Бессмертный «Марк 2»: топ-5 не убитых вариантов на продаже — смотрите, сколько за них просят

Этот «Марк» в красивом синем цвете пробежал, как уверяет владелец, 109 тысяч километров, а стоит он 400 000 рублей. Двигатель также 2,5-литровый 280-сильный, спортивный обвес, многочисленные доработки.

— Продам пушку. Мотор в отличном состоянии, АКПП в отличном состоянии, ходовая часть в отличном состоянии. Можно много писать про машину, это легенда 90-х, — отмечает продавец. Всего в ПТС у автомобиля 9 записей, последний хозяин владеет авто с 2015 года.