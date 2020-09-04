За Друзя ответишь? Решите 10 заданий, которые завалили знатоки

Вы не поверите, но именно в этот день 45 лет назад на экраны советских телевизоров вышла первая игра «Что? Где? Когда?». Правда, она была совсем не похожа на сегодняшний клуб знатоков — соревновались две семьи, а передача снималась у них дома. Это уже потом за стол сел Александр Друзь, закрутился волчок и посыпались вопросы телезрителей.
К юбилею программы мы пересмотрели немало выпусков, собрали
Пенсионерка из Самары в свое время озадачила знатоков вот таким вопросом: эскимосы строят в тундре иглу, вырезают из снега плиты, делая из них укрытия. Когда эскимосы кладут второй ряд?
Перед вами 7 слов: любовь, дыхание, Рим, власть, колонна, чувство, небо. Назовите восьмое?
В 2006 году телезритель из Хасавюрта спросил знатоков:
— В процессе своей работы я использую молоток, которым не строю, кисть, которой не пишу, и иглу, которой не шью. Кто я по профессии?
— В процессе своей работы я использую молоток, которым не строю, кисть, которой не пишу, и иглу, которой не шью. Кто я по профессии?
У знатоков была минута на размышление. Нам же понадобилось полчаса, чтобы понять суть этой загадки: на какой конкретный вопрос надо получить конкретный ответ, чтобы вступить в специфическую, хорошо организованную человеческую общность, предполагающую конкретную и, возможно, близкую цель?
На фото — элемент из сервиза для китайской чайной церемонии. Кто участвует в церемонии, когда на столе появляется подобный предмет?
Это был последний вопрос суперблица, который знатоки с треском провалили! Ну-ка, проверьте себя, всего-то нужно закончить афоризм английской писательницы Агаты Кристи: «Разбитая посуда приносит счастье, но только…»
Обладателю какой профессии принадлежат эти слова: «Большинство людей едят слишком много. За счет четверти съеденного живут они, а за счет других трех четвертей живем мы»?
В первом издании книги «Дядя Степа» эта иллюстрация выглядела иначе. Какое событие в жизни Советского Союза заставило издателей внести изменения?
Кто с ним тягается — тот слаб.
Кто господин над ним — тот раб.
Кто отдает его — тот скуп.
Кто в нем находит смысл — тот глуп.
Бессилен тот, кто им силен.
Не любит, кто в него влюблен.
О каком слове речь?
Кто господин над ним — тот раб.
Кто отдает его — тот скуп.
Кто в нем находит смысл — тот глуп.
Бессилен тот, кто им силен.
Не любит, кто в него влюблен.
О каком слове речь?