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За Друзя ответишь? Решите 10 заданий, которые завалили знатоки

Отмечаем юбилей легендарной передачи «Что? Где? Когда?»

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Мы предлагаем вам 10 вопросов, которые унесли миллион нервных клеток уважаемых знатоков

Мы предлагаем вам 10 вопросов, которые унесли миллион нервных клеток уважаемых знатоков

Вы не поверите, но именно в этот день 45 лет назад на экраны советских телевизоров вышла первая игра «Что? Где? Когда?». Правда, она была совсем не похожа на сегодняшний клуб знатоков — соревновались две семьи, а передача снималась у них дома. Это уже потом за стол сел Александр Друзь, закрутился волчок и посыпались вопросы телезрителей.

К юбилею программы мы пересмотрели немало выпусков, собрали 10 вопросов, на которые не ответили знатоки, и даем шанс вам. В вариантах ответов представлены две версии — игроков и правильная. Перед тем как играть, запомните, что принципы игры — это вовсе не знания и эрудиция, а умение рассуждать (так говорит господин ведущий). Некоторые ответы окажутся неожиданными. В подсказках к ответам есть ссылки на выпуски передач — вы можете посмотреть, как рассуждали знатоки.

Пенсионерка из Самары в свое время озадачила знатоков вот таким вопросом: эскимосы строят в тундре иглу, вырезают из снега плиты, делая из них укрытия. Когда эскимосы кладут второй ряд?

    Перед вами 7 слов: любовь, дыхание, Рим, власть, колонна, чувство, небо. Назовите восьмое?

      В 2006 году телезритель из Хасавюрта спросил знатоков:

      — В процессе своей работы я использую молоток, которым не строю, кисть, которой не пишу, и иглу, которой не шью. Кто я по профессии?

        У знатоков была минута на размышление. Нам же понадобилось полчаса, чтобы понять суть этой загадки: на какой конкретный вопрос надо получить конкретный ответ, чтобы вступить в специфическую, хорошо организованную человеческую общность, предполагающую конкретную и, возможно, близкую цель?

          На фото — элемент из сервиза для китайской чайной церемонии. Кто участвует в церемонии, когда на столе появляется подобный предмет?

          На фото — элемент из сервиза для китайской чайной церемонии. Кто участвует в церемонии, когда на столе появляется подобный предмет?

            Это был последний вопрос суперблица, который знатоки с треском провалили! Ну-ка, проверьте себя, всего-то нужно закончить афоризм английской писательницы Агаты Кристи: «Разбитая посуда приносит счастье, но только…»

              Обладателю какой профессии принадлежат эти слова: «Большинство людей едят слишком много. За счет четверти съеденного живут они, а за счет других трех четвертей живем мы»?

                В первом издании книги «Дядя Степа» эта иллюстрация выглядела иначе. Какое событие в жизни Советского Союза заставило издателей внести изменения?

                В первом издании книги «Дядя Степа» эта иллюстрация выглядела иначе. Какое событие в жизни Советского Союза заставило издателей внести изменения?

                  Кто с ним тягается — тот слаб.
                  Кто господин над ним — тот раб.
                  Кто отдает его — тот скуп.
                  Кто в нем находит смысл — тот глуп.
                  Бессилен тот, кто им силен.
                  Не любит, кто в него влюблен.

                  О каком слове речь?

                    В балете «Лебединое озеро» перед выходом на сцену девочки, танцующие маленьких лебедей, приподнимают друг у друга пачки. Для чего они это делают?

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