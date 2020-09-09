«То, что происходило, сломало судьбы людей». Дважды директор «Глобуса» — о скандалах и самых тяжелых моментах в жизни

Татьяна Людмилина — один из самых известных управленцев Новосибирска в сфере культуры. Несколько лет она занимала пост директора театра «Глобус», затем работала директором филармонии. После скандального увольнения из филармонии Татьяна Людмилина занялась организацией мероприятий в Экспоцентре и начала преподавать в институте. В августе министр культуры Новосибирской области Наталья Ярославцева предложила ей вновь занять должность директора театра «Глобус». Коллектив встретил нового (бывшего) директора аплодисментами — это событие Татьяна Людмилина считает самым лучшим за последние несколько лет. В интервью НГС она рассказала, как приняла уход из филармонии, почему отказалась от предложений мечты и осталась в Новосибирске, а также об участии актёров в политике, православных активистах и желании сделать театр «Глобус» лучшим в Новосибирске.
В одну и ту же воду
— Я несколько лет не работала в театре «Глобус», но моё сердце всё равно было с ним. Я ходила на премьеры, интересовалась творческой и личной судьбой актёров, сотрудников, с которыми много лет работала. Мне было небезразлично.
Сейчас я вернулась в другой театр: другое время, другую творческую жизнь, другой коллектив, другой репертуар. Я не даю оценок, хорошо это или плохо. Это данность, с которой нужно уметь работать. И эту данность направлять туда, куда нужно сегодняшнему зрителю. Театр — это всегда сегодня.
Про жизнь после ухода из филармонии
— Не буду скрывать, решение о моём уходе из филармонии было продиктовано абсолютно субъективным фактором тогдашнего министра культуры (на тот момент пост министра культуры занимал Игорь Решетников. — Прим. ред.).
Но я оптимист, человек, который всю жизнь посвятил культуре. Из-за чьих-то амбиций или желаний я совершенно не собиралась рушить свою жизнь, уходить из этой сферы. У меня был такой выбор, такие прекрасные предложения, что можно только позавидовать.
Но всякий раз я брала время подумать и… отказывалась. Сначала в силу личных причин. Не секрет, что в последний период своей жизни мой супруг, Алексей Анатольевич Людмилин, не очень хорошо себя чувствовал. Я не могла оторваться от города, где он остался уже навсегда. На днях исполнилось год и три месяца, как нет моего супруга. Никто не видел моих слёз, но я очень тяжело это перенесла.
Вообще жизнь поворачивается к нам совершенно разными сторонами. И я очень рада, что министр культуры Наталья Васильевна Ярославцева увидела меня в этом театре. Что я никуда не уехала.
Предлагали ли мне снова идти в филармонию? Я оставлю этот вопрос без ответа. Всё прошло. Сейчас там прекрасный генеральный директор, мой бывший заместитель Александр Сергеевич Бочарников. Получается, сейчас там работают четыре моих бывших заместителя из театра «Глобус». Поэтому я считаю, что выполнила свою миссию — отдала им всё, что знаю. Уверена, филармония пойдёт другим путём, и всё.
Кадры в культуре
— Три года назад мне предложили преподавать в Институте культуры и молодёжной политики новосибирского педуниверситета предметы для будущих работников сферы культуры. И меня это так захватило! Сейчас я даже решила оставить себе небольшое количество часов по основным профессиональным предметам, чтобы передать молодёжи свой опыт и свои знания.
Сфере культуры нужны молодые кадры, молодая кровь. Правда, увы, не каждый руководитель рискнёт принять на работу молодого специалиста. Ведь он придёт с новыми знаниями, с мотивацией и желанием развиваться. А нужно ли это руководителям? Ответ очевиден: далеко не всем.
Мне важно, чтобы хорошие кадры, знающие, понимающие своё дело, шли в профессию. Поэтому я хочу дать возможность студентам Института культуры и молодёжной политики пройти практику в театре «Глобус».
Про театр после пандемии
— Недавно я была на репетиции спектакля «Ревизор» и видела, с каким азартом актёры репетируют. Это настолько прекрасно! Я поняла, что люди готовы творить.
Когда-то мы ставили большие мюзиклы, и сейчас захотелось поддержать это направление. Поэтому мы пригласили московского режиссёра Алексея Франдетти. На наше счастье, он оказался свободен, мы с ним договорились о спектакле. Что за мюзикл? Недолго подержим интригу. Но я обращаюсь ко всем мужчинам: не морочьте себе голову подарками на 8 Марта. Ведите своих любимых женщин в «Глобус». Уверяю вас, получите огромное удовольствие. 6, 7 марта у нас премьера.
