17 снимков из нового огромного музея ретротехники: там есть автомобиль, за который предлагают 120 миллионов

Сегодня утром, 5 сентября, в Новосибирске на Мочищенском шоссе открылся огромный музей ретротехники «Галерея времени». Пока в музее выставлены 60 отреставрированных и дожидающихся реставрации экспонатов. Все автомобили — отечественные и в основном представляют первую половину ХХ века. Жемчужина коллекции — дореволюционный автомобиль «Руссо-Балт», который выполнен из ценных пород дерева и за который немецкий автомобильный музей готов заплатить 120 миллионов рублей.

Корреспондент НГС Илья Калинин побывал в музее одним из первых — ещё до его официального открытия. Показываем, что можно увидеть на выставке.