Почему быть матерью-одиночкой в России до сих пор стыдно? Мы спросили самих женщин и эксперта по отношениям

«Ох, бедненькая, как же ты так, без мужа, одна... Ребенку отец нужен! Семья должна быть — одной не положено», — сетуют соседки на детской площадке, глядя на маму с ребенком, которая на самом-то деле неплохо справляется одна. Где-то в другом месте такую женщину без мужа, но с ребенком злые языки могут обсуждать или осуждать, вешая ярлык «мать-одиночка». В России многие женщины стыдятся этого статуса и боятся его. Журналист Алёна Золотухина поговорила с психологом и выяснила, в чем кроется причина страха и как с ним бороться. А мамы, которые воспитывают своих детей без мужа, честно ответили, стыдились ли они когда-нибудь своего положения.
Анастасия Воеводина, 35 лет. Две дочери: 12-летняя Аврора и 4-летняя Анна
— У меня дети от разных отцов. Я стала матерью-одиночкой потому, что личный комфорт и моё счастье зависят от моего внутреннего состояния спокойствия. Мужчины-отцы детей приносили мне какие-то проблемы, ссоры, ревность, обиды, и мне, как женщине и матери, проще было одной, чем в вечных скандалах. Выражение «мать-одиночка» никак не задевает мои чувства, не оскорбляет и не вызывает чувство стыда, я считаю себя самостоятельной и самодостаточной женщиной, у меня решены материальные и жилищные вопросы — это главное.
Я не сталкивалась со стыдом — быть одной. Для многих людей материальное благополучие играет большую роль. Когда меня видят, ни у кого не возникает желание осудить или пожалеть. Я ни перед кем не обязана отчитываться, с кем я живу, замужем я или нет. Я всегда была самодостаточным человеком. Мне стыдно быть с нелюбимым человеком, который может предать и бросить своих детей и жену. Стыдно, когда мужчина слабый и не может обеспечить свою семью. Стыдно должно быть мужчинам за то, что оставляют своих родных. Стыдно должно быть семьям мужчин! Вот кого надо осуждать и стыдить с огромным позором — это мужчин, которые изменяют, поднимают руку, уходят от проблем, перекладывают ответственность на женщину. Стыдно слабым мужчинам, которые оставляют своих детей, а одной воспитывать своих детей — не стыдно.
В России много инфантильных мужчин. Насколько я знаю, в Европе не бросают детей и алименты достаточно высокие — мужчина обеспечивает мать и детей. Поэтому мужчины там серьезнее относятся к браку. В нашей стране закон слабый, алименты маленькие, мужчины уходят от оплаты, скрывают свои зарплаты. Я считаю, будь закон суровее, мужчины были бы ответственнее и не бросали своих детей. Дети сами себя прокормить не могут, отец обязан обеспечить и вырастить своего ребенка. Считаю, что власти и закон всё же должны взять это на строгий контроль, тогда инфантильных мужчин станет меньше.
Юлия Титова, 34 года и дочь Валерия, 15 лет
— Я разошлась с мужем 3 года назад, дочь была уже взрослая. После нашего развода она практически не общается с отцом, бывший муж не помогает ни материально, ни в воспитании. Я считаю, что бессмысленно обижаться на судьбу — одна и одна, что тут такого. Всё, что я могла, чтобы сохранять семью, я уже когда-то сделала, кидаться на первых встречных, чтобы только не иметь подобный статус, я не собираюсь. Я считаю, что пусть лучше ребенок живет с одной мамой, но со счастливой и улыбающейся, чем полноценная семья, в которой он будет видеть одни скандалы и неуважение родителей друг к другу.
Жизнь не всегда складывается так, как мы того хотим, к сожалению. И я не стыжусь того, что воспитываю дочь одна. Для меня не существует такого понятия, как общественное мнение, если на то, что говорят люди, обращать внимание, можно в дурдоме оказаться.
Женщины стыдятся того, что они матери-одиночки, потому что так не положено, положено быть замужем. Они остались по какой-то причине одни, не сумели выйти из зоны комфорта, их осуждают, на них психологически давят. Далеко не все женщины после развода остаются со здоровой психикой, поэтому им сложно мыслить разумно, — оттого и возникают чувство стыда и прочие неприятные эмоции.
