«Меня камнями задело по голове»: в Новосибирске крыша упала на жильцов. Репортаж из дома, где остались жить люди

Как людей бросили в аварийном доме

Дом № 65 на девять квартир был построен в 1955 году — такие данные сейчас можно найти в открытых источниках. Хотя, как утверждают жильцы одноэтажного деревянного барака, появился он здесь даже раньше — в 40-х годах.



— Он не был предназначен для жилья, сюда свозили эвакуированных из Москвы рабочих для временного проживания, — рассказывает пенсионерка Нина Лукина, которая живёт в бараке почти 30 лет.



Непригоден для жилья он и сейчас. Чуть более года назад жильцы добились признания дома аварийным и получили на руки заветное решение мэрии города Новосибирска (копия документа есть в распоряжении редакции, — Прим. ред.).



«Асбестоцементные листы кровли частично разрушены, наличие сколов и трещин. Электропроводка старая, наличие скруток и провисов. Оконные рамы прогнили и имеют перекосы. Наличие трещин в штукатурном слое потолочного перекрытия, стен коридора и комнат», — говорится в решении.