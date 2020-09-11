Хотите корейскую «Камри» за 1,5 миллиона? Смотрим на новую KIA с космическим дизайном и шикарным салоном

Корейская KIA вывела на рынок обновление своего бизнес-седана Optima, но уже под другим названием — K5. Такое переименование в духе последних шагов, предпринимаемых маркой, — премиальный седан Quoris тоже был переименован в безликое K900. Впрочем, автопроизводителю виднее, в конце концов, важно не название, а успех на рынке. В последнее время Optima уже наступала на пятки «Тойоте Камри», лидеру сегмента, и, возможно, новый седан K5, построенный на иной платформе, добьётся ещё больших успехов. Посмотрим на основные плюсы и минусы машины — подробности в обзоре Дмитрия Косенко.
В основе KIA К5 (автомобиль предоставлен официальным дилером «Мегапарк») лежит новая платформа N3, а это значит, что у машины другие габариты, а также и колёсная база, и настройки подвески, и поведение на дороге.
Хотя преемственность с «Оптимой» осталась — пропорции кузова, выштамповки на боковине, общее восприятие силуэта как «длинная селёдка».
Появился 9-ступенчатый автомат для версий с топовым 2,5-литровым 194-сильным двигателем, младший 2-литровый 150-сильный мотор работает с 6-ступенчатой гидромеханикой. Привод по-прежнему только передний.
Итак, что может побудить вас купить именно этот автомобиль — пять плюсов.
Дизайн экстерьера
Экстерьер K5 притягивает к себе взгляды своей необычностью и смелостью. Как сказала одна замечательная девушка, увидев машину: «Так это же космолёт!» Да, стекающие на капот и крыло уголки фар — это нечто, то ли космолёт, то ли трансформер какой-то.
В том же стиле — задняя оптика, сделанная как единый огромный фонарь с пунктирной подсветкой.
Силуэт К5 — это, скорее, не седан, а фастбэк: заваленные задние стойки, совсем короткая крышка багажника, хромированная вставка на стойках, распрямляющая скат крыши.
Управляемость
Здесь всё сошлось удачно — и точная рулёжка, и минимимальные крены, и устойчивость на дуге, и отзывчивый 2,5-литровый двигатель. С набором скорости ощутимо возрастает усилие на руле, автомобиль повинуется минимальным воздействиям и передаёт вам подробную информацию о связи с дорогой и траектории движения. Режим «Спорт» по ощущениям утяжеляет баранку совсем чуть-чуть, но заметно меняет отклик на педали газа — задержки полностью исчезают, подхват идёт моментальный. Двигатель раскручивается бодро и охотно, но всё же его надо раскручивать — на низах тяга так себе. Впрочем, проблем в этом нет — в конце концов мотор делает своё дело и разгоняет седан до сотни за 8,6 секунды. Устойчивость, жёсткие амортизаторы, близкое положение к земле из-за небольшого клиренса, азартное вхождение в повороты — управление машиной, несомненно, приносит удовольствие.
Интерьер
По сравнению с «Оптимой» в К5 гораздо более современный и интересный салон. Цифровая приборная панель и широкоэкранный дисплей образуют единый сдвоенный планшет, как в «Мерседесах» и новом «Туареге», это добавляет «корейцу» солидности и визуально расширяет салон. Неплохие пластики, кожа, различный декор, глянец — всё выглядит красиво и формирует завершённую картину гармоничного интерьера. Глянца, может быть, и много, но, по крайней мере, пока он новый, выглядит прилично.
Мультимедийка и приборка
Цифровая приборная панель с отличным разрешением и высокой насыщенностью цветов радует глаз и вполне информативна, через меню можно поменять стиль оформления.
При включении поворотника один из кругляшей начинает транслировать картинку с камеры, направленной назад, — вы можете пользоваться и боковым зеркалом, и дополнительно этим изображением.
Крупный экран мультимедийки вмещает в себя большое количество информации, система работает достаточно быстро, зависаний нет, карта навигации более-менее подвижна. Ну и отличное звучание акустики Bose — приличный запас мощности, насыщенные басы, отчётливые высокие частоты.
Цена
Базовый седан К5 с 2-литровым двигателем и автоматом стоит 1 489 900 рублей, в комплектацию уже входят светодиодные фары, круиз, мультируль, датчик света, электрозеркала, 6 подушек безопасности, система стабилизации, подогрев сидений, аудиосистема c Bluetooth. Ну и какой смысл выбирать какой-нибудь автомобиль С-сегмента за 1,4 миллиона, пусть даже более оснащённый, если можно взять машину классом выше? В средних комплектациях К5 будет стоить 1,7–1,8 миллиона рублей, а топовая версия обойдется в 2,2 миллиона.
Теперь поговорим о минусах, которые надо тщательно изучить перед покупкой машины.
Малый клиренс, уязвимость к дорожным преградам
Дорожный просвет К5 составляет 15,5 сантиметра при колесной базе 2850 мм и длине 4905 мм. Конечно, такая длинная низкая «сигара» со здоровенным передним свесом нет-нет да и будет что-нибудь задевать и обо что-то шоркаться. Берегите губу переднего бампера.
Низкий потолок спереди
Машина невысокая, и хочется поднять водительское кресло, чтобы не сидеть совсем уж на земле. Но тут выясняется, что голова уже упирается в потолок с толстой обшивкой, а боковые заваленные стойки давят на вас. Приходится искать оптимальное положение и опускаться ниже, с ухудшением обзора.
Жёсткая подвеска
Плавность хода здесь принесена в жертву управляемости, о который мы уже говорили. Подвеска чутко реагирует на малейшие неровности асфальта, отвечает ударами на ямах разного калибра, в общем, заставляет вас трястись на неровной дороге. Поэтому нужно понимать, где машина будет эксплуатироваться — любит она только идеальный асфальт.
Багажник
По размерам багажник-то и неплох — 510 литров, но вот короткая крышка уменьшает проём, поэтому какие-то габаритные вещи могут и не пролезть. Настройка пружин такова, что при отпирании крышка поднимается не полностью, приходится её доводить вручную. Нет электропривода багажной крышки, но это ладно, у «Камри» тоже нет.
Боковые зеркала
Зеркала откровенно маленькие, что по длине, что по ширине. Неудачная форма зеркал, срезающая изображение. Хорошо хоть, есть «электронные зеркала» на приборной панели, но это опять же только для топовых версий.