Бессмертный «Марк 2»: топ-5 не убитых вариантов на продаже — смотрите, сколько за них просят

Легендарная модель Toyota Mark II в 90-м кузове по прозвищу Самурай до сих пор будоражит умы молодых гонщиков, дрифтеров и просто увлекающихся автомобилями. 28 лет прошло с начала выпуска этой модели, и, конечно, живых «Марков» осталось совсем мало. Но если очень захотеть и не пожалеть средств, то найти приличный вариант всё ещё можно. Подробнее, что есть на вторичке за несколько сотен тысяч рублей, — в обзоре НГС.
Toyota Mark II, 1995 год
Это самый дорогой 90-й «Марк», представленный на сервисе Аuto.ru, он стоит 650 000 рублей. Пробег указан в 80 тысяч километров, двигатель 3-литровый 220-сильный, привод задний, коробка автомат. Видно, что автомобиль подвергался тщательной реставрации и тюнингу. Кузов блестит, как новый, установлены спортивные обвес и колесные диски.
— 1JZ GTE TT, в идеальном состоянии, — кратко отмечает продавец. Всего у машины было 8 владельцев, последний ездит с 2017 года.
Toyota Mark II, 1993 год
За этот вариант с пробегом 190 тысяч километров просят 470 000 рублей. Двигатель 2,5-литровый 280-сильный, автомобиль также подвергался доработкам
— «Марк» практически в идеальном состоянии, таких сейчас реально мало, сам искал его очень долго, я владею им год, до меня он был у владельца 10 лет. Распорки перед и зад — TRD, редуктор — LSD 2 way, выхлоп — Fujitsubo Legalis R, фронтальный интеркулер, колеса Work разноширокие, — рассказывает владелец.
Toyota Mark II, 1994 год
Этот «Марк» в красивом синем цвете пробежал, как уверяет владелец, 109 тысяч километров, а стоит он 400 000 рублей. Двигатель также 2,5-литровый 280-сильный, спортивный обвес, многочисленные доработки.
— Продам пушку. Мотор в отличном состоянии, АКПП в отличном состоянии, ходовая часть в отличном состоянии. Можно много писать про машину, это легенда 90-х, — отмечает продавец. Всего в ПТС у автомобиля 9 записей, последний хозяин владеет авто с 2015 года.
Toyota Mark II, 1995 год
А этот «Марк» — простенький, без всяких обвесов и модернизаций, просят за него 380 000 рублей. Двигатель 2-литровый 135-сильный, пробег 330 тысяч километров. Видно, что машина ухоженная, ведь нынешний владелец ездит на ней аж 15 лет.
— Я второй собственник, владею с 2005 года. На переднем бампере и по кузову имеются жизненные сколы, на лобовом стекле имеется термотрещина. За машиной следил, вовремя производил замену всех расходных материалов. АКПП работает ровно, масло не течет и не дымит, — рассказывает продавец. Формально в ПТС четыре записи.
Toyota Mark II, 1995 год
Ну а этот вариант — с механической коробкой передач, стоит он 330 000 рублей. Двигатель 2,5-литровый 280-сильный, пробег 180 тысяч километров, спортивный обвес, различные доработки.
— Интересует обмен на 100-й кузов турбо. Мотор живой 1JZ GTE TT, плюс МКПП w58 (керамика). Новые стойки вкруг, — сообщает владелец. В ПТС шесть записей, нынешний хозяин ездит на машине с 2015 года.