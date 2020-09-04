За Друзя ответишь? Решите 10 заданий, которые завалили знатоки

Вы не поверите, но именно в этот день 45 лет назад на экраны советских телевизоров вышла первая игра «Что? Где? Когда?». Правда, она была совсем не похожа на сегодняшний клуб знатоков — соревновались две семьи, а передача снималась у них дома. Это уже потом за стол сел Александр Друзь, закрутился волчок и посыпались вопросы телезрителей.

К юбилею программы мы пересмотрели немало выпусков, собрали 10 вопросов , на которые не ответили знатоки, и даем шанс вам. В вариантах ответов представлены две версии — игроков и правильная. Перед тем как играть, запомните, что принципы игры — это вовсе не знания и эрудиция, а умение рассуждать (так говорит господин ведущий). Некоторые ответы окажутся неожиданными. В подсказках к ответам есть ссылки на выпуски передач — вы можете посмотреть, как рассуждали знатоки.