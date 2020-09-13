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Не узнать: 10 впечатляющих фотографий, как люди меняются с возрастом (новосибирцы в юности и сейчас)

Кто-то сильно похудел, кто-то кардинально сменил стиль

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На первом фото Ирине 25 лет, а её дочери Екатерине — 5. Ирина говорит, что поддерживать себя в форме ей помогает жизнелюбие, уверенность и любовь к себе<br>

На первом фото Ирине 25 лет, а её дочери Екатерине — 5. Ирина говорит, что поддерживать себя в форме ей помогает жизнелюбие, уверенность и любовь к себе

Многие любят пересматривать старые фотографии, чтобы вспомнить какой-то период в своей жизни и понять, как всё с тех пор изменилось. Мы попросили жителей Новосибирска показать, как они выглядели в юности и как выглядят сейчас. Фотографии, которые они прислали нам в Instagram, впечатляют. Иногда со снимков смотрят будто бы разные люди. Впрочем, взгляните сами.

Первый снимок сделан в 2002 году, когда Екатерине было 11 лет. Сейчас ей 29, она любит горы, активный отдых и прогулки в лесу<br>

Первый снимок сделан в 2002 году, когда Екатерине было 11 лет. Сейчас ей 29, она любит горы, активный отдых и прогулки в лесу

Сейчас Ксении 26 лет, а первое фото сделано в 2006 году, когда ей было 13.&nbsp;«Я работаю парикмахером, после своего преображения преображаю своих клиентов», — говорит девушка<br>

Сейчас Ксении 26 лет, а первое фото сделано в 2006 году, когда ей было 13. «Я работаю парикмахером, после своего преображения преображаю своих клиентов», — говорит девушка

А так изменился наш читатель Денис. Первое фото сделано в 2010 году, когда ему было 17 лет, второе — спустя десятилетие<br>

А так изменился наш читатель Денис. Первое фото сделано в 2010 году, когда ему было 17 лет, второе — спустя десятилетие

Татьяна преобразилась после рождения детей. На первом фото ей 23 года, на втором — 32. Кажется, что это два разных человека<br>

Татьяна преобразилась после рождения детей. На первом фото ей 23 года, на втором — 32. Кажется, что это два разных человека

На первом фото Татьяне 11 лет, снимок сделан примерно в 1987 году. Сейчас ей 44 года<br>

На первом фото Татьяне 11 лет, снимок сделан примерно в 1987 году. Сейчас ей 44 года

В 28 лет Ирина весила 95 кг при росте 158 см. Тогда она начала считать калории и заниматься с тренером. Несмотря на трудности, Ирина всё-таки смогла сбросить лишние килограммы. Также она поменяла профессию: в 25 лет девушка продавала сотовые телефоны, а сейчас работает юристом<br>

В 28 лет Ирина весила 95 кг при росте 158 см. Тогда она начала считать калории и заниматься с тренером. Несмотря на трудности, Ирина всё-таки смогла сбросить лишние килограммы. Также она поменяла профессию: в 25 лет девушка продавала сотовые телефоны, а сейчас работает юристом

Первый снимок сделан, когда Алексею было 17 лет. На дворе был 2003 год, Алексей тогда жил в Ростове-на-Дону и мечтал стать физиком, а сейчас работает программистом в Новосибирске<br>

Первый снимок сделан, когда Алексею было 17 лет. На дворе был 2003 год, Алексей тогда жил в Ростове-на-Дону и мечтал стать физиком, а сейчас работает программистом в Новосибирске

А по таким фотографиям легко можно отследить, как изменилась мода. На первом снимке Алёне (она справа) 15 лет, а на втором — 30. Сейчас джинсы с заниженной талией встречаются редко<br>

А по таким фотографиям легко можно отследить, как изменилась мода. На первом снимке Алёне (она справа) 15 лет, а на втором — 30. Сейчас джинсы с заниженной талией встречаются редко

В 18 лет Марина весил 80 кг и решила похудеть, когда поступила на первый курс института. С помощью спорта и правильного питания за год ей удалось сбросить 25 кг. В прошлом году, после рождения ребёнка, она поправилась до 85 кг, но за год вес удалось снизить до 58 кг

В 18 лет Марина весил 80 кг и решила похудеть, когда поступила на первый курс института. С помощью спорта и правильного питания за год ей удалось сбросить 25 кг. В прошлом году, после рождения ребёнка, она поправилась до 85 кг, но за год вес удалось снизить до 58 кг

Интересно посмотреть и на моду 90-х годов. Взгляните на эти кожанки и джинсы с барахолки (у вас такие были?) и вспомните «лихие» годы. Также мы собрали фотографии детской одежды тех лет — несмотря ни на что, детей удавалось одевать весьма оригинально.

Впечатляет и история отделочницы, которая сломала спину на стройке. После этого она выучилась на инженера и стала воздушной гимнасткой. Почитайте, как у неё это получилось.

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