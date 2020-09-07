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Самые огромные дворцы Новосибирска: как живут в домах от 1000 квадратов и что скрыто в усадьбе за 150 млн

Смотрим на роскошные интерьеры, бассейны и каминные залы коттеджей за сотни миллионов

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Невероятные дворцы стали признаком богатой эпохи в России: когда успешным был почти любой бизнес, а деньги приходили и уходили одинаково легко

Невероятные дворцы стали признаком богатой эпохи в России: когда успешным был почти любой бизнес, а деньги приходили и уходили одинаково легко

Топ-6 гигантских коттеджей в Новосибирске продают от 22 до 150 млн

Обычным новосибирцам, которые получили возможность свободно покупать жильё относительно недавно и уже успели пережить бум крошечных квартир размером с нормальную комнату, тысяча квадратов может показаться какой-то невероятной площадью. Так оно, конечно, и есть, но для кого-то это — вполне себе стандартный размер дома. Журналист НГС Лиза Пичугина нашла в продаже самые большие коттеджи — с невероятными расписными стенами, печью на террасе и бассейном с вышкой.

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Элитные дома и квартиры, которые продают в Новосибирске

Огромных коттеджей даже по меркам лихих 90-х и жирных нулевых в Новосибирске и под городом на самом деле единицы — по крайней мере в открытой продаже. Гораздо больше тех, чья площадь переваливает за 500, но до 1000 квадратов не дотягивает — строили их как будто взахлёб, от внезапно свалившихся больших денег и большой свободы.

— В Советском Союзе многое было нельзя, и это давило на наше подсознание, — рассуждает управляющий партнёр компании «Макромир» в Новосибирске Игорь Зеленский. — Нельзя было строить большие дома. Если человек — руководитель, а все организации же были государственные, на него могли настучать в ОБХСС, а недруги могли этим воспользоваться, чтобы его сместить. Для простых людей тоже были ограничения. Кухни в квартирах были 5–6 квадратов, а если в ПГ-шке 10 — это «ничего себе, какая у вас большая кухня!». Мы жили в тисках. И когда появилась некая свобода, когда стало можно, когда люди смогли построить какие-то бизнесы — неважно, честно, нечестно, — то первый выплеск был в гигантизм. Это была история раскрепощения, свободы и дозволенности. Было нельзя — теперь можно. «А давай сделаем кухню 15 квадратных метров! — О, слушай, а можно же и 30 сделать! — Давай сделаем 30!»

Насыщение, вспоминает эксперт, проходило достаточно долго: каждый хотел примерить на себя эти свободу и богатство. Но кризисы, сперва 1998 года, потом 2008-го, потом ещё и 2014-го, отрезвили новосибирцев, и сейчас усадьбы и огромные поместья постепенно заменяют небольшими, но продуманными коттеджами. А те дома, которые должны были демонстрировать чей-то достаток, иногда на годы зависают в продаже. А временами и вовсе продаются частями и исчезают, как призраки прошлого.

— Был замок на берегу реки, там был большой хозяйский дом в средневековом стиле, который подземным переходом соединялся с другим зданием, с сауной, хамамом, русской баней, бассейном порядка 20 метров длиной с видом на реку. Из этого здания дальше шёл подземный переход в эллинг, где хранился катер, — ворота были прямо в отвесной стенке берега, из них рельсы были в воду. А там, где подземные переходы пересекались, было большое помещение, квадратов, наверное, на 90, со сценой, дискошарами, столом с микшером и микрофонами. В конце концов всё это было продано за долги, причём целиком комплекс не продался, и его продавали по частям: размежевали землю, здания оформляли по отдельности, закопали эти подземные переходы. Сейчас банный комплекс снесён, там строится новый дом. Жилой дом переоформили в какой-то прованс, — рассказал Игорь Зеленский.

Мы выбрали топ-6 самых огромных домов, усадеб и замков Новосибирска — их размеры превышают 1000 квадратов, а внутри скрываются дворцовые интерьеры.

