Группа разбора: свет погас, пешеход погиб — ответит ли водитель?

Эта авария случилась в Челябинске около пяти утра: женщина переходила дорогу по нерегулируемому переходу (светофор моргал жёлтым) в момент отключения уличного освещения. Водитель Volkswagen Bora не заметил её и снёс на полном ходу — женщина в результате погибла. Есть ли у автомобилиста шанс списать произошедшее на отключение света?
Видео: «Происшествия оперативно» / YouTube.com
Безотносительно действий водителя вопросы к организации движения есть. Женщина пересекала дорогу из десяти полос, и в таких местах разумным выглядит сначала включать светофоры и только затем гасить освещение. Проблема в том, что это зона ответственности разных служб: за уличный свет в Челябинске отвечает управление дорожного хозяйства при администрации города, за работу светофоров — организация под названием «СМЭУ».
СЮЖЕТ
Однако водитель в любом случае должен выбирать скорость с учетом освещённости, что прямо прописано в пункте 10.1 ПДД, который чаще всего отправляет водителей в колонию. Как таковые ссылки на недостаточную видимость срабатывают редко: если водитель мог избежать столкновения за счёт правильного выбора скорости или своевременного торможения, но не сделал этого, он будет признан виновным.
Но как быть с ситуациями, когда освещённость меняется внезапно? В данном случае всё зависит от нюансов, которые исследует автотехническая экспертиза: заместитель прокурора Челябинска Алексей Трапезников подтвердил, что в данном случае она необходима.
Не претендуя на точность, сделаем некоторые прикидки для понимания ситуации. 20 метров ширины поперечной улицы Косарева Volkswagen преодолел примерно за секунду, а значит, его скорость могла быть в районе
До выключения света женщина шла по проезжей части порядка 8 секунд. Дорога перед местом наезда делает изгиб, но положение женщины не было закрыто поворотом — он достаточно плавный. С момента выключения света до наезда прошло примерно 7 секунд, а значит, в момент перед наступлением темноты водитель находился более чем в 120 метрах от места наезда — это ощутимо больше остановочного пути. При выключении света в любом случае требовалось снизить скорость так, чтобы она соответствовала новым условиям видимости.
Впрочем, эти оценки приблизительны: полноценный вывод сделает автотехническая экспертиза. Водитель может быть признан невиновным, если не имел технической возможности избежать столкновения. Например, если видимость ограничивало препятствие (судя по всему, не тот случай).
Безотносительно вины водителя он как владелец источника повышенной опасности обязан возместить причинённый материальный вред (статья 1079 ГК РФ). Сделать это можно и за счёт ОСАГО, которое резервирует 25 тысяч рублей компенсации на погребение, и 475 тысяч — на возмещение вреда в случае смерти кормильца (п. 7 ст. 12 «Закона об ОСАГО» № 40-ФЗ).