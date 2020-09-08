«Подумаешь, умрут родители лет на 10–20 раньше»: сибиряк разбил в пух и прах 5 аргументов против ношения масок

Кажется, что наша жизнь возвращается в обычное русло. Новосибирцы окончательно привыкают жить без масок: с утра в маршрутке можно найти всего пару человек, соблюдающих масочный режим, в торговых центрах маски носят или на подбородке, или на руке, а в общепите даже не достают из сумок. Однако не рано ли все расслабились? Мы не призываем вас впадать в паранойю, вместо этого мы представим вам мнение сибиряка Михаила Ярославцева о том, почему маска всё ещё должна быть обязательным атрибутом. Вы можете соглашаться с его мнением или нет — далее оно представлено от первого лица.
Мир изменился. Мне жаль тех, кто до сих пор ждет, когда станет «как прежде», кто верит, что жизнь вернется в привычное русло. Их ждёт великое разочарование. Можно не видеть дальше своего носа, смотреть телевизор и верить, верить, верить. Верить, что всё хорошо, что коронавирус в России побежден, что уже скоро, совсем скоро всё будет как обычно. Нет, не будет. Можно выйти на улицу и убедиться, что всё уже стало как раньше. Нет дурацких ограничений, самоизоляции, масочного режима. Но мир уже живёт по другим правилам. И если мы хотим видеть его не только с экранов телевизоров, нам придется эти правила принять.
Какие есть аргументы против ношения масок (целых 5 штук)
Верить официальной статистике, ездить в Крым и на курорты Краснодарского края, месяцами лечиться от странного ОРВИ. Каждому своё. Вот азиатам легко. Китайцам, корейцам, японцам. Им сказали носить маски — они носят. Им сказали мыть руки — они моют. И вопросов не задают, у них дисциплина — часть менталитета. А нам тяжело. Нам в масках душно. Тайцам и вьетнамцам в их +37 °С нормально, а нам в наши +15 °С невмоготу. Нам настолько наша пыль и гарь с магистралей в обмен веществ внедрилась, что фильтровать её сквозь маску для нас смерти подобно, не говоря уже о вирусах, которых вообще не видно, значит, они и не существуют. Да и размер вируса таков, что никакая маска его не удержит, это же и ребенку понятно, поэтому весь мир — идиоты, а мы, русские, умные, потому и маски не носим.
Еще слышал весомый аргумент против ношения масок. Почему бесплатно не выдают? Выдавайте бесплатно — будем носить! Но не носят даже те, что реально выдают бесплатно в торговых центрах и на заправках. Просто любопытно узнать у сторонников такой аргументации, а чего же они с голым, простите, задом по улицам не ходят? Одежду у нас тоже бесплатно не выдают, что же заставляет тратиться на штаны, когда даже в нашем суровом климате можно с мая по август ходить нагишом? Может, боязнь, что окружающие не так поймут? А вот если на секунду представить, что за появление в общественном месте без маски можно будет без предисловий получить в бубен? Как думаете, будут носить?
Есть и еще неопровержимый аргумент. В маске неудобно. Вот интересно, а на каблуках удобно? А в строгом костюме с галстуком? Однако ж ходят! И на каблучищах, и в шелковых удавках. А в масках — ни-ни. Ради чего себя ущемлять? Ради того, чтобы очередной 65+ остался в живых? Да плевать на него! Я-то важнее! Мне ж неудобно!
Аргумент для интеллектуалов — Конституция маски носить не обязывает. Не заставите! Свободу попугаям! Так в Конституции и про то, что на красный свет дорогу переходить нельзя, ничего нет. Однако почему-то большинство под машины не бросается, потому что есть ПДД. Есть и указ губернатора о масочном режиме. Только одно в общем и в целом соблюдается, а другое — нет. Откуда у свободолюбцев такая избирательность в исполнении законов, ума не приложу. Может, потому, что автомобиль весит полторы тонны и его на скорости 60 км/ч не остановить колом на дороге? А вирус — его даже не видно. Есть он? Нет? Давайте считать, что нет! Только вирусу всё равно, верят в него люди или нет. Он даже премьер-министру не подчиняется. Даже президенту, вот ведь какие дела.
Ну и король аргументов — «вируса не существует, это всё чушь». Количество адептов этой точки зрения редеет с каждым днем, однако есть еще, есть! Их ждет сюрприз, когда не удастся, как всегда, сгонять на Новый год в Таиланд, когда выяснится, что их не ждут партнёры в Китае, Европе… Там, за границей Российской Федерации, правила уже поменялись. А мы всё не можем в это поверить. Всё надеемся, что мир поверит нашей липовой статистике. Всё верим, что наша медицина настолько хороша, что у нас один из самых низких показателей смертности в мире, притом что по заболеваемости мы на четвёртом месте.
Сможем мы и от вируса избавиться
А ведь избавиться от вируса не так уж и сложно. Просто носить маски. Всем. Просто мыть руки при каждом удобном случае. А при неудобном обрабатывать спиртом. И тоже всем. Не толпиться в очередях, воздержаться от посещения массовых мероприятий. Жуть как сложно, правда? Вся Юго-Восточная Азия смогла, мы не сможем. Мы народ высокодуховный. Нам без летних кафе и торговых центров — ну никак! Подумаешь, умрут родители лет на десять-двадцать раньше, чем могли бы. Подумаешь, дети вырастут сиротами. Подумаешь, сами останемся калеками после лечения. На то ж воля божья! Ну а авось пронесёт?! Да и вообще, коллективный иммунитет же!
Да только уже выяснили, что иммунитет к коронавирусу сохраняется три-четыре месяца, а дальше всё по новой. Кого обмануть пытаемся? Не себя ли? Те, кто носит маски на подбородке, кто ноет, что неудобно, кого вы обманываете? Травникова? Путина? Так не они вам будут ИВЛ подключать, не они вам будут назначать «Арбидол», отводя глаза. Им, полагаю, вообще всё равно на судьбу каждого конкретного гражданина. Соседей не жалко, родителей не жалко, детей не жалко, ну а себя-то? Неужели и себя не жалко? Государство умыло руки, открыло школы, торговые центры, стадионы. Ну а своя-то голова где? Всё ждём, пока за нас кто-то решит? Позаботится о нас, наших детях, родителях? Никто не позаботится, кроме нас самих. Никто.
А вы продолжаете носить маску в общественном транспорте и общественных местах?
У нас было еще несколько колонок о новой реальности в условиях пандемии. Что стоит почитать?
Михаил Ярославцев написал на эту тему еще две колонки. Первую — кому посылать лучи любви, когда ребенок принесет из школы «корону», вторую — о том, почему очное посещение школы в этом году может быть очень опасным.
Новосибирский терапевт рассказала, к чему приведет безалаберность новосибирцев, если они не будут носить маски.
Почему меры безопасности не работают, а ТЦ можно было бы открыть и раньше — читайте колонку сотрудницы ТЦ.
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