«Продать на полмиллиона в месяц — легко»: как новосибирцы зарабатывают бешеные деньги на грибах

Новосибирцы зарабатывают по полмиллиона рублей на продаже грибов
В этом году в Новосибирской области очень много грибов, к тому же сезон начался рано. Рынки завалены дарами природы по самым разным ценам, и возникает логичный вопрос: сколько на этом можно заработать? Мы опросили новосибирцев, которые давно работают в грибном бизнесе. Оказалось, что, хорошенько потрудившись в лесу летом или осенью, можно купить приличную иномарку или даже квартиру или хотя бы немного пополнить семейный бюджет. Публикуем их рассказы анонимно (имена героев публикации изменены по их просьбе).
Ирина: «В день 15 тысяч рублей стабильно выходит»
— У меня мама занимается грибами лет 25. Мы собираем очень много. Сначала это было её хобби во время отпуска. А сейчас она на пенсии и всю зиму ждёт лета. Зарабатывает очень хорошо. Я не думаю, что можно в Новосибирске в день больше заработать. В день 15 тысяч рублей стабильно выходит. Она знает места и когда какой гриб будет. В этом году или из-за коронавируса, или просто разузнали места — очень много конкуренции. Но у нас уже всё наработано. Торгует — стоит мало. Я помогаю чисто по доставке. Очень хорошо берут грузди. Его собираем по семь контейнеров за три часа в лесу. Обычно
Андрей: «Смогли позволить себе более новую машину»
— Мы занимаемся не только грибами, но и ягодами уже лет 15, наверное. Раньше отпуск брали, сейчас уже на пенсии, так что можем спокойно лето проводить в полях и лесах. На полевой клубнике за месяц легко можно выручить тысяч 200 рублей. Ягода отходит постепенно в течение месяца. В этом году полевой клубники совсем не было — много где она сгорела, но зато много грибов. Самый ходовой — груздь и белый. Белый гриб в среднем продаём по 300–400 рублей за килограмм, груздь ведрами и литрами. За
Алексей: «Только на продаже — 70 тысяч в месяц»
— Больше десяти лет занимаемся с родственниками и друзьями этим. У нас не только грибы, но и ягоды. Места свои уже знаем. Со временем разузнали, что где растет, и привозим это всё в город. Выезжаем человек восемь и за раз привозим белого гриба порядка 200 килограмм на всю толпу. Это семья или близкие друзья. Я только продаю это всё. Посчитать, сколько зарабатываем, точно нельзя просто по грибам. Мы их ещё и сушим, и замораживаем и продаём в течение года. Но лично я только на продаже 70 тысяч рублей могу в месяц заработать. Цена зависит от времени года и объёма. Белый гриб — от 300 до 500 рублей за килограмм, груздь — от 150 рублей, опята — от 300 рублей.
Анна: «За рыжики люди готовы отдать много денег»
— Не у всех людей есть возможность грибы собирать, поэтому они делают заказы у нас. Мы специально подстраиваем отпуска на лето и целенаправленно занимаемся сбором дикоросов — это наша работа такая. А в течение года это потихоньку расходится и продаётся. В неделю свежих грибов можно продать на 5–6 тысяч рублей легко. Мы корзинками продаём от 500 до 1,5 тысячи рублей в зависимости от объема. Но это всё условные подсчёты. Конечно, когда мы привозили рыжики, тут другой разговор был. Потому что найти чистые хорошие рыжики — это всегда большая удача. За них люди готовы отдать много денег. Примерно 11 литров по 1,5 тысячи рублей забирали.
Елена: 15 тысяч в месяц на излишках грибов
— Я продаю только излишки грибов. Особо цели заработать — нет. В этом году гриба много, так что за месяц я продала на 15 тысяч рублей. Сумма небольшая, но сколько получилось. Продавала по знакомым. Раньше выходило тысяч 5–6 в месяц. Хожу в лес только по выходным. Места знаю. Но я много и на зиму на семью заготавливаю, так что это просто как дополнительная копеечка.
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