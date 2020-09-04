Зря вы это делаете! 4 причины не помогать ребенку с домашкой

Дети пошли в школу, а горячая пора началась у родителей — мам и пап встретили с распростертыми объятиями родительские чаты и домашние задания. О том, как выжить в чате, мы уже рассказывали, а теперь поговорим про домашку. А точнее, о том, почему вы зря столько времени ей уделяете. Психологи утверждают, что делать уроки с ребенком не просто не обязательно, а даже вредно. Разбираемся почему.
Ребенок не учится
Психолог Жанна Русина считает, что помогать ребенку можно только в самом начале, и то не знаниями, а поддержкой.
— Уроки не нужно за него делать, но нужно поддерживать, если что-то не получается — давай вместе разберемся. А уже постарше — хорошо бы, чтобы он мог учиться сам. Потому что чем больше он делает сам, тем больше он реально учится. Когда родители делают уроки вместе с ребенком, делают за него, это не идет на пользу. Даже когда слишком долго ему объясняют — он переутомляется, потом вообще не слушает учителя, ему тяжелее дается предмет, — убеждена психолог.
Жанна Русина — психотерапевт, член Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги.
Детский психолог Полина Зелексон согласна с коллегой. Она объясняет: задача начальной школы — чтобы ребенок научился учиться. И главное, делать это самостоятельно.
— Если ребенок не научится в начальной школе самостоятельно делать домашнее задание, быть аккуратным, ответственным, то в средней школе он просядет, — объясняет Зелексон.
Вы его подводите
Это сейчас, когда первоклашки только-только пошли в школу, их родители полны энтузиазма. А когда пройдет несколько месяцев? А несколько лет?
— Родительского школьного энтузиазма хватает на
Полина Зелексон — детский и семейный психолог, психотерапевт, гештальт-терапевт, рекомендованный терапевт Московского института гештальт-терапии и консультирования.
Да это просто нелогично: до четвертого класса условно вы помогали ребенку, а потом «давай сам». Конечно, он сам еще не научился.
— Часто дети, которые учились, может, не очень хорошо, но самостоятельно, в средней школе наоборот начинают учиться лучше. Потому что у детей есть навык трудиться. Родители доверяют ребенку, и он это знает — у него больше уверенности, больше сил. Он спросит у одноклассников, у учителя. Он привыкает трудиться, и этот навык пригодится ему в жизни, — считает Жанна Русина.
Школьная программа сложнее, чем кажется
Приятно быть всезнающим взрослым, а пока ребенок в начальной школе — еще и легко. Только вот программа с каждым годом всё усложняется, и однажды настанет этот момент: вы будете понимать меньше, чем ваш ребенок. А он всё еще будет ждать, что вы сейчас всё объясните.
— Чаще всего бросают помогать, потому что родители не понимают — уже сложней предметы, школьную программу не все помнят, к тому же она меняется. И родители не говорят, что они просто не понимают, а говорят: «Ты вырос, давай сам». Ребенок не понимает: почему я еще несколько месяцев назад был маленьким, а сейчас стал большим, — объясняет психолог Жанна Русина.
Когда родители так говорят, ребенок чувствует себя покинутым. И начинает искать причину в себе: что он сделал не так, если мама больше не хочет помогать ему.
«Лучше сказать правду: я не понимаю, ты должен разобраться»
Жанна Русина, психолог
Тогда у ребенка больше своего ресурса — он понимает, что пора на себя опереться. «Ты теперь взрослый» для нас может звучать как то же самое, но для ребенка это не так. Слишком абстрактно.
Вы этого не хотите
И другие родители, поверьте, тоже не хотят. Но если хоть кто-то начнет делать домашку за ребенка, другие дети это видят. И вот уже все мамы и папы класса в два часа ночи, матерясь, лепят поделку на тему «Осень».
«В классе должен быть коллективный договор, что мы развиваем детей, а свои университеты мы уже окончили»
Полина Зелексон, психолог
— Я не знаю ни одного родителя, который был бы фанатом поделок и школьных докладов, но многие это делают, развращая таким образом и школу, и своих детей, и чужих. Создается прецедент в классе: если кто-то делает, то и другие тоже должны, — объясняет детский психолог Полина Зелексон.
Она считает, что родителям стоит договориться о домашних работах. Например, что дети сами будут делать поделки, а доклады на уроки по окружающему миру приносить, написанные ребенком от руки, а не набранные на компьютере и распечатанные на цветном принтере. О чем еще родителям нужно договориться заранее, когда школа только началась, можно прочитать в нашем предыдущем материале.