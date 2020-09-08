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В Новосибирске решили застроить большой исторический квартал — царские здания у «Ауры» думают отдать за 1 рубль

Здесь поселятся 39 тысяч жителей, но пока военные не отдают землю, а местные живут без садов и школ

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Вокруг красивейших военных зданий и домов на улице Тополёвой уже много лет планируют создать музейный кластер

Вокруг красивейших военных зданий и домов на улице Тополёвой уже много лет планируют создать музейный кластер

О перестройке Военного городка на улице Тополёвой возле «Ауры» говорят уже очень давно и на самых разных уровнях. Кандидаты в депутаты спекулируют на острой теме во время агитации. Но годы идут, а изменения относительно масштабов территории ничтожны — дорога, музей, бассейн. 7 сентября губернатор Новосибирской области провёл совещание о перспективах Военного городка. Оказалось, что там уже запланировали огромный музейный комплекс, парк, новое жильё, школы и детские сады. Что мешает развернуть масштабную стройку уже сейчас и когда старинные дома начнут приводить в порядок, узнала Лиза Пичугина.

Последний шанс сделать «новосибирский Арбат»

Военный городок определённо интересен и городу, и инвесторам. С одной стороны, он насыщен памятниками архитектуры: по данным руководителя региональной госинспекции по охране объектов культурного наследия Елены Медведевой, здесь в реестр включены 36 зданий разной степени сохранности, ещё один объект сегодня значится как выявленный, пять — в процессе исследования.

С другой стороны, территория так и просится под обустройство и застройку: здесь много ветхих и аварийных строений (среди них, например, склады и гаражи, которые не представляют ценности для истории), а инфраструктуры почти нет, при этом до центра можно пешком дойти за 15–20 минут.

Часть территории может стать прогулочной зоной — тем, чего так не хватает в столице Сибири

Часть территории может стать прогулочной зоной — тем, чего так не хватает в столице Сибири

— Зона Военного городка — это, пожалуй, практически последняя возможность для Новосибирска как центра области, как, если хотите, столицы Сибири приобрести собственную прогулочную зону, — заметил депутат Заксобрания Дмитрий Терешков. — Это есть в Москве, есть в Казани, есть в Екатеринбурге. Единственный город, мегаполис в стране, который лишён нормальной прогулочной зоны, — это Новосибирск.

Развитие Военного городка определяют сразу несколько ведомств. В первую очередь многое зависит от охранных зон памятников. Соседство с вековыми казармами, штабами и домами накладывает серьёзные ограничения примерно на 37% территории. Из них 5 га — это охранные зоны, где никакое строительство невозможно (за исключением подземных сооружений и ремонтных работ), ещё 11 га — это регулируемые зоны, где могут быть ограничены этажность и плотность застройки.

Все возможности и ограничения должны быть отражены на проекте планировки территории Военного городка — сейчас над ним заканчивают работать, и в сентябре документ со всеми чертежами и планами вынесут на общественные обсуждения, рассказал глава департамента строительства и архитектуры мэрии Новосибирска Алексей Кондратьев.

Но утвердить его смогут только после того, как депутаты утвердят новый генплан Новосибирска — его планируют представить депутатам в октябре.

Здесь будет музей-сад

По тем планам, которые представили на совещании, на территории Военного городка появятся парк и новые музеи, жильё, детские сады и школы.

Музейная часть должна будет сложиться в один маршрут из четырёх зон, её дополнит парк площадью около 6 га. Помимо уже существующего мультимедиа-парка «Россия — моя история», в музейный комплекс войдут ещё несколько музеев.

Царские здания могут отдать в буквальном смысле за рубль ради их восстановления: такие программы уже действуют в других регионах

Царские здания могут отдать в буквальном смысле за рубль ради их восстановления: такие программы уже действуют в других регионах

В здании батальонной казармы, которая находится за жилыми домами по улице Тополёвая, 12 и 14, должен появиться музей «На страже мира». Музей имени А. И. Покрышкина займёт плац и здание учебной команды рядом с общежитием на территории Военного городка, 7. Этот музейный комплекс в перспективе даже может стать площадкой для проведения региональных и даже международных событий, надеются в региональном Минкульте.

Музей «Кузница истории» по планам должен появиться напротив мультимедиа-парка. А три больших здания батальонных казарм за зданием военной прокуратуры на улице Василия Старощука, 5/1 отдадут музею военной истории Сибири.

— После того как юристы с градостроителями отработают и определят границы территории, мы готовы с Екатериной Валентиновной (Болдыревой — исполнительным директором АНО «Историческое общество СФО», — Прим. ред.) включиться в работу по созданию концепции патриотической и краеведческой части этой территории. У нас есть предложения от руководителя парка «Россия — моя история» Алексея Пронина, от Шаповалова, который имеет значительные фонды. Мы готовы к работе, — заверила ректор НГУАДИ Наталья Багрова.

Что и где можно построить

Инвесторам, за счёт которых и должен будет оплачиваться в том числе музейный банкет, достанется примерно половина территории. По информации Алексея Кондратьева, под жильё сегодня определили 20,5 га, ещё порядка 3 га сегодня занимают недостроенные военные дома по Тополёвой, 32. Всего здесь можно построить, по оценке департамента строительства, 587,5 тысячи кв. м жилья. Это примерно половина того, что строится в городе за год.

Впрочем, что угодно построить здесь не дадут. Во-первых, для территории разработают архитектурную концепцию, которую придётся соблюдать. Во-вторых, на большую часть территории наложены достаточно жёсткие ограничения — она находится в зоне регулирования.

Например, в части Военного городка, которая примыкает к улице Покатной, можно строить здания не выше 6 этажей. Между улицами Василия Старощука и проектируемой улицей Михаила Кулагина (она будет извиваться примерно по нынешней 2-й Кирпичной Горке) — не выше 8 этажей. Самые высокие дома могут появиться на площадке между зданием военной прокуратуры и жилыми домами на территории Военного городка, 95 и 96 — здесь высоту ограничивают пока в 17 этажей.

Примерно на половине территории планируют построить жилые дома, но их высоту жёстко ограничат

Примерно на половине территории планируют построить жилые дома, но их высоту жёстко ограничат

Все эти зонирования по этажности пока не утверждены. Замминистра строительства и главный архитектор области Александр Авсейков заметил, что там, где возможны послабления, власти предлагают зарезервировать землю для социальных объектов, которые в принципе обычно не строят выше 4 этажей — это нелогично. С этим согласился и Алексей Кондратьев.

— У проекта планировки есть вариативность. Это так, но хотелось бы, чтобы заранее эту вариативность рассмотрели и исключили, — заметил на это Андрей Травников. — Градостроительная деятельность потенциально конфликтная, протестная. Хочется на этой территории сделать всё красиво, согласованно и заранее, и проект планировки утвердить заранее. Чтобы у нас не было такого, что жители возмущаются, что по проекту планировки был 14-этажный дом, а появляется 20-этажный.

Потенциальным инвесторам будут предлагать не только землю под застройку, но и уже построенные, изрядно обветшавшие и даже кое-где превратившиеся в руины царские здания. Министр культуры Наталья Ярославцева считает, что идеальной схемой работы с ними будет работающая в других регионах России программа сохранения памятников «Дом за рубль». В Новосибирской области таких прецедентов пока не было.

В соседнем Томске по программе «Дом за рубль» инвесторам предлагается за свой счёт и для себя отремонтировать старинные дома, а взамен получить льготу по арендной плате.

Как описывается на сайте администрации Томска, договор аренды заключается сперва на само здание (по результатам торгов), а затем — на земельный участок (уже без дополнительных торгов). При этом земля дороже здания. Первые два года у арендатора льготная ставка по аренде (0,1 % от рыночной стоимости). Вторую льготу арендатор получает после разработки и согласования проектной документации на восстановление здания-памятника. Стоимость аренды здания сокращается до 10%, а льгота по земле продлевается ещё на два года. Третью льготу арендатор получает после выполнения ремонтных работ и сдачи объекта: льготы по земле (0,1%) продлеваются на весь оставшийся срок аренды (49 лет за вычетом времени восстановления здания), а за аренду здания устанавливается чисто номинальная оплата — 1 рубль в год.

Министерство преткновения

Военный городок сегодня — лакомый кусок для застройщиков. Центр и метро — в пешей доступности, рядом огромная «Аура», через дорогу вовсю строится «Оазис». Проектировщики неоднократно обращались к территории с предложениями, а одна из девелоперских компаний даже получала техзадание на комплексное развитие городка и уже собиралась расселять жителей. Но до сих пор этого не произошло — в первую очередь из-за того, что Минобороны РФ не торопится расставаться с ценной землёй.

Территория военного госпиталя вряд ли уже станет доступна для прогулок, не расстанутся военные и с несколькими другими зданиями

Территория военного госпиталя вряд ли уже станет доступна для прогулок, не расстанутся военные и с несколькими другими зданиями

— Министерство обороны в зависимости от своих планов и ситуации выстраивает вектор на открытие городка, он постоянно менялся и даже сейчас продолжает меняться, — рассказал руководитель департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области Роман Шилохвостов. — Есть часть территории, которая, как мы понимаем, никогда не будет раскрыта: это территория военного госпиталя, где был построен коронавирусный госпиталь Минобороны, это здание военной прокуратуры, которое полностью отремонтировали, здание штаба.

После множества встреч в ведомстве согласились рассмотреть вопрос о передаче неиспользуемых земель городу, но теперь это уже не будет безвозмездно, как несколько лет назад, когда Новосибирск получил спортивную зону со стадионом и бассейном, здание будущего мультимедиа-парка и дорогу.

Сейчас, по словам Романа Шилохвостова, правительство области обсуждает с Минобороны обязательства, которые властям придётся взять на себя при передаче территорий. Проекты соглашений уже готовы, но самое важное — приложения с конкретными предложениями — ещё не согласованы.

Некогда ждать

В проектах развития Военного городка есть и школы на 4400 мест, и детские сады для 550 детей: по планам в этом районе будут жить около 39 тысяч человек. Но инфраструктура — это то, что строить нужно сейчас, подчеркнул депутат Совета депутатов по этому округу Денис Плотников.

Пока чиновники пытаются убедить военных отдать городу Военный городок, у его жителей нет ни школ, ни детских садов, ни (периодически) даже света

Пока чиновники пытаются убедить военных отдать городу Военный городок, у его жителей нет ни школ, ни детских садов, ни (периодически) даже света

— Исходя из сегодняшней экономической ситуации в стране, а также зная, что данная концепция не попала в федеральные программы национальных проектов, можно сделать выводы, что её реализация растянется на долгие годы. А люди, проживающие на территории Военного городка, испытывают большие трудности сейчас. Поэтому я считаю, что в первую очередь нужно развивать не культурный и спортивный кластеры, а обеспечить жителей хотя бы минимальной инфраструктурой и наиболее необходимыми социальными объектами, — отметил депутат.

Острых проблем за последние годы здесь накопилось достаточно. Например, ближайшая школа № 52 находится на расстоянии 3 км от жилых домов, и на пути к ней практически нет тротуаров и освещения. Детских садов в шаговой доступности нет вообще. Поликлиника № 7, к которой прикреплены жители Военного городка, находится в 10 км от домов, и добраться до неё можно только с двумя пересадками. В районе нет даже аптеки, подчеркнул Денис Плотников.

— Электрические сети принадлежат до сих пор «Оборонэнерго». Сети находятся в сильно изношенном состоянии, из-за чего происходит постоянное отключение электроэнергии, что, в свою очередь, приводит к выходу из строя дорогостоящей бытовой техники жителей. Только за август было 13 отключений, — добавил он.

Никаких конкретных сроков решения этих вопросов на совещании не поставили. По всей видимости, оно затянется до тех пор, пока депутаты и чиновники не распланируют территорию и не согласуют планы с Минобороны.

Минобороны давно не следит за Военным городком, и его здания и памятники постепенно разрушаются

Минобороны давно не следит за Военным городком, и его здания и памятники постепенно разрушаются

Что ещё почитать о Военном городке

НГС несколько раз отправлялся в Военный городок, чтобы передать историю и атмосферу этого удивительного места, напоминающего викторианскую Англию. В прошлом году мы писали о заброшенных зданиях. А в 2016 году жители вековых домов рассказывали о том, как в них живётся.

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