Почему быть матерью-одиночкой в России до сих пор стыдно? Мы спросили самих женщин и эксперта по отношениям

— У меня дети от разных отцов. Я стала матерью-одиночкой потому, что личный комфорт и моё счастье зависят от моего внутреннего состояния спокойствия. Мужчины-отцы детей приносили мне какие-то проблемы, ссоры, ревность, обиды, и мне, как женщине и матери, проще было одной, чем в вечных скандалах. Выражение «мать-одиночка» никак не задевает мои чувства, не оскорбляет и не вызывает чувство стыда, я считаю себя самостоятельной и самодостаточной женщиной, у меня решены материальные и жилищные вопросы — это главное.

Я не сталкивалась со стыдом — быть одной. Для многих людей материальное благополучие играет большую роль. Когда меня видят, ни у кого не возникает желание осудить или пожалеть. Я ни перед кем не обязана отчитываться, с кем я живу, замужем я или нет. Я всегда была самодостаточным человеком. Мне стыдно быть с нелюбимым человеком, который может предать и бросить своих детей и жену. Стыдно, когда мужчина слабый и не может обеспечить свою семью. Стыдно должно быть мужчинам за то, что оставляют своих родных. Стыдно должно быть семьям мужчин! Вот кого надо осуждать и стыдить с огромным позором — это мужчин, которые изменяют, поднимают руку, уходят от проблем, перекладывают ответственность на женщину. Стыдно слабым мужчинам, которые оставляют своих детей, а одной воспитывать своих детей — не стыдно.