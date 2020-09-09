«Я сексуальна и горяча»: многодетная мама из Новосибирска пробует себя на шоу «Модель ХL»

— Я в полном восторге от того, что участвую в таком проекте. Меня поразило абсолютно всё. Я до этого ничего не знала о телевидении и его закулисье. Я в восторге от количества красивых, успешных и уверенных в себе женщин, которые приехали участвовать. И звездное жюри, конечно. Я очень рада, что мне выдался шанс познакомиться вживую и пообщаться, — говорит сибирячка.

По ее словам, съемочные дни были очень длинными — от 16 до 22 часов. Всё это время девушки были на каблуках и при полном параде, а чтобы создать серию в 40 минут, нужно было снимать целые сутки.

— Пройти все этапы кастинга было нелегко. Насколько мне известно, было около 5 тысяч анкет женщин со всей России. И из них отобрали около сотни, такой шанс выпадает не каждому, — говорит девушка.