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17 снимков из нового огромного музея ретротехники: там есть автомобиль, за который предлагают 120 миллионов

Пока на экспозиции выставлены 60 автомобилей, но их число хотят увеличить до сотни

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На Мочищенском шоссе открылся большой частный музей ретротехники

На Мочищенском шоссе открылся большой частный музей ретротехники

Сегодня утром, 5 сентября, в Новосибирске на Мочищенском шоссе открылся огромный музей ретротехники «Галерея времени». Пока в музее выставлены 60 отреставрированных и дожидающихся реставрации экспонатов. Все автомобили — отечественные и в основном представляют первую половину ХХ века. Жемчужина коллекции — дореволюционный автомобиль «Руссо-Балт», который выполнен из ценных пород дерева и за который немецкий автомобильный музей готов заплатить 120 миллионов рублей.

Корреспондент НГС Илья Калинин побывал в музее одним из первых — ещё до его официального открытия. Показываем, что можно увидеть на выставке.

Здесь представлены 60 отечественных автомобилей преимущественно первой половины ХХ века

Здесь представлены 60 отечественных автомобилей преимущественно первой половины ХХ века

Пока в музее в двух больших ангарах представлено 60 отечественных автомобилей, в основном первой половины ХХ века, и всевозможные старые предметы быта. «Галерея времени» — частный музей, построенный на средства предпринимателя Владимира Курдюмова и транспортной компании «Энергия».

Некоторые автомобили раньше можно было увидеть лишь в кино&nbsp;

Некоторые автомобили раньше можно было увидеть лишь в кино 

Когда музей развернётся окончательно, он будет состоять из 100 экспонатов — отечественных ретроавтомобилей, размещённых в шести ангарах, четырёхэтажного здания и специальной космической выставки. Только закрытая территория музея составит 12 500 квадратных метров. Возможно, в будущем один из ангаров займут и зарубежные ретроавтомобили.

Легендарная «эмка» (справа), которую ещё окрестили «чёрным воронком»

Легендарная «эмка» (справа), которую ещё окрестили «чёрным воронком»

— В Новосибирске есть наш музей, есть «Ретро 54», а остальное — небольшие частные гаражи. На Сеятеле — государственный музей. Нет, мы не конкурируем ни с кем. Наоборот, я предлагаю всем взять и объединиться: ведь есть теперь общая площадка, это раньше места не было. Я всегда говорю: «Ребята, давайте соберёмся и сделаем такое, чего нет ни в Москве, ни в Питере». Вот пока из всех машин примерно половина — наши, то есть учредителей, а остальные — не наши. У нас есть мастерская, которая раньше восстанавливала машины, и мы их продавали ради того, чтобы это построить. А теперь будем реставрировать уже себе, — рассказал председатель Ретроклуба Новосибирской области и соучредитель музея Владимир Курдюмов.

Помимо автомобилей здесь собрано несколько моделей старой мототехники

Помимо автомобилей здесь собрано несколько моделей старой мототехники

Предприниматель заметил, что у него был строительный бизнес, есть небольшая гостиница. Но весь этот музей строился исключительно на деньги, которые он зарабатывал на восстановлении ретроавтомобилей.

В музее пока нет иностранных авто, но, возможно, они появятся в будущем

В музее пока нет иностранных авто, но, возможно, они появятся в будущем

Жемчужина коллекции — дореволюционный «Руссо-Балт», модель С. Образец именно такой модели — единственный в мире. Другая модель — К-12, состоящая примерно на 80% из оригинальных деталей, находится в Московском политехническом институте, а ещё одна — пожарная машина — в Риге, где эти автомобили и выпускались в начале ХХ века.

&nbsp;«Руссо-Балт» модели «С», существующий в единственном экземпляре

 «Руссо-Балт» модели «С», существующий в единственном экземпляре

Новосибирский «Руссо-Балт» — полная копия, выполненная по оригинальным чертежам, которые несколько лет собирались по всей России. Каркас, как и в настоящем автомобиле начала прошлого века, выполнен из дуба, ясеня и бука. Машину начали собирать лет пять назад, но пока до конца не собрали. По мнению Владимира Курдюмова, чтобы она была готова полностью, надо ещё минимум два-три года и порядка 10–12 миллионов рублей.

