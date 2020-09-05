ЗИЛ против «Бентли Континенталь»: шофёр грузовика забодал дорогущую машину — смотрим, намеренно или нет

В проекте «Куда ты рулишь?» разбираем курьезное столкновение грузовика ЗИЛ и люксового Bentley Continental GT прямо на площади Ленина. Водитель дорогого купе «подлез» под грузовик, а водитель ЗИЛа слегка ударил дорогостоящий автомобиль. Как это произошло и кто виноват — подробнее в обзоре НГС.
2 сентября, площадь Ленина, поток автомобилей в сторону Фрунзе стоит на красном светофоре на пересечении с улицей Орджоникидзе. Зеленый грузовик ЗИЛ буксирует разбитый троллейбус, который ранее устроил ДТП на ул. Кирова, протаранив кроссовер KIA Sportage. Вот черный Bentley Continental GT на красный свет заезжает за стоп-линию и по диагонали встает перед грузовиком. Загорается зеленый, и машины потихоньку начинают движение. Bentley стоит, водитель ЗИЛ пытается ехать вперед, возможно, он плохо видит легковушку, а возможно, и намеренно движется. В какой-то момент происходит легкое столкновение — дорогостоящее купе получает повреждения кузова, зеркала и оконного стекла. Смотрите видео.
Видео: «Электронный город»
Официально. По данным сводки УГИБДД ГУ МВД РФ по Новосибирской области, 2 сентября около 17:05 произошло столкновение с материальным ущербом автомобилей ЗИЛ и Bentley Continental GT. Водитель грузовика 1964 г. р. совершил нарушение ПДД — несоответствие скорости конкретным условиям движения. Водитель Bentley 1970 г. р. правил не нарушал.
Пункт 10.1 ПДД. Водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности, видимость в направлении движения. Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства для выполнения требований Правил. При возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства.
Остается непонятным, почему водитель ЗИЛа начал движение в сторону стоящей легковушки и не затормозил. Неясно также, почему водитель купе, в свою очередь, не двинулся со всеми на загоревшийся зеленый, а продолжал стоять.
По мнению экспертов, в любом случае виноват водитель грузовика, хоть водитель Bentley и пересек стоп-линию.
— Именно в ДТП виноват ЗИЛ, «Бентли» стоял — усматривается умысел, нарочно протаранил. Если бы не заметил, то со светофора поехал бы, как и все, быстрее, а здесь подъехал и боднул. «Бентли» тоже нарушил, но в ДТП не виноват, — объясняет руководитель компании «Автоюрист» Денис Алмазов.
Добавим, что в аварии участвовало купе Bentley Continental GT третьего поколения, выпускаемого с 2017 года. Такие автомобили стоят в диапазоне от 14 до 20 миллионов рублей в зависимости от года выпуска. Подробнее цены на эти дорогие игрушки вы можете посмотреть здесь.