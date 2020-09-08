Выкручивать или срезать? Миколог объяснил, как правильно собирать боровики, опята и грузди

В Новосибирске среди жителей не утихают споры, как правильно собирать грибы. Выкручивать или срезать белый гриб? Как правильно собирать грузди и опята? Специально для НГС миколог расставил все точки над «и».
— То, что люди подразумевают под грибами, — это плодовые тела, которые находятся на поверхности. Они нужны для того, чтобы споры разлетелись по воздуху и гриб распространился. А само вегетативное тело гриба находится в субстрате, под землей. Гриб на самом деле может и на гектар простираться, — рассказал корреспонденту НГС миколог Центрального сибирского ботанического сада СО РАН Вячеслав Власенко. — Если взять и просто собрать плодовое тело, то причинить вред грибу, который находится на глубине 40–60 сантиметров, вы не сможете.
По словам специалиста, не принципиально, как именно вы будете собирать грибы.
— Срезать или выкручивать — не имеет значения для гриба. Чтобы нанести ему вред, нужно физически уничтожить субстрат. Если гриб напочвенный, то перекопать землю каким-нибудь грейдером. Или вырубить лес, например. Если гриб растёт на дереве, то уничтожить его можно, если убрать валежник, — продолжает Власенко.
Обычно способ сбора принципиален в случае с белым грибом, но только со стороны выгоды для грибника.
— Если это белый гриб, то люди его выкручивают, чтобы собрать полностью с ножкой. Ножка очень большая, и если его срезать, то в подстилке может остаться и 50–60% гриба. Но такой способ сбора вреда не причинит. Эта позиция, что грибы нужно именно срезать, скорее всего, возникла потому, что люди старались привить друг другу бережное отношение к природе, — объясняет миколог.
Также спокойно можно выкрутить и грузди, а вот опята лучше срезать:
— У груздей так же, как у белых грибов, мицелий (вегетативное тело гриба) находится под землёй. Даже если вы что-то сверху сделаете с землей, то грибу вы не повредите. Но, например, опята растут на древесине, и их никак не выкрутить, поэтому нужно срезать. Если их руками срывать, то можно много ценного материала потерять.
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