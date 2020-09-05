Новосибирцы говорят: самые обсуждаемые новости города за неделю (и 20 мнений горожан на острые темы)

— Сами себе пусть сейчас подключают. Дома +23, куда ещё больше топить? — высказался комментатор под ником KOLHOZAN.

— Зачем опрос проводить? Нужно на погоду ориентироваться. Будет холодно — надо включить. Пока тепло. Хотя в моем доме отопление регулируют, — удивляется читательница под ником Лиан.

— А где простой вариант: «Подождите, скоро наверняка опять потеплеет, жариться будем, а кому холодно, есть обогреватели»? — шутит читатель под ником Zatamon.



Пожар на Родниках, выбрасывание детей из окна и неравнодушие жителей — собрали самое главное

