«То, что происходило, сломало судьбы людей». Дважды директор «Глобуса» — о скандалах и самых тяжелых моментах в жизни

В одну и ту же воду



— Я несколько лет не работала в театре «Глобус», но моё сердце всё равно было с ним. Я ходила на премьеры, интересовалась творческой и личной судьбой актёров, сотрудников, с которыми много лет работала. Мне было небезразлично.



Сейчас я вернулась в другой театр: другое время, другую творческую жизнь, другой коллектив, другой репертуар. Я не даю оценок, хорошо это или плохо. Это данность, с которой нужно уметь работать. И эту данность направлять туда, куда нужно сегодняшнему зрителю. Театр — это всегда сегодня.



Про жизнь после ухода из филармонии



— Не буду скрывать, решение о моём уходе из филармонии было продиктовано абсолютно субъективным фактором тогдашнего министра культуры (на тот момент пост министра культуры занимал Игорь Решетников. — Прим. ред.).



Но я оптимист, человек, который всю жизнь посвятил культуре. Из-за чьих-то амбиций или желаний я совершенно не собиралась рушить свою жизнь, уходить из этой сферы. У меня был такой выбор, такие прекрасные предложения, что можно только позавидовать.

