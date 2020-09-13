Не узнать: 10 впечатляющих фотографий, как люди меняются с возрастом (новосибирцы в юности и сейчас)

Многие любят пересматривать старые фотографии, чтобы вспомнить какой-то период в своей жизни и понять, как всё с тех пор изменилось. Мы попросили жителей Новосибирска показать, как они выглядели в юности и как выглядят сейчас. Фотографии, которые они прислали нам в Instagram, впечатляют. Иногда со снимков смотрят будто бы разные люди. Впрочем, взгляните сами.