Выкручивать или срезать? Миколог объяснил, как правильно собирать боровики, опята и грузди

По словам специалиста, не принципиально, как именно вы будете собирать грибы.

— Срезать или выкручивать — не имеет значения для гриба. Чтобы нанести ему вред, нужно физически уничтожить субстрат. Если гриб напочвенный, то перекопать землю каким-нибудь грейдером. Или вырубить лес, например. Если гриб растёт на дереве, то уничтожить его можно, если убрать валежник, — продолжает Власенко.

Обычно способ сбора принципиален в случае с белым грибом, но только со стороны выгоды для грибника.

— Если это белый гриб, то люди его выкручивают, чтобы собрать полностью с ножкой. Ножка очень большая, и если его срезать, то в подстилке может остаться и 50–60% гриба. Но такой способ сбора вреда не причинит. Эта позиция, что грибы нужно именно срезать, скорее всего, возникла потому, что люди старались привить друг другу бережное отношение к природе, — объясняет миколог.

Также спокойно можно выкрутить и грузди, а вот опята лучше срезать:

— У груздей так же, как у белых грибов, мицелий (вегетативное тело гриба) находится под землёй. Даже если вы что-то сверху сделаете с землей, то грибу вы не повредите. Но, например, опята растут на древесине, и их никак не выкрутить, поэтому нужно срезать. Если их руками срывать, то можно много ценного материала потерять.