гриппа в этом году планируется на 10% больше людей, чем в прошлом.

