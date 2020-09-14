«Продать на полмиллиона в месяц — легко»: как новосибирцы зарабатывают бешеные деньги на грибах

Алексей: «Только на продаже — 70 тысяч в месяц»



— Больше десяти лет занимаемся с родственниками и друзьями этим. У нас не только грибы, но и ягоды. Места свои уже знаем. Со временем разузнали, что где растет, и привозим это всё в город. Выезжаем человек восемь и за раз привозим белого гриба порядка 200 килограмм на всю толпу. Это семья или близкие друзья. Я только продаю это всё. Посчитать, сколько зарабатываем, точно нельзя просто по грибам. Мы их ещё и сушим, и замораживаем и продаём в течение года. Но лично я только на продаже 70 тысяч рублей могу в месяц заработать. Цена зависит от времени года и объёма. Белый гриб — от 300 до 500 рублей за килограмм, груздь — от 150 рублей, опята — от 300 рублей.

Анна: «За рыжики люди готовы отдать много денег»

— Не у всех людей есть возможность грибы собирать, поэтому они делают заказы у нас. Мы специально подстраиваем отпуска на лето и целенаправленно занимаемся сбором дикоросов — это наша работа такая. А в течение года это потихоньку расходится и продаётся. В неделю свежих грибов можно продать на 5–6 тысяч рублей легко. Мы корзинками продаём от 500 до 1,5 тысячи рублей в зависимости от объема. Но это всё условные подсчёты. Конечно, когда мы привозили рыжики, тут другой разговор был. Потому что найти чистые хорошие рыжики — это всегда большая удача. За них люди готовы отдать много денег. Примерно 11 литров по 1,5 тысячи рублей забирали.