Это полностью воссозданная по оригинальным чертежам модель автомобиля «Руссо-Балт» начала ХХ века

Это полностью воссозданная по оригинальным чертежам модель автомобиля «Руссо-Балт» начала ХХ века

— Всё восстановлено по чертежам. И я думаю, у нас самая большая коллекция чертежей этого автомобиля во всей России. Мы этим начали заниматься 9 лет назад. В своё время мы предлагали москвичам объединиться и вместе сделать «Руссо-Балт», но они сказали: мол, вы не сделаете, а мы сами сделаем... Всё выполнено по оригинальным технологиям, как на чертежах. Сейчас начали отливать двигатель, пока вот отлили один вариант, но неудачно. Немцы из одного автомобильного музея сказали, что за полностью собранную модель по оригинальным чертежам они готовы заплатить 110–120 миллионов рублей, — сообщил Владимир Курдюмов.

В таком виде были многие из ныне сверкающих автомобилей

В таком виде были многие из ныне сверкающих автомобилей

На улице разместилась старая техника мастеров, приехавших из других городов

На улице разместилась старая техника мастеров, приехавших из других городов

А это оригинальные так называемые «болотоходы» — придуманы и собраны новосибирскими мастерами

А это оригинальные так называемые «болотоходы» — придуманы и собраны новосибирскими мастерами

С сегодняшнего дня музей работает в платном режиме: 500 рублей — для взрослых, 200 — для детей и льготников: пенсионеров и студентов. Чтобы содержать музей, замечают его организаторы, надо 22 работника. Зимой ангары необходимо обогревать, а за машинами следить, например, регулярно их заводить.

Воссоздающие по оригинальным чертежам старую военную технику мастера братья Киселёвы и их новая работа — танкетка Т-27

Воссоздающие по оригинальным чертежам старую военную технику мастера братья Киселёвы и их новая работа — танкетка Т-27

А это&nbsp;— как у танкетки внутри: место для водителя и стрелка (с другой стороны мотора)

А это — как у танкетки внутри: место для водителя и стрелка (с другой стороны мотора)

Сегодня в субботу, 5 сентября, и завтра в воскресенье, 6 сентября, в музее и около него с десяти утра и до десяти вечера будет проходить грандиозная шоу-программа в честь открытия. Помимо машин, представленных на самой экспозиции, на улицах будут находиться около 150 единиц старинной гражданской и военной техники, которую пригнали сюда коллекционеры и мастера-реставраторы со всех ближайших областей и регионов.

На выставке очень много и своеобразных арт-инсталляций в стиле СССР

На выставке очень много и своеобразных арт-инсталляций в стиле СССР

И просто старых и старинных предметов быта

И просто старых и старинных предметов быта

В субботу и воскресенье на площадке у музея выступят музыкальные группы из Новокузнецка и Новосибирска, танцоры, фокусники, барды, пин-ап модели. Будут работать полевая кухня и ретрокинотеатр, где покажут кино на старой технике со старых плёночных бобин. Желающие смогут прокатиться в ретроавтомобилях и сделать на память фотографии и видео на аппаратуре первой половины ХХ века и на плёнку того же времени. Для детей будут организованы различные детские игры советской эпохи. В музее экскурсоводы проведут специальные экскурсии. Оба праздничных дня завершатся фейерверками.

А на улице можно встретить и раритетные иностранные авто, приехавшие из других регионов

А на улице можно встретить и раритетные иностранные авто, приехавшие из других регионов

На выходных, 5 и 6 сентября, здесь празднуют открытие, а в понедельник музей на Мочищенском шоссе, 1/1 начнёт работать в обычном режиме

На выходных, 5 и 6 сентября, здесь празднуют открытие, а в понедельник музей на Мочищенском шоссе, 1/1 начнёт работать в обычном режиме

В Новосибирске регулярно проходят выставки и парады ретротехники, а в июне 2019 года через город проехало около полусотни раритетных автомобилей, участвовавших в гонке «Пекин — Париж».

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музейретроавтомобили
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