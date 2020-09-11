Хотите корейскую «Камри» за 1,5 миллиона? Смотрим на новую KIA с космическим дизайном и шикарным салоном

Базовый седан К5 с 2-литровым двигателем и автоматом стоит 1 489 900 рублей, в комплектацию уже входят светодиодные фары, круиз, мультируль, датчик света, электрозеркала, 6 подушек безопасности, система стабилизации, подогрев сидений, аудиосистема c Bluetooth. Ну и какой смысл выбирать какой-нибудь автомобиль С-сегмента за 1,4 миллиона, пусть даже более оснащённый, если можно взять машину классом выше? В средних комплектациях К5 будет стоить 1,7–1,8 миллиона рублей, а топовая версия обойдется в 2,2 миллиона.



Теперь поговорим о минусах, которые надо тщательно изучить перед покупкой машины.



Малый клиренс, уязвимость к дорожным преградам

