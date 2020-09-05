ЗИЛ против «Бентли Континенталь»: шофёр грузовика забодал дорогущую машину — смотрим, намеренно или нет

В проекте «Куда ты рулишь?» разбираем курьезное столкновение грузовика ЗИЛ и люксового Bentley Continental GT прямо на площади Ленина. Водитель дорогого купе «подлез» под грузовик, а водитель ЗИЛа слегка ударил дорогостоящий автомобиль. Как это произошло и кто виноват — подробнее в обзоре НГС.

2 сентября, площадь Ленина, поток автомобилей в сторону Фрунзе стоит на красном светофоре на пересечении с улицей Орджоникидзе. Зеленый грузовик ЗИЛ буксирует разбитый троллейбус, который ранее устроил ДТП на ул. Кирова, протаранив кроссовер KIA Sportage. Вот черный Bentley Continental GT на красный свет заезжает за стоп-линию и по диагонали встает перед грузовиком. Загорается зеленый, и машины потихоньку начинают движение. Bentley стоит, водитель ЗИЛ пытается ехать вперед, возможно, он плохо видит легковушку, а возможно, и намеренно движется. В какой-то момент происходит легкое столкновение — дорогостоящее купе получает повреждения кузова, зеркала и оконного стекла. Смотрите видео.