Рита Райм, 28 лет и дочь Ника, 6 лет
— С отцом Ники мы расстались ещё на моменте, когда я была беременна. Сейчас дочери уже шесть лет, между ней и её отцом практически нет общения, он то появляется, то пропадает из её жизни. Я спокойно к этому отношусь, не лезу в их отношения, не заставляю общаться, это их дело.
Я не скажу, что мне совсем безразлично то, что я мать-одиночка, скорее, я нейтральна. Женщинами, которые воспитывают детей одни, нужно гордиться — это огромный труд. Они работают и делают невозможное для того, чтобы их дети были счастливы. Я не стыжусь того, что воспитываю Нику одна, без мужчины, и тем более не стыжусь того, что у меня есть ребенок — всегда при знакомстве с мужчиной я говорю, что у меня есть дочь, ни в коем случае не скрываю её.
Я вообще не могу сказать, что я одна — у нас большая семья, у Ники есть бабушка и дедушка, огромное количество сестер и братьев, которые дарят ей своё внимание. Да, ей не хватает отцовской заботы, но впереди у нас огромная жизнь, всё поправимо. Ни разу мне никто не говорил: «Ой, а как же так! Одна и без мужа, не положено так, у ребенка должен быть отец!» Бывает, меня спрашивают — а где её папа, как мы без него справляемся, помогает ли он — развожу руками.
Я думаю, женщины, скорее, не стыдятся того, что они мамы-одиночки, они просто боятся осуждения со стороны. Это в первую очередь зависит от самой мамы. Если ей некомфортно и неудобно быть в таком статусе, ей будут говорить об этом: «Как так без мужа, надо кого-то найти», она будет об этом думать и накручивать себя, станет неуверенной в себе. Всё зависит от того, как ты сам относишься к себе. К уверенной сильной женщине никто не подойдет с такими речами и не скажет слова против в её сторону.
Психолог и семейный терапевт Светлана Цветкова считает, что причина проблемы кроется в русском менталитете. В нашей стране сильный акцент на традиционную семью с высокими семейными ценностями и моральными установками, а на Западе или в Европе система семейных ценностей иная, общество там более толерантно.
— Чувство стыда появляется после осуждения со стороны других людей. Оно может быть реальным или надуманным. В нашем менталитете мощная установка на полноценную семью, и если вдруг что-то идет не так, женщина автоматически становится неправильной, не такой, как положено. На неё вещают ярлык — разведёнка, мать-одиночка. Люди очень зависимы от оценки, боятся стать белыми воронами. Если вдруг что-то пойдет не так, как принято в обществе, женщина чувствует давление со стороны и начинает воспринимать себя не такой, как нужно, ущербной, — объясняет Светлана.
По мнению эксперта, на женщину также может влиять установка «Мужчине чужие дети не нужны». Она испытывает стресс, самооценка и уверенность в себе падают, как итог — крест на личной жизни и реализация себя исключительно в роли мамы. Может быть совсем другая крайность — найти первого встречного, ради того, чтобы семья снова стала полноценной, а общество увидело, что она теперь не одна.
— Однополое воспитание страшит — много работать, брать на себя двойную роль, женщина опасается, что не справится, ребенок не видит пример отца. Если есть возможность, привлекайте к воспитанию мужчин из семьи — дяди, дедушки. Можно отдать ребенка в секцию, где тренер будет как образец мужского воспитания, — советует Светлана Цветкова.
Сегодня популярна феминистская тенденция на самодостаточность, независимость. По мнению Светланы, за таким «достигательством» скрывается стремление что-то кому-то доказать, не всегда оно идет от чистого сердца.
— Все ситуации индивидуальны. Я рекомендую женщинам учиться доверять себе и своим ощущениям и не зависеть от общественного мнения. Не стоит сравнивать себя с другими женщинами, с другими семьями. Ребенок рано или поздно начнет задавать вопросы, важно правильно на них ответить. Женщине важно показать хороший пример отца своему ребенку, каким бы он ни был. Нужно разграничить супружеские отношения и родительские. Супружеские отношения не получились, но родительские всегда будут существовать. Женщина должна понимать эту разницу, — объясняет семейный психотерапевт.
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