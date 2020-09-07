Группа разбора: свет погас, пешеход погиб — ответит ли водитель?

Однако водитель в любом случае должен выбирать скорость с учетом освещённости, что прямо прописано в пункте 10.1 ПДД, который чаще всего отправляет водителей в колонию. Как таковые ссылки на недостаточную видимость срабатывают редко: если водитель мог избежать столкновения за счёт правильного выбора скорости или своевременного торможения, но не сделал этого, он будет признан виновным.



Но как быть с ситуациями, когда освещённость меняется внезапно? В данном случае всё зависит от нюансов, которые исследует автотехническая экспертиза: заместитель прокурора Челябинска Алексей Трапезников подтвердил, что в данном случае она необходима.

