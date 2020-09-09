Перекрёсток Ипподромской — Кропоткина: показываем массовые нарушения водителей в этом месте — что именно они творят

— При езде в сторону Красного проспекта по ул. Кропоткина куча чудаков поворачивает налево по Ипподромской, хотя знак только прямо и направо. В результате подставляются и тем, кто едет по Ипподромке, и тем, кто едет прямо по Кропоткина от проспекта.



— На Ипподромской — Кропоткина разворачиваются на пешеходном переходе, чтобы проехать в нужном направлении, — пишут наши читатели.