5-этажный коттедж площадью 1300 кв. м в Голубом Заливе за 22 млн рублей

У огромного дома максимально задействована вся высота, под самую крышу

У огромного дома максимально задействована вся высота, под самую крышу

Самый большой коттедж, который удалось найти в продаже, находится на улице Лесной в посёлке Голубой Залив. Стал ли он, как и многие другие, детищем богатых лет, неизвестно: в объявлении дата строительства не указана. Впрочем, достроен он так и не был.

В общей сложности у коттеджа на участке в 25,17 соток пять этажей с высотой потолков 3,5–4 м (из них два — подвальные), два гаража и баня с бассейном. Два первых этажа отремонтированы, отмечено в объявлении.

Ремонт в доме сделан только на первых двух этажах — их занимает частный детский сад

Ремонт в доме сделан только на первых двух этажах — их занимает частный детский сад

«В настоящий момент здание оформлено как индивидуальный жилой дом, но его возможно использовать под гостиницу, офис, магазин, мини-пекарню, мини-пивоварню, детское дошкольное учреждение, школу, медицинское учреждение, фитнес-центр, здание общественных организаций, спортивное сооружение, хостел, хоспис, многоквартирный дом, общежитие и др. (разрешительный список прилагается)», — описывает вариант продавец.

Сейчас огромный коттедж в аренде — здесь находится частный детский сад.

Неоклассическая усадьба площадью 1213 кв. м в сосновом лесу за 150 млн рублей

Дом спроектировал известный архитектор, указано в объявлении. Но не указано кто

Дом спроектировал известный архитектор, указано в объявлении. Но не указано кто

Самый дорогой дом в подборке расположен в одном из самых престижных коттеджных посёлков — «Удача». В объявлении указано, что его спроектировал известный архитектор, правда, имя архитектора продавец не называет.

Это самый дорогой и один из немногих обжитых коттеджей в подборке&nbsp;

Это самый дорогой и один из немногих обжитых коттеджей в подборке 

Всего здесь три этажа, включая цокольный, и пять спален на втором этаже, у каждой — своя гардеробная. А ещё здесь есть выход на крышу.

Окна здесь с золотым тиснением и мраморными подоконниками, а люстры — из хрусталя

Окна здесь с золотым тиснением и мраморными подоконниками, а люстры — из хрусталя

Дом оснащён основательно: среди помещений, например, помимо привычных для такого типа жилья кинотеатра, бильярдной и SPA-зоны, есть ещё выделенная серверная. 18-метровый бассейн здесь оборудован вышкой. В паркинг может уместиться целый автопарк из шести автомобилей. А у персонала есть отдельный вход и собственный санузел — как в лучших домах.

Дворец площадью 1200 кв. м в Заельцовском районе за 60 млн рублей

Заказчик этого интерьера явно представлял свою жизнь не в холодной Сибири, а где-то на юге

Заказчик этого интерьера явно представлял свою жизнь не в холодной Сибири, а где-то на юге

Этот невероятный по своему оформлению 5-этажный коттедж на 10 спален находится в одном из элитных коттеджных посёлков — «Дубравушка» на улице Кутузова. В коттедже есть комната отдыха и домашний кинотеатр, бассейн и сауна, отдельная постирочная, погреб (представляется непременно винный) и гараж на 2 машины.

Росписи здесь поместили даже на потолок, не говоря уже о стенах

Росписи здесь поместили даже на потолок, не говоря уже о стенах

Высота потолков на первом этаже достигает 6 м, причём и сами потолки, и стены на всю высоту покрыты подчёркнуто не новосибирскими видами.

В доме несколько комнат, где можно принимать гостей или провести вечер в семейном кругу, причём семья предполагается явно большой

В доме несколько комнат, где можно принимать гостей или провести вечер в семейном кругу, причём семья предполагается явно большой

К невероятному дому прилагается участок площадью скромные 7,5 сотки — с беседкой и выложенными натуральным камнем дорожками.

Под крышей тоже есть комнаты — почти в замковом стиле

Под крышей тоже есть комнаты — почти в замковом стиле

С июля коттедж подешевел на 4 миллиона, а реальному покупателю обещают торг. Справедливости ради стоит отметить, что цена за квадрат тут даже невысокая — всего 50 тысяч рублей.

Коттедж в Ельцовке площадью 1100 кв. м с бассейном под стеклянным потолком за 50 млн рублей

Этот дом продаётся уже несколько лет — нового хозяина на необычный коттедж оказалось непросто найти

Этот дом продаётся уже несколько лет — нового хозяина на необычный коттедж оказалось непросто найти

Этот огромный коттедж, как и первый, оказался недостроем. Он расположен в направлении знаменитых Обкомовских дач, в одном из элитных посёлков — Ельцовка. И если внутри это пока просто стены, то внешне дом, конечно, впечатляет: это настоящий замок, ещё и облицованный камнем, очень похожим на традиционный армянский туф.

Хотя дом не достроен, вложиться здесь нужно будет только в чистовую отделку

Хотя дом не достроен, вложиться здесь нужно будет только в чистовую отделку

В доме предусмотрели большой холл с необычной лестницей, настоящий каминный зал площадью 96 кв. м, кухню-гостиную и много комнат, причём в каждой спальне — гардеробная и отдельный санузел, указано в объявлении.

Под стеклянной крышей — чаша бассейна

Под стеклянной крышей — чаша бассейна

В пристройке под частично стеклянным потолком есть бассейн с зоной отдыха, сауной и душевыми — всего около 100 кв. м.

Коттедж продают с пометкой «срочно» и обещают хороший торг. При этом за три года он успел подорожать на 10 миллионов.

Дом площадью 1050 кв. м с печью на террасе за 110 млн рублей

Этот дом построен необычно: все помещения, которые ожидаешь увидеть на первом этаже, здесь подняли на второй

Этот дом построен необычно: все помещения, которые ожидаешь увидеть на первом этаже, здесь подняли на второй

Ещё один дом в «Дубравушке», но уже достроенный. Здесь четыре этажа с цокольным, две террасы, три балкона и всего четыре спальни. В гараже здесь умещается четыре автомобиля, в цоколе разместили обязательный бассейн, а на первом этаже — примерно такой же обязательный бильярд.

На одной из террас поставили печь — получилась отлично оснащённая зона барбекю, и во двор выходить не надо

На одной из террас поставили печь — получилась отлично оснащённая зона барбекю, и во двор выходить не надо

Общие зоны — кухню и гостиную — в доме подняли на второй этаж, здесь же обустроили зимний сад.

При всём богатстве участок у дома небольшой — 8,14 сотки.

Дом площадью 1000 кв. м с видом на Обское море за 35 млн рублей

Этот коттедж строили для нескольких семей

Этот коттедж строили для нескольких семей

Топ коттеджей площадью от тысячи квадратов замыкает большой дом со стеклянной стеной в селе Ленинское — в объявлении его называют не иначе как усадьбой для большой семьи. А при желании — для трёх семей: каждый этаж здесь планировался как отдельная квартира, бонусом — огромная мансарда с панорамным остеклением в сторону Обского моря и цоколь с бассейном, спортзалом, бильярдом, кинотеатром и гостевыми комнатами.

Из окон, и в особенности из остеклённой в пол мансарды, открывается вид на Обское море

Из окон, и в особенности из остеклённой в пол мансарды, открывается вид на Обское море

Впрочем, на участке есть ещё одно строение: гаражи с гостевым домиком со своей гостиной, двумя спальнями, туалетом и душевой.

Территория у дома под стать — 44,5 сотки. Тут, помимо бани и беседки, есть ещё фруктовый сад и огромный газон.

Ремонт тут, правда, не закончен: полностью отремонтированы первый этаж, баня, гостевой домик-сторожка и технические помещения. Так что владелец готов к предложениям по цене.

Какие ещё невероятные дома продают в Новосибирске

Коллекция замков между китчем и тоской по нулевым.

Коттедж в сосновом лесу с интерьером, как в голливудских фильмах.

Модный деревянный дом: в один этаж и с необычной обстановкой.

Резиденция на берегу Оби с романтичным балконом и собственным прудом.

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