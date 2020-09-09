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Перекрёсток Ипподромской — Кропоткина: показываем массовые нарушения водителей в этом месте — что именно они творят

Разбираем нарушения водителей, связанные с запрещённым левым поворотом

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Пересечение Ипподромской магистрали и улицы Кропоткина

Пересечение Ипподромской магистрали и улицы Кропоткина

И снова с читателями НГС смотрим на карте Новосибирска, где наши водители дружно позволяют себе игнорировать правила дорожного движения. Ранее мы рассказывали, как водители ездят под «кирпич» на односторонней улице и объезжают пробку по запрещенному ряду. Теперь же изучаем перекресток Ипподромской и Кропоткина, где в порядке вещей совершать запрещенные левые повороты и подставляться под встречный поток транспорта. Подробности — в материале НГС.

Пересечение Ипподромской магистрали и улицы Кропоткина — очень оживленный перекресток с большим количеством транспорта и постоянными заторами. Все левые повороты со всех направлений тут запрещены в целях увеличения пропускной способности перекрестка, движение только прямо и направо.

С левым поворотом можно сэкономить время

С левым поворотом можно сэкономить время

Но такое положение устраивает не всех, ведь с левым поворотом можно сэкономить время, не тратя его на развороты. Вот и пытаются водители повернуть налево, выскакивая перед встречным потоком и тормозя машины сзади. Либо разворачиваются по пешеходному переходу, когда по нему идут люди.

Знаки движения прямо и направо с Кропоткина

Знаки движения прямо и направо с Кропоткина

— При езде в сторону Красного проспекта по ул. Кропоткина куча чудаков поворачивает налево по Ипподромской, хотя знак только прямо и направо. В результате подставляются и тем, кто едет по Ипподромке, и тем, кто едет прямо по Кропоткина от проспекта.

— На Ипподромской — Кропоткина разворачиваются на пешеходном переходе, чтобы проехать в нужном направлении, — пишут наши читатели.

Водитель, поворачивающий налево с Кропоткина на Ипподромскую

Водитель, поворачивающий налево с Кропоткина на Ипподромскую

Вот очередной водитель, поворачивающий налево с Кропоткина на Ипподромскую в сторону Гоголя. Впрочем, нарушения происходят не только на этом направлении.

Таксист поворачивает с Ипподромки на Кропоткина

Таксист поворачивает с Ипподромки на Кропоткина

Вот, например, таксист, которому срочно надо свернуть налево с Ипподромки на Кропоткина в сторону Красного проспекта.

Периодически здесь дежурит ГИБДД

Периодически здесь дежурит ГИБДД

И так все направления, все четыре левых поворота. Иногда здесь дежурят экипажи ГИБДД, видимо, знают об этой массовой проблеме и штрафуют нарушителей. Возможно, автоинспекции стоит увеличить время дежурства инспекторов на этом перекрестке, чтобы водители лишний раз боялись нарушать. А властям стоит подумать над организацией схемы движения в этом месте — возможно, всё-таки разрешить какой-то левый поворот, установить дополнительные светофорные секции.

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ГИБДДДТППДД
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