«Подумаешь, умрут родители лет на 10–20 раньше»: сибиряк разбил в пух и прах 5 аргументов против ношения масок

Еще слышал весомый аргумент против ношения масок. Почему бесплатно не выдают? Выдавайте бесплатно — будем носить! Но не носят даже те, что реально выдают бесплатно в торговых центрах и на заправках. Просто любопытно узнать у сторонников такой аргументации, а чего же они с голым, простите, задом по улицам не ходят? Одежду у нас тоже бесплатно не выдают, что же заставляет тратиться на штаны, когда даже в нашем суровом климате можно с мая по август ходить нагишом? Может, боязнь, что окружающие не так поймут? А вот если на секунду представить, что за появление в общественном месте без маски можно будет без предисловий получить в бубен? Как думаете, будут носить?

Есть и еще неопровержимый аргумент. В маске неудобно. Вот интересно, а на каблуках удобно? А в строгом костюме с галстуком? Однако ж ходят! И на каблучищах, и в шелковых удавках. А в масках — ни-ни. Ради чего себя ущемлять? Ради того, чтобы очередной 65+ остался в живых? Да плевать на него! Я-то важнее! Мне ж неудобно!

Аргумент для интеллектуалов — Конституция маски носить не обязывает. Не заставите! Свободу попугаям! Так в Конституции и про то, что на красный свет дорогу переходить нельзя, ничего нет. Однако почему-то большинство под машины не бросается, потому что есть ПДД. Есть и указ губернатора о масочном режиме. Только одно в общем и в целом соблюдается, а другое — нет. Откуда у свободолюбцев такая избирательность в исполнении законов, ума не приложу. Может, потому, что автомобиль весит полторы тонны и его на скорости 60 км/ч не остановить колом на дороге? А вирус — его даже не видно. Есть он? Нет? Давайте считать, что нет! Только вирусу всё равно, верят в него люди или нет. Он даже премьер-министру не подчиняется. Даже президенту, вот ведь какие дела.