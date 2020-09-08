В Новосибирске решили застроить большой исторический квартал — царские здания у «Ауры» думают отдать за 1 рубль

Развитие Военного городка определяют сразу несколько ведомств. В первую очередь многое зависит от охранных зон памятников. Соседство с вековыми казармами, штабами и домами накладывает серьёзные ограничения примерно на 37% территории. Из них 5 га — это охранные зоны, где никакое строительство невозможно (за исключением подземных сооружений и ремонтных работ), ещё 11 га — это регулируемые зоны, где могут быть ограничены этажность и плотность застройки.

Все возможности и ограничения должны быть отражены на проекте планировки территории Военного городка — сейчас над ним заканчивают работать, и в сентябре документ со всеми чертежами и планами вынесут на общественные обсуждения, рассказал глава департамента строительства и архитектуры мэрии Новосибирска Алексей Кондратьев.



Но утвердить его смогут только после того, как депутаты утвердят новый генплан Новосибирска — его планируют представить депутатам в октябре.



Здесь будет музей-сад



По тем планам, которые представили на совещании, на территории Военного городка появятся парк и новые музеи, жильё, детские сады и школы.

