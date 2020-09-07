Самые огромные дворцы Новосибирска: как живут в домах от 1000 квадратов и что скрыто в усадьбе за 150 млн

Огромных коттеджей даже по меркам лихих 90-х и жирных нулевых в Новосибирске и под городом на самом деле единицы — по крайней мере в открытой продаже. Гораздо больше тех, чья площадь переваливает за 500, но до 1000 квадратов не дотягивает — строили их как будто взахлёб, от внезапно свалившихся больших денег и большой свободы.



— В Советском Союзе многое было нельзя, и это давило на наше подсознание, — рассуждает управляющий партнёр компании «Макромир» в Новосибирске Игорь Зеленский. — Нельзя было строить большие дома. Если человек — руководитель, а все организации же были государственные, на него могли настучать в ОБХСС, а недруги могли этим воспользоваться, чтобы его сместить. Для простых людей тоже были ограничения. Кухни в квартирах были 5–6 квадратов, а если в ПГ-шке 10 — это «ничего себе, какая у вас большая кухня!». Мы жили в тисках. И когда появилась некая свобода, когда стало можно, когда люди смогли построить какие-то бизнесы — неважно, честно, нечестно, — то первый выплеск был в гигантизм. Это была история раскрепощения, свободы и дозволенности. Было нельзя — теперь можно. «А давай сделаем кухню 15 квадратных метров! — О, слушай, а можно же и 30 сделать! — Давай сделаем 30!»

