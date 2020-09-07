Самые огромные дворцы Новосибирска: как живут в домах от 1000 квадратов и что скрыто в усадьбе за 150 млн

Топ-6 гигантских коттеджей в Новосибирске продают от 22 до 150 млн
Обычным новосибирцам, которые получили возможность свободно покупать жильё относительно недавно и уже успели пережить бум крошечных квартир размером с нормальную комнату, тысяча квадратов может показаться какой-то невероятной площадью. Так оно, конечно, и есть, но для кого-то это — вполне себе стандартный размер дома. Журналист НГС Лиза Пичугина нашла в продаже самые большие коттеджи — с невероятными расписными стенами, печью на террасе и бассейном с вышкой.
Как руководителям запрещали строить дома-гиганты
Огромных коттеджей даже по меркам лихих
— В Советском Союзе многое было нельзя, и это давило на наше подсознание, — рассуждает управляющий партнёр компании «Макромир» в Новосибирске Игорь Зеленский. — Нельзя было строить большие дома. Если человек — руководитель, а все организации же были государственные, на него могли настучать в ОБХСС, а недруги могли этим воспользоваться, чтобы его сместить. Для простых людей тоже были ограничения. Кухни в квартирах были 5–6 квадратов, а если в ПГ-шке 10 — это «ничего себе, какая у вас большая кухня!». Мы жили в тисках. И когда появилась некая свобода, когда стало можно, когда люди смогли построить какие-то бизнесы — неважно, честно, нечестно, — то первый выплеск был в гигантизм. Это была история раскрепощения, свободы и дозволенности. Было нельзя — теперь можно. «А давай сделаем кухню 15 квадратных метров! — О, слушай, а можно же и 30 сделать! — Давай сделаем 30!»
Насыщение, вспоминает эксперт, проходило достаточно долго: каждый хотел примерить на себя эти свободу и богатство. Но кризисы, сперва 1998 года, потом
— Был замок на берегу реки, там был большой хозяйский дом в средневековом стиле, который подземным переходом соединялся с другим зданием, с сауной, хамамом, русской баней, бассейном порядка 20 метров длиной с видом на реку. Из этого здания дальше шёл подземный переход в эллинг, где хранился катер, — ворота были прямо в отвесной стенке берега, из них рельсы были в воду. А там, где подземные переходы пересекались, было большое помещение, квадратов, наверное, на 90, со сценой, дискошарами, столом с микшером и микрофонами. В конце концов всё это было продано за долги, причём целиком комплекс не продался, и его продавали по частям: размежевали землю, здания оформляли по отдельности, закопали эти подземные переходы. Сейчас банный комплекс снесён, там строится новый дом. Жилой дом переоформили в какой-то прованс, — рассказал Игорь Зеленский.
Мы выбрали топ-6 самых огромных домов, усадеб и замков Новосибирска — их размеры превышают 1000 квадратов, а внутри скрываются дворцовые интерьеры.
5-этажный коттедж площадью 1300 кв. м в Голубом Заливе за 22 млн рублей
Самый большой коттедж, который удалось найти в продаже, находится на улице Лесной в посёлке Голубой Залив. Стал ли он, как и многие другие, детищем богатых лет, неизвестно: в объявлении дата строительства не указана. Впрочем, достроен он так и не был.
В общей сложности у коттеджа на участке в 25,17 соток пять этажей с высотой потолков
«В настоящий момент здание оформлено как индивидуальный жилой дом, но его возможно использовать под гостиницу, офис, магазин, мини-пекарню, мини-пивоварню, детское дошкольное учреждение, школу, медицинское учреждение, фитнес-центр, здание общественных организаций, спортивное сооружение, хостел, хоспис, многоквартирный дом, общежитие и др. (разрешительный список прилагается)», — описывает вариант продавец.
Сейчас огромный коттедж в аренде — здесь находится частный детский сад.
Неоклассическая усадьба площадью 1213 кв. м в сосновом лесу за 150 млн рублей
Самый дорогой дом в подборке расположен в одном из самых престижных коттеджных посёлков — «Удача». В объявлении указано, что его спроектировал известный архитектор, правда, имя архитектора продавец не называет.
Всего здесь три этажа, включая цокольный, и пять спален на втором этаже, у каждой — своя гардеробная. А ещё здесь есть выход на крышу.
Дом оснащён основательно: среди помещений, например, помимо привычных для такого типа жилья кинотеатра, бильярдной и SPA-зоны, есть ещё выделенная серверная.
Дворец площадью 1200 кв. м в Заельцовском районе за 60 млн рублей
Этот невероятный по своему оформлению
Высота потолков на первом этаже достигает 6 м, причём и сами потолки, и стены на всю высоту покрыты подчёркнуто не новосибирскими видами.
К невероятному дому прилагается участок площадью скромные 7,5 сотки — с беседкой и выложенными натуральным камнем дорожками.
С июля коттедж подешевел на
Коттедж в Ельцовке площадью 1100 кв. м с бассейном под стеклянным потолком за 50 млн рублей
Этот огромный коттедж, как и первый, оказался недостроем. Он расположен в направлении знаменитых Обкомовских дач, в одном из элитных посёлков — Ельцовка. И если внутри это пока просто стены, то внешне дом, конечно, впечатляет: это настоящий замок, ещё и облицованный камнем, очень похожим на традиционный армянский туф.
В доме предусмотрели большой холл с необычной лестницей, настоящий каминный зал площадью 96
В пристройке под частично стеклянным потолком есть бассейн с зоной отдыха, сауной и душевыми — всего около 100
Коттедж продают с пометкой «срочно» и обещают хороший торг. При этом за три года он успел подорожать на 10 миллионов.
Дом площадью 1050 кв. м с печью на террасе за 110 млн рублей
Ещё один дом в «Дубравушке», но уже достроенный. Здесь четыре этажа с цокольным, две террасы, три балкона и всего четыре спальни. В гараже здесь умещается четыре автомобиля, в цоколе разместили обязательный бассейн, а на первом этаже — примерно такой же обязательный бильярд.
Общие зоны — кухню и гостиную — в доме подняли на второй этаж, здесь же обустроили зимний сад.
При всём богатстве участок у дома небольшой — 8,14 сотки.
Дом площадью 1000 кв. м с видом на Обское море за 35 млн рублей
Топ коттеджей площадью от тысячи квадратов замыкает большой дом со стеклянной стеной в селе Ленинское — в объявлении его называют не иначе как усадьбой для большой семьи. А при желании — для трёх семей: каждый этаж здесь планировался как отдельная квартира, бонусом — огромная мансарда с панорамным остеклением в сторону Обского моря и цоколь с бассейном, спортзалом, бильярдом, кинотеатром и гостевыми комнатами.
Впрочем, на участке есть ещё одно строение: гаражи с гостевым домиком со своей гостиной, двумя спальнями, туалетом и душевой.
Территория у дома под стать — 44,5 сотки. Тут, помимо бани и беседки, есть ещё фруктовый сад и огромный газон.
Ремонт тут, правда, не закончен: полностью отремонтированы первый этаж, баня, гостевой домик-сторожка и технические помещения. Так что владелец готов к предложениям по цене.
Какие ещё невероятные дома продают в Новосибирске
Коллекция замков между китчем и тоской по нулевым.
Коттедж в сосновом лесу с интерьером, как в голливудских фильмах.
Модный деревянный дом: в один этаж и с необычной обстановкой.
Резиденция на берегу Оби с романтичным балконом и собственным прудом.