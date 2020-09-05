Новосибирцы говорят: самые обсуждаемые новости города за неделю (и 20 мнений горожан на острые темы)

В информационном потоке легко пропустить много интересных событий. Мы собрали самые обсуждаемые новости Новосибирска этой рабочей недели, а также мнения (и даже шутки) наших читателей о произошедшем. И расскажем вам об этом кратко — а для того, чтобы прочитать материал полностью, переходите по ссылкам в заголовках. Давайте посмотрим, чем жил Новосибирск в первую неделю осени.
Новосибирцам предложили опрос, когда подключать тепло, — а как ответили бы вы?
Новосибирцы смогут высказать мнение, когда лучше начать отопительный сезон: сейчас или позже. Энергетики заверили, что, если теплая погода вернётся, отопление можно отключить.
— Сами себе пусть сейчас подключают. Дома +23, куда ещё больше топить? — высказался комментатор под ником KOLHOZAN.
— Зачем опрос проводить? Нужно на погоду ориентироваться. Будет холодно — надо включить. Пока тепло. Хотя в моем доме отопление регулируют, — удивляется читательница под ником Лиан.
— А где простой вариант: «Подождите, скоро наверняка опять потеплеет, жариться будем, а кому холодно, есть обогреватели»? — шутит читатель под ником Zatamon.
Пожар на Родниках, выбрасывание детей из окна и неравнодушие жителей — собрали самое главное
3 сентября на улице Мясниковой на Родниках загорелась квартира в доме № 8 на третьем этаже, в которой оказались двое маленьких мальчиков 3 и 4 лет вместе со своей мамой. Чтобы спасти детей, женщине пришлось сбрасывать их с балкона вниз — под окнами дома растянули покрывало случайные прохожие. Как позже рассказала мама мальчиков, она приехала в Новосибирск в отпуск, но уехать домой сейчас не может.
— А если бы это был 20-й или 25-й этаж многоэтажки? У пожарных бригад есть оборудование для такой высоты жилья? — высказывается на сайте читательница по имени Света.
— Дети парашютистами станут либо альпинистами — 99%, — шутит читатель под ником Диванный эксперт.
— Даже страшно представить, что чувствовала мать, выбрасывая своих детей из окна. Хорошо, что люди помогли. Скорейшего выздоровления, — размышляет читательница под ником АннаЯ.
— Надеюсь, что Следственный комитет сделает свои выводы в отношении сотрудников МЧС — почему для спасения детей пришлось сбрасывать их из окон, а случайным прохожим ловить, — подводит итоги читатель под ником Посетитель № 13.
Ещё один героический рассказ — новосибирец полез по балконам на 9-м этаже спасать чужую кошку
30 августа в Октябрьском районе в доме по адресу ул. Татьяны Снежиной, 45/3 кошка застряла в щели проветривания и громко орала, зовя на помощь. Новосибирец Магеррам Керимов откликнулся на зов, перелез через балконы на высоте 9-го этажа и вытащил застрявшее животное. Обратно он вернулся так же, перелезая через балконы.
— Прекрасный поступок. Мужчина с большой буквы. Жалко кошку. Оставлять животное можно только с проверенными людьми, — высказался на сайте анонимный читатель.
— Окна на проветривании очень опасны для кошек, они там застревают, а обратно они не могут. Мужчине уважение. Кошку жалко. Владельцы кошек, будьте внимательны с такими окнами, лучше совсем закройте, чем оставлять такую ловушку, — предупредил читатель, не зарегистрированный на сайте.
— Человек должен оставаться человеком независимо от того, где он родился и какой он национальности. Спасибо огромное тебе, Магеррам, за твою человечность. А те, кто крутит пальцем у виска, — ограниченные люди, которые не видят дальше собственного носа. Ведь сегодня этот человек, рискуя своей жизнью, спас кошку. А завтра так же самоотверженно спасёт ВАШЕГО ЖЕ ребёнка из-под колёс какого-нибудь водителя! — объяснил своё мнение читатель под ником lion2004.
Полиция искала в новосибирском дендропарке медведя. Правда сбежал? Кто знает!
3 сентября в новосибирский дендропарк приехала полиция на поиски медведя, посетителей пришлось вывести. Один из посетителей заявил, что видел на территории зверя. Пенсионер гулял скандинавской ходьбой и в 50 метрах увидел медведя, сообщил информацию в лесничество. Медведя так и не нашли, а посетителям разрешили вернуться на территорию дендропарка.
— Если пенсионер занимался скандинавской ходьбой, то и медведь там тоже занимается, возможно, ходьбой, скажем, гималайской. Не трогайте мишку! Он ведёт здоровый образ жизни, — говорит читатель под ником vodolei1.
— Не зря, видимо, иностранцы говорят, что у нас медведи гуляют по городу, — подхватывает волну читательница под ником Татьяна 53.
— Ищите медведя по горячим следам! Где-то поблизости он должен бросить водку и балалайку! — шутит читатель под ником Не системный робот_Алеша II Новичок.
И напоследок читатель под ником муслик оставил нам анекдот:
— Ты видишь медведя?
— Нет.
— И я не вижу. А он есть!
Как новосибирец тратит десятки миллионов, чтобы восстановить 117-летний дом с легендарной пельменной
В этом году легендарная пельменная на Советской открылась заново — в обновлённом особняке и перед началом пандемии. У владельцев на здание большие планы: сейчас вовсю идёт ремонт на втором этаже. В своё время здесь работали магазины и конторы, здание занимал цирк, но уже второй десяток лет на первом этаже неизменно работает пельменная. Сейчас владельцы восстанавливают исторический особняк, а на втором этаже собираются открыть театр. Кстати, в купеческой усадьбе обнаружили огромные сейфы и бутылку водки 1947 года — её выпили строители.
— Водка 80-летней давности, какова её цена на аукционе? Рабочим теперь есть что вспоминать, — размышляет читатель под ником Suslovski.
— Даже не верится, что есть люди, которые «десятки миллионов» собственных денег расходуют на то, чтобы город стал привлекательнее, — радуется читатель под ником Наледра.
— Старый сейф и полную бутылку водки продать на антикварном аукционе. Деньги, вырученные от продажи, вложить в исторический дом. Или, как вариант, найденный антиквариат отдать в краеведческий музей. По поводу второго этажа под театр не совсем понятна логика. Дом старинный, покосившийся, едва стоит, может неожиданно обвалиться. Ну, и вообще дом исторический, как можно в нём переделывать всё на свой вкус и лад? — удивляется читатель НГС под ником Думкан.
После публикации НГС в засекреченный клуб на 17-м этаже жилого дома пришла полиция (мы правда не хотели!)
В Новосибирске полиция пришла в засекреченный клуб «ТупикЛифта» на крыше 17-этажного дома на улице Ватутина. Сотрудников вызвала председатель местного ТСЖ, это произошло после публикации репортажа НГС из этого клуба, где размещена часть эротической выставки «Сибирь.НЮ 4.0» (кстати, новосибирцы сильно раскритиковали эту выставку).
— В любом доме есть завистники. Хоть ты что сделай, будут недовольные. Чаще всего твоим заработком... либо просто из принципа, что сами ничего не могут сделать и ходят на работу за 3 копейки, — объясняет читатель НГС под ником roman11980.
— Председатель сделала, что должна была, занимая эту выборную должность. И «пусть бросит камень» в себя тот, кому вздумается её упрекнуть в бездействии. Это про её обязанность, она, может, и сама разделяет и интересуется, вызвала, и совесть свободна, — размышляет над ситуацией читатель под ником житель нск.
— Сотрудники НГС — как предвестники апокалипсиса! Всему конец, где они появляются! — смеётся анонимный читатель.
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