8 лет колонии — это справедливо? Автоюристы — о приговоре Михаилу Ефремову

Пресненский суд Москвы приговорил актёра Михаила Ефремова к 8 годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима за пьяную аварию, в которой погиб водитель встречного фургона Сергей Захаров. Прокурор просил 11 лет лишения свободы, адвокат Эльман Пашаев — наказания, не связанного с лишением свободы. Актёра заключили под стражу сразу в зале суда. Также он должен будет выплатить 800 тысяч рублей одному из сыновей погибшего, тогда как другие родственники заявляли лишь символические иски.
Ефремова судили по ужесточённой версии статьи 264 УК РФ
Статья 264 УК РФ наказывает водителей за тяжёлые ДТП с пострадавшими или погибшими. С 28 июня 2019 года действует ужесточённая редакция её чётных частей — тех, что касаются аварий в состоянии опьянения или случаев побега виновников с места ДТП. Это существенно повлияло на приговор Ефремову.
Актёр осуждён по части 4 статьи 264 УК РФ, а наказание по ней в прошлом году было существенно усилено: срок заключения возрос с 2–7 до 5–12 лет. Лишение прав на срок до 3 лет осталось без изменений. Помимо прочего, ужесточение статьи перевело преступление в категорию тяжких — это, например, влияет на возможность условно-досрочного освобождения.
Какое наказание считается типовым?
Опрошенные юристы ответили, что среднего значения нет — всё зависит от обстоятельств, плюс статистику размывают дела по «старой» статье 264 УК РФ, которая допускала более мягкие наказания. Например, анализ судебной практики показал, что в 2019 году по статье 264 УК РФ осуждены 848 человек, а самая популярная категория приговоров — лишение свободы на срок от 2–3 лет, то есть по минимальной границе прежней редакции кодекса. Наказаний на срок свыше 8 лет нет в принципе, но это и понятно: ДТП, совершённые после 28 июня прошлого года, зачастую не успевали попасть в статистику 2019-го.
В целом, вынесенный приговор можно считать достаточно жёстким: даже после ужесточения статьи при раскаянии обвиняемого суды чаще назначают наказание по нижней планке часть 4 статьи 264 УК РФ, то есть 5–6 лет. Примеры более значительных сроков есть, но редкие: например, в ноябре прошлого года к 8 годам колонии общего режима по той же статье был приговорён житель Саратова, который в пьяном виде вылетел с дороги и врезался в автомобиль, перед которым стоял молодой парень.
Главная проблема — запоздалое признание вины
Прокурор просил наказание, которое ближе к верхней границе, и опрошенные нами юристы в целом сошлись во мнении, что позиция обвинителя выглядит обоснованной. Ранее Михаил Ефремов признал вину, однако суд не зачёл это в качестве смягчающего обстоятельства.
Автоюрист Лев Воропаев поясняет:
— Судом учитывается и признание вины, и меры, принятые обвиняемым для её заглаживания, но сделано это должно быть своевременно и искренне. То есть логика такая: человек раскаялся и несёт на себе бремя угрызений совести, а также предпринимает меры для заглаживания вины. В этом случае срок заключения может быть снижен судом, а в случае наличия смягчающих обстоятельств (например, оказание медицинской и иной помощи потерпевшему непосредственно после совершения преступления) срок не может превышать 2/3 от максимального или даже половины (при наличии досудебного соглашения). Но есть ощущение, что Ефремов раскаялся не сразу и не вполне искренне, с оговорками, что наверняка учтено судом.
Эксперт считает, что адвокаты оказали актёру медвежью услугу, изначально настаивая на невиновности.
— Всё представление со свидетелями, которые якобы видели другого человека, и поведение самого Михаила Ефремова, вероятно, сами по себе добавили несколько лет к приговору, — считает Лев Воропаев.
Эту позицию разделяет и представитель комитета по защите прав автомобилистов в Свердловской области Дмитрий Ларионов:
— Восемь лет колонии общего режима — это несколько выше среднего, но в данном случае ожидаемо, — считает он. — Думаю, в первую очередь на решение суда повлияло отношение Ефремова, которое проявлялось во всех его действиях, что суд расценил как проявление характеристик его личности. Позиция Ефремова всё время плавала — проще говоря, он старался всеми силами увильнуть от ответственности. Если человек предпринимает последовательные и адекватные усилия для своей защиты, суды на это смотрят нормально, но когда подсудимый постоянно меняет тактику — это плохо. Думаю, если бы наказание было более мягким, люди в массе своей восприняли бы такой приговор как плевок в свою сторону.
Глава Федерации автовладельцев России Максим Едрышов считает наказание достаточно суровым, но вполне обоснованным с учётом обстоятельств:
— Он и его защита превратили процесс в своего рода цирк, словно забывая, что речь идёт о гибели человека, — объясняет он. — У него был шанс запомниться людям как человек, который оступился, но раскаялся и сделал выводы, но теперь он скорее запомнится как очередной пьяный водитель, который делает всё возможное, чтобы «отмазаться». Обширной судебной практики по ужесточённой в прошлом году статье 264 УК РФ пока нет, но в целом приговор укладывается в её рамки.
Защита Ефремова планирует обжаловать приговор. На что они могут рассчитывать?
— Чаще всего приговоры оставляют в силе, но иногда снижают срок на 1–2 месяца, максимум — на полгода. Но плюс-минус приговор останется таким, — добавляет Максим Едрышов.
Когда выйдет Ефремов
Актёру зачтут дни, проведённые под домашним арестом, с коэффициентом 0,5 (статья 72 УК РФ). То есть около трёх месяцев, которые прошли с избрания меры пресечения, скостят ему примерно полтора месяца от срока.
Подавать на условно-досрочное освобождение осуждённым за тяжкие преступления можно не ранее половины срока, в данном случае — за вычетом пересчитанного срока, который он отбыл под домашним арестом до вступления приговора в законную силу и с учётом сроков апелляции. Получается, что ходатайствовать об освобождении Михаил Ефремов сможет не раньше лета 2024 года. Для этого помимо примерного поведения в колонии суд будет учитывать степень заглаживания вины перед потерпевшими.
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Хроника событий
Авария произошла ровно 3 месяца назад, 8 июня 2020 года на Смоленской площади столицы. Пострадавший Сергей Захаров скончался в больнице утром следующего дня, после чего дело было переквалифицировано с части 2 на часть 4 статьи 264 УК РФ.
Видео: «Истории из России» / YouTube.com
Первоначально актёр Михаил Ефремов признал вину, разговаривая с журналистами, записал видео с покаянием и выразил готовность оказать семье погибшего посильную помощь. Позже он попросил прощения у семьи погибшего, но она извинений не приняла.
Видео: «Истории из России» / YouTube.com
Попутно было возбуждено дело по «наркотической» статье 228.1 УК РФ, в рамках которой Ефремов остался в статусе свидетеля.
Суд отправил актёра под домашний арест. Через месяц после ДТП, к началу июля, полиция завершила расследование по делу, однако сразу же после этого защита Ефремова заявила, что располагает доказательствами его невиновности. О своей невиновности заявил и сам актёр.
Отношения между ним и адвокатом Эльманом Пашаевым стали крайне напряжёнными: актёр несколько раз пытался отказаться от его услуг, но затем возобновлял сотрудничество.
Защита строилась на версии, что перед аварией Ефремов был на пассажирском сиденье. В пользу Ефремова высказались свидетели. Кроме того, защита намекала на существование некого очень публичного и «непростого» человека, который и был реальным виновником ДТП. Попутно в соцсетях муссировалась теория заговора о том, что акция против Ефремова является местью за его оппозиционные высказывания, но серьёзного подтверждения она не получила.
На одном из заседаний суда артисту стало плохо: его госпитализировали с подозрением на инсульт. В середине августа заседания возобновились.
Не шли на уступки и потерпевшие: младший сын, брат и супруга Сергея Захарова предъявили актёру символический иск на 1 рубль, заявив, что «грязные деньги им не нужны». Однако иск на 7,5 млн рублей о компенсации морального вреда подал старший сын Сергея Захарова Виталий (суд в итоге постановил выплатить 800 тысяч). Родственники также отказались от 200 тысяч рублей, которые каждому из них Михаил Ефремов направил по почте, но суд учёл его попытку загладить вину.
Во время прений подсудимый наконец признал вину официально. При этом незадолго до этого он заявлял, что видео, где он заявляет о своей виновности, смонтировано, и он не готов брать вину «за Октябрьскую революцию и Великую Отечественную войну».
Прокурор запросил для него 11 лет колонии, защита — наказание, не связанное с лишением свободы. Адвокаты семьи Захаровых также попросили суд инициировать дело о даче ложных показаний — речь о свидетелях, которые якобы видели Ефремова на пассажирском сиденье перед аварией.