Разбираем два реальных способа сэкономить на отоплении (придется повозиться)

Самый простой, казалось бы, способ — установить индивидуальный прибор учета тепла: он покажет сколько на самом деле теплоносителя и какой температуры попадает к вам в квартиру. На практике все не так просто.

— Установить такой прибор учета можно только в доме с горизонтальной разводкой. Такие дома начали строить относительно недавно. Поставить прибор в старом доме со стояком просто нет технической возможности, — объясняет координатор Школы грамотного потребителя в Республике Татарстан Дмитрий Романов.

Школа грамотного потребителя — федеральный проект, направленный на просвещение собственников квартир в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Существует с 2014 года.





Но даже если дом у вас новый, то и это еще не все. Дело в том, что показания таких счетчиков как правило учитываются только при условии, что они есть в каждой квартире, а еще есть общедомовой прибор учета. И даже если часть счетчиков в многоквартирном доме сломалась — остальные становятся просто декорацией. А так обычно и бывает, ведь почти в каждом доме найдутся жильцы, которые к вопросам коммуналки относятся беспечно.

