Бизнес на зависимых. Как целый КАМАЗ ОМОНа накрыл коттедж, где насильно удерживали больше 20 человек

По словам собеседника, центру в равной степени могут быть выгодны как и те, кто остается трезвыми (потому что они обычно остаются при центре, всячески ему помогают, плюс это престиж центра), так и срывники.



— В любое время, как только человек срывается или возникает такое опасение, любой из окружения центра может позвонить в центр и получить бонус. По факту я получаю бонус за любого человека, которого я приведу в центр, всё обсуждается индивидуально, от двух до десяти тысяч рублей, — продолжает Александр.

К тому же, после окончания полного курса реабилитации человек не может получить сертификат об окончании курса без писем разным людям о том, что в случае моего срыва и просто неадекватного состояния просит заключить его добровольно в реабилитационный центр, все эти письма хранятся в консультантской.

— Когда руководство узнаёт о срыве, они сразу звонят родителям и навязывают свои услуги, — объясняет собеседник. — «Вот у вас есть сертификат об окончании курса, мы можем его забрать, первый месяц бесплатно». А дальше дело техники — сколько нужно, столько и проплатят, эти люди умеют уговаривать. Причём бывают у человека такие моменты, никак не связанные с употреблением. Человек приходит взвинченный домой, родители видят, что у него снова начинаются психи, нервный срыв, может быть, какое-то небрежное слово может навести на мысль, что он употребляет. Психологи и консультанты уже так промыли мозга родителям, что они сразу обращаются в ребцентр. А там что? Простой бизнес. «Вы даёте согласие на помещение сына в ребцентр? — Да, даю». Дальше дело техники. Приезжает инициативная группа в виде волонтёров, консультанта, человека снова без его согласия пакуют в машину. И всё.

По словам Александра, есть много примеров, когда у человека были проблемы с алкоголем, попал в реабилитационный центр — начал употреблять наркотики. Или пациент просто нюхал или курил запрещённые препараты, а после центра начал колоться тяжёлыми наркотиками. Но действительно есть много случаев, когда помещение в центр помогает человеку завязать с алкоголем или наркотиками. Чаще всего это говорит просто о том, что у человека уже было принятое решение, его просто необходимо было к этому подтолкнуть,

— У человека в реабилитационном центре может произойти переоценка всех ценностей, целей жизни. У него может появиться стремление и желание, необходимое для трезвой жизни. Но без желания это бесполезно. И насильно это желание никак не появится, — подчёркивает собеседник. — Если есть желание — центр может как помочь, так и убить это желание напрочь. Потому что идёт навязывание ценностей, тебя привязывают всячески к центру, чтобы в дальнейшем тебя использовать. Нахождение в центре мешает социализации, тебя вырывают из жизни. В Штатах эта программа работает, 28 дней там люди находятся, но никак не год. У нас же это простой бизнес. В какое-то время люди увидели, что проблема наркомании актуальна в нашей стране, и решили делать на этом деньги.

Собеседник уверен, что людей обычно держат в центрах до года просто потому, что нет постоянного потока пациента. Поэтому психологи и консультанты намеренно затягивают сроки.

— Чем больше ты там будешь находиться, тем больше с твоих родителей будут тянуть деньги, — уверен Александр. — Это везде так, это простой бизнес. С увещеваниями о том, что тебе надо находиться здесь, потому что ты подаёшь какие-то надежды. Вся лечебная команда убеждает тебя в том, что тебе, именно тебе необходимо идти по этому пути, так как «Мы в тебе видим потенциал». То же самое говорится родителям. Что «ваш ребёнок — один из немногих, кто может остаться трезвым».