Наш главный режиссёр Алексей Михайлович Крикливый, к счастью, находится в хорошем творческом тонусе и заявил две премьеры на нынешний сезон, что очень радует. Я с большим уважением отношусь к его творчеству. Мне очень нравится его выбор — спектакль «Одна абсолютно счастливая деревня» по повести Бориса Вахтина, который будет представлен 26, 27 ноября. Также Алексей Михайлович завершит сезон премьерным показом. Это святая обязанность главного режиссёра — брать на себя всё самое сложное.
В нашем штате есть режиссёр Иван Орлов, который на некоторое время уезжал в Новокузнецк ставить спектакль и недавно вышел на работу. Он мне сказал: «Татьяна Николаевна, я вернулся в другой театр. Такое ощущение, что тумблер на 360 градусов повернули. Все работают, репетируют». А как раз шёл кастинг — прослушивание у Алексея Франдетти. И я тут же сказала: «На каждый мюзикл должен быть свой "Айболит" (имеется в виду детский спектакль), иди, думай».
Если мы показываем спектакли для малышей, даже для школьников до 12 лет, то нужно понимать, что от родителей зависит выбор спектакля, на который они поведут своего ребёнка. Поэтому нужно выстраивать взаимосвязь с родителями и ставить не только знакомые им с детства сказки, но и современные интересные произведения для детей и подростков. Как, например, спектакль «Доклад о медузах» по бестселлеру Али Бенджамин, премьера которого состоится у нас в октябре.
«Глобус» — молодёжный театр. Мы должны вырастить зрителя для дальнейшего органичного вхождения в мир театрального искусства. Чтобы он был насмотрен, чтобы умел воспринимать разные жанры, направления драматургии.
О скандалах
— Я не скандальный руководитель вообще. Эта позиция была удобна тогдашнему министру культуры Решетникову. Больше говорить было нечего, причин не было. Строгая — да, я умею спрашивать. Умею ставить задачи и приводить сотрудников к результату. Видимо, это и называлось скандалом.
Тем не менее, с 95 процентами сотрудников филармонии я осталась в дружеских отношениях. Неудобно говорить, но коллектив театра «Глобус» встретил меня аплодисментами.
О ситуации, когда пост директора театра «Глобус» пытался занять депутат (два года назад вокруг «Глобуса» разгорелся скандал — в театре объявили, что министр культуры НСО Игорь Решетников попросил уволиться директора театра Елену Алябьеву. Её место должен был занять малоизвестный депутат Виктор Старков, который никогда ранее в театрах не работал).
Я была в эпицентре событий по отстаиванию театра, много писала в соцсетях, связывалась со всеми неравнодушными людьми. Именно это творческое братство помогло отстоять театр. Если бы не огласка в «Фейсбуке», действительно мог быть другой директор.
Принял бы коллектив театра новое руководство? Поймите, в любых обстоятельствах, при любом руководстве сотрудникам жить и работать, у всех семьи, дети. Это нужно понимать, не нужно ни на кого держать обид. Но в данном случае коллектив проявил себя сплочённо, правильно, в чём личная заслуга и Алексея Крикливого.
О культурном Новосибирске
— Если говорить о Новосибирске на общероссийской культурной карте, то мы активно движемся вперёд. Но! Несколько лет потеряно. Мы потеряли город как центр гастрольной жизни. Почему меня несколько лет назад позвали работать в филармонию? Нужно было наполнить новое пространство — Государственный концертный зал имени А. М. Каца — гастрольными проектами. И мы это сделали. Каких только гастролёров у нас не было. Тогда меня упрекали в том, что в зале выступали Филипп Киркоров или Анита Цой. Я говорила: «Концертный зал построен для жителей города, и нельзя упрекать слушателей в том, что кому-то нравится классическая музыка, кому-то — камерная, а кому-то — эстрада». И те, кому нравится эстрада, не имеют права прийти в этот зал, потому что любители классической музыки считают его своей вотчиной? Это абсолютно неправильная позиция.
Несколько лет потеряно — и в фестивальной жизни, и в имиджевом продвижении. Должна быть настоящая имиджевая интервенция. Надо везде, где можно, говорить о том, чем ты занимаешься. Вот приехал фестиваль «Золотая Маска», продали билеты… Но этого недостаточно. Мы должны создать такой информационный фон, чтобы все в городе знали о событии. Даже те, кто никогда не слышал о существовании фестиваля.
Вспомните выпуск мюзикла «Алые паруса» в театре «Глобус». Когда мне говорили: «Слушайте, уже невозможно нигде пройти, везде только эти "Алые паруса"!» И нам не надо было рекламировать продажу билетов, они разошлись мгновенно. Вот это и есть имидж.
Про выбор спектаклей для фестивалей
— При отборе программы Международного Рождественского фестиваля искусств я смотрела в Москве по три спектакля в день. Для меня это нормальная практика. У меня такая работа. Ведь я ответственна за то, что привожу в Новосибирск.
Как руководитель я не имею права говорить о том, что у меня есть любимый спектакль. Но, безусловно, есть сценические работы в «Глобусе», которые мне особенно дороги. Я помню выпуск первого спектакля в качестве директора театра в 2001 году. Это «Игроки» по Гоголю в постановке Александра Галибина. Он и по сей день в репертуаре.
Я помню, конечно, наш первый мюзикл «НЭП». Это был переворот (в хорошем смысле слова) в сознании всего театра, когда мы учили людей работать в новой системе, в новом формате.
Актёры и политика
— Участвовать в политике или нет — личное дело каждого. Но есть такое выражение: не навреди. Кому не навредить? Человеку. Взять нашумевшее дело Кирилла Серебренникова. Да, при тяжелейшей жизненной ситуации для этих четырёх людей всё закончилось не так плохо. Все они на свободе. Но сколько ушло здоровья, нервов, какой стресс для родных, для них самих.
Про православных активистов
— Лучше эту тему не трогать. Все, в том числе творческие люди, научились находить компромисс. Если вспомнить скандальную ситуацию со спектаклем «Тангейзер», то, что происходило, сломало судьбы людей по большому счету. Сломало судьбу директору театра оперы и балета Борису Мездричу. Тимофею Кулябину была оказана большая творческая поддержка, но представьте состояние его родителей, близких, коллег. А что творилось в городе — на весь мир «прославились». Поэтому всегда надо находить компромисс и в искусстве тоже. Это нужно для пользы дела. Хотя я категорически против, когда в творчество кто-то вторгается. Всё-таки творчество — это всегда личный взгляд человека на какую-то историю.
О личном
— Чтобы прийти в себя после стресса, мне нужно день помолчать. Когда случилась эта история с филармонией, я позвонила супругу и объяснила ситуацию. Он оставил работу и приехал домой раньше меня. Единственное, что он мне сказал тогда: «Таня, как это возможно?» Всё, больше мы не обсуждали ничего. Так что мне нужно просто помолчать. Меня лечат молчание и тишина.
Про женское
— Я уже долгие годы руководитель, и стараюсь выглядеть хорошо. В этом тоже моя ответственность перед сотрудниками. Кажется, кардинально стиль у меня не менялся. Я никогда не ходила в пёстрых вещах, не красила волосы в розовый цвет. Разве что меняла длину волос и бренды одежды и обуви. Вообще, сумки и обувь — моя страсть, я без этого жить не могу.
Цель или мечта
— У человека всегда должна быть какая-то мотивация. На позитив, на продвижение, на работу. У меня есть жизненный стержень: чтобы родные были здоровы. Но это не мечта, это состояние каждого человека — желать, чтобы родные люди, которые тебя окружают, были здоровы, счастливы по возможности. Говорить о том, что я мечтаю вывести театр на какую-то новую позицию, — это не мечта, а профессиональное кредо.
О коллегах
— Встреча с коллективом театра в начале августа — это, наверное, самое яркое впечатление за последнее время. Я была очень рада всех видеть в хорошем настроении, добром здравии, с желанием работать, с мотивацией. Такое, знаете, взаимное притяжение.
Когда-то на один из юбилеев мне актёры подарили комплект (серьги и кольцо). И я надела эти серёжки на встречу. Ко мне подошли две актрисы, и одна из них чуть не заплакала. Я говорю: «Да, я помню всё». Из маленьких таких, незаметных вещей складываются большие взаимоотношения.
Главное в людях
— Самые ценные человеческие качества, на мой взгляд, — это порядочность, умение не предавать и, наверное, мотивационный позитив в жизни. Нужно понимать, что сегодняшние трудности — не есть завтрашние. Завтра всё будет складываться по-иному. Совсем необязательно, что это будет прекрасный день. Но нужно верить, что он будет хорошим. Нужно найти какие-то положительные моменты и идти дальше.
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