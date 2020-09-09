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«Я сексуальна и горяча»: многодетная мама из Новосибирска пробует себя на шоу «Модель ХL»

После беременности Вероника сильно поправилась, но совсем не переживает об этом

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Вероника в восторге от закулисья шоу

Вероника в восторге от закулисья шоу

В прошлом году мы писали историю многодетной сибирячки, которая поправилась на 35 килограммов, — она рассказала НГС о том, как боролась с весом и встретила любовь после развода. Недавно Вероника попала на финальный кастинг второго сезона шоу «Модель ХL» на канале «Ю». Она летала в Москву на съемки вместе с другими красотками размера плюс со всей России. Станет ли сибирячка участницей ТВ-проекта или нет — пока тайна. НГС поговорил с Вероникой о шоу, любви к себе и моде для пышек.

Вероника услышала рекламу по радио о наборе участниц и заполнила заявку на сайте телеканала.

— То, что я принимаю участие в таком проекте, никак не связано с возможностью, желанием или нежеланием похудеть. Я принимаю себя в любом теле и живу настоящим, а сейчас я девушка плюс-сайз. Я кайфую и знаю, что я красива, сексуальна и горяча, — говорит она.

В проекте девушку привлекла возможность познакомиться со специалистами индустрии моды и звездами и попробовать себя на телевидении

В проекте девушку привлекла возможность познакомиться со специалистами индустрии моды и звездами и попробовать себя на телевидении

— Я в полном восторге от того, что участвую в таком проекте. Меня поразило абсолютно всё. Я до этого ничего не знала о телевидении и его закулисье. Я в восторге от количества красивых, успешных и уверенных в себе женщин, которые приехали участвовать. И звездное жюри, конечно. Я очень рада, что мне выдался шанс познакомиться вживую и пообщаться, — говорит сибирячка.

По ее словам, съемочные дни были очень длинными — от 16 до 22 часов. Всё это время девушки были на каблуках и при полном параде, а чтобы создать серию в 40 минут, нужно было снимать целые сутки.

— Пройти все этапы кастинга было нелегко. Насколько мне известно, было около 5 тысяч анкет женщин со всей России. И из них отобрали около сотни, такой шанс выпадает не каждому, — говорит девушка.

Подготовка и кастинги заняли несколько месяцев. По словам Вероники, помимо внешних данных и определенных объемов нужно быть артистичной, уметь говорить, не теряться перед камерой, не заикаться, не мямлить, не «морозиться» при виде знаменитостей и излучать уверенность.

Дефиле в купальнике многодетную маму не смущают, а даже наоборот.

Вероника ведет блог о любви к своему телу в Инстаграм

Вероника ведет блог о любви к своему телу в Инстаграм

— Это ведь всего лишь купальник, тем более он был роскошный, и на моих прекрасных формах было грех не показать такой купальник. В шоу упор не на сексуальность, а на моделинг и демонстрацию того, что прекрасно. И важно, как вы себя воспринимаете, — если женщина сама уверена в своей красоте и неотразимости, то ее так и воспринимают, — говорит она.

Родственники и семья поддержали Веронику в решении участвовать в шоу. У сибирячки три дочери, на время участия в кастингах они были под присмотром мужа и бабушек.

Родные верят в Веронику и считают, что участие в шоу ей подходит

Родные верят в Веронику и считают, что участие в шоу ей подходит

— Очень долгое время женщины плюс-сайз не имели возможности выглядеть стильно, нарядно и сексуально. Не было возможности прийти и выбрать что-то кроме бабушкинского балахона. Я очень рада тому, что мир меняется. Даже в Новосибирске есть уже специальные стилисты, которые работают в этом направлении, — делится она с НГС.

По мнению сибирячки, у каждого свои причины для большого веса, и это не должно быть моментом осуждения или обсуждения.

Как вы считаете, прошла Вероника в шоу?

Как вы считаете, прошла Вероника в шоу?

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    красоткамодель из Новосибирскаплюс-сайзшоу «Модель ХL»
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