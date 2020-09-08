8 лет колонии — это справедливо? Автоюристы — о приговоре Михаилу Ефремову

В целом, вынесенный приговор можно считать достаточно жёстким: даже после ужесточения статьи при раскаянии обвиняемого суды чаще назначают наказание по нижней планке часть 4 статьи 264 УК РФ, то есть 5–6 лет. Примеры более значительных сроков есть, но редкие: например, в ноябре прошлого года к 8 годам колонии общего режима по той же статье был приговорён житель Саратова, который в пьяном виде вылетел с дороги и врезался в автомобиль, перед которым стоял молодой парень.

Главная проблема — запоздалое признание вины



Прокурор просил наказание, которое ближе к верхней границе, и опрошенные нами юристы в целом сошлись во мнении, что позиция обвинителя выглядит обоснованной. Ранее Михаил Ефремов признал вину, однако суд не зачёл это в качестве смягчающего обстоятельства.



Автоюрист Лев Воропаев поясняет:



— Судом учитывается и признание вины, и меры, принятые обвиняемым для её заглаживания, но сделано это должно быть своевременно и искренне. То есть логика такая: человек раскаялся и несёт на себе бремя угрызений совести, а также предпринимает меры для заглаживания вины. В этом случае срок заключения может быть снижен судом, а в случае наличия смягчающих обстоятельств (например, оказание медицинской и иной помощи потерпевшему непосредственно после совершения преступления) срок не может превышать 2/3 от максимального или даже половины (при наличии досудебного соглашения). Но есть ощущение, что Ефремов раскаялся не сразу и не вполне искренне, с оговорками, что наверняка учтено судом